Госпереворот на Украине в 2014 году и война в Донбассе лишь ускорили уже давно продолжавшийся процесс деградации отношений двух самых близких народов. Катализатором отчуждения послужили события 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, считает социолог Евгений Копатько

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Евгений Эдуардович, 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% участников голосования при явке в 84% высказались за независимость страны. Почему жители Украинской ССР тогда приняли такое решение?

— Начнем с того, что в этом же году, в 1991-м, 17 марта был референдум, на котором большинство граждан Советского Союза высказались за единый обновленный Советский Союз, а буквально больше чем через полгода, после попытки государственного переворота в Советском Союзе, украинцы 1 декабря поддержали, подчеркиваю, Акт провозглашения независимости, и это была основа референдума. Не о независимости Украины, а «поддерживаете ли вы Акт о провозглашении независимости Украины?». Это очень принципиальное отличие.

Кроме того, было такое время, когда, я как очевидец этих событий могу сказать, прошел «парад суверенитетов», который и предвещал все эти события, включая Беловежский путч, развал Советского Союза. И тогда местные элиты, особенно партийная номенклатура, и возрождающееся национальное движение акцентировали внимание на том, что если они получат суверенитет, то они смогут таким образом более хорошо жить.

В частности, на Украине подводка велась с 1989-1990 годов, когда представители Руха подписали листовки, в которых они говорили о том, что если Украина отделится от Советского Союза, то у Украины будет и 40% зерна, и металл, и вообще она самостоятельно заживет щедро и богато. То есть это движение было еще раньше, чем Акт провозглашения и ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. — Ред.).

И таким образом, эта подмена понятий давала части людей иллюзию о том, что они в состоянии самостоятельно жить без Советского Союза и в данном случае СССР только отбирал у них больше, чем давал. Но в дальнейшем стало ясно, что реальность была совершенно другая.

Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР — опрос © РИА Новости, Поляков Александр | Перейти в фотобанк - В своих предыдущих интервью вы неоднократно говорили об отдалении россиян и украинцев. Как это следует рассматривать в историческом контексте? Мы помним отношения россиян и украинцев еще, скажем, со времен Запорожской Сечи и Русского царства. С какого момента можно начинать отсчет этого отдаления?

— Это не то что отдаление. В свое время был очень мощный рывок Российской империи, я имею в виду XVIII век — «век золотой Екатерины»: когда у турок были отвоеваны и Северное Причерноморье, и Крым и когда Россия стала очень активно строить города и осваивать пространства, которые стали частью Российской империи. И эти территории быстро насыщались представителями разных этносов, потому что отпала угроза со стороны Османской империи, и это дало мощный стимул развития экономики для всей Российской империи, включая Малороссию.

В данном случае я хочу сказать, что тогда особо не делились на русских, украинцев — тогда это все были люди, которые считались православными. И вот этими общими усилиями осваивалось огромное пространство. А потом, уже после распада Российской империи, после Гражданской войны и создания Советского Союза, возникли национальные республики.

И уже после развала СССР стали делать упор на все эти мины замедленного действия, связанные с национальным вопросом и иными сложными вопросами нашей общей истории, которые нас разделяют. Это привело в конечном счете к тому, что эти проблемы прошлого актуализировались и людей стали вовлекать в политические процессы.

- Получается, катализатором отчуждения послужил этот период истории?

— Да, такой процесс отчуждения стал происходить особенно в последние годы Советского Союза и в первые годы Украины, потому что, когда для детей пишут учебники, отражающие историю общей страны в каждой республике по-своему, рано или поздно, через поколение, это будет иметь свой эффект и результат. Тем более что уже через почти 30 лет после того, как состоялись референдумы по Советскому Союзу в марте и 1 декабря о поддержании Акта провозглашения независимости Украины, это привело к тому, что поколение старшее, которое создавало мощь Советского Союза, уже практически ушло, а во власть пришли люди, которые не знают опыта Советского Союза.

Поэтому процесс отчуждения продолжался в мирные годы, ну а после второго Майдана и переворота этот процесс разделения двух самых близких народов пошел очень быстрыми темпами. Этот процесс деградации отношений сейчас не остановлен и продолжается.

События 19 августа 1991 года в СССР. Какими они виделись на Западе © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк - Вы упомянули, что на смену поколению, создававшему мощь СССР, пришло новое. Кого из них, на ваш взгляд, можно считать людьми, оказавшими наиболее сильное влияние на развитие независимой Украины?

— Особое влияние на политические процессы, которые прошли, безусловно, имеет отношение к трем людям: [первый президент России Борис] Ельцин, [председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав] Шушкевич и [первый президент Украины Леонид] Кравчук. Это люди, которые в Беловежской пуще стали теми, кто способствовал развалу Советского Союза.

Дальше можете называть кого угодно, хоть представителей Руха, но я бы назвал все-таки партийную советскую номенклатуру, которая быстро переобулась, переоделась в воздухе, а также представителей национально ориентированных элит. То есть этот коллективный разум по большому счету как раз и способствовал тому, что страна пошла по этому пути.

Ну и, естественно, народ, который все это принял и не препятствовал. Тут ответственность коллективная историческая — персоналий в этом плане очень много.