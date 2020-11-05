Нынешний президент Молдавии Игорь Додон проиграл первый тур выборов, потому что преимущество у его соперницы Майи Санду образовалось за счет тех, кто голосовал за пределами республики, считает эксперт Игорь Иваненко

- Почему Додон проиграл первый тур выборов? Сыграло свою роль то, что у него голоса отобрал другой пророссийский кандидат Ренато Усатый?

— Прежде всего, отмечу, что сами по себе президентские выборы в Молдавии имеют гораздо меньшее значение, чем парламентские. Ведь Молдова — это парламентская республика, где у президента очень скромные полномочия. Игорь Додон неоднократно давал понять, что выступает за расширение полномочий президента. Его возможный неуспех на этих выборах может поставить крест на данных устремлениях.

Сами по себе президентские выборы – 2020 являются подготовкой к очень вероятным досрочным выборам в парламент. Обладатель должности президента получит, прежде всего, серьёзное психологическое преимущество в ходе парламентской кампании.

Выборы президента Молдавии: слезоточивый газ в Приднестровье и выход Додона и Санду во второй тур © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Во-первых, прошедший тур президентских выборов в Молдавии стал, вероятно, первым голосованием в СНГ, на исход которого сильно повлиял иностранный избирательный округ. Каждый 5-й голос в свою поддержку лидирующая в президентской гонке Майя Санду получила от молдавской диаспоры в странах Европы. В одной лишь Италии преимущественно за неё проголосовали около 46 тыс. молдавских «заробчан» — это почти 10% голосов, полученных политиком. В штабе Додона обращают внимание на то, что без учёта иностранного голосования на территории собственно Молдовы всё-таки лидирует кандидат-социалист.

Во-вторых, на президентских выборах в Молдове впервые явно проявилась фрагментация политического пространства. Это очень напоминает процесс голосования на последних украинских выборах, когда различные регионы отдавали предпочтение местным политическим проектам. Мэр русскоязычного города Бельцы Ренато Усатый стал «бронзовым призёром» этих выборов, оттянув на себя почти 17% голосов. Причём наибольшее число голосов он получил в регионах, входящих в условный «красный пояс» Молдавии.

Эксперт объяснил, что будет с Приднестровьем, если к власти в Молдавии придут прорумынские силы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

— Каков ваш прогноз на второй тур? Кому уйдут голоса Усатого?

— Второй тур будет очень напряжённым, борьба будет равной. Кто станет счастливым обладателем голосов Усатого, не очевидно и для самого бельцкого мэра. С Санду у Усатого гораздо меньше личных противоречий, чем с Додоном, но много доктринальных: вопросы евроинтеграции, отношения к русскому языку, положению национальных меньшинств и т.п. Даже если будет создана коалиция Санду—Усатый, это не означает, что его в основном пророссийский избиратель проголосует за унионистов.

— Будет ли майдан, если победит Додон?

— В этом случае он неизбежен. И тому есть масса причин: раскол в обществе, большие административные возможности унионистов, высокая степень маргинализации, активная игра на молдавском политическом поле Румынии, слабость молдавских правоохранительных органов. Есть тому и исторические причины. Ведь Молдавия была одной из первых (если не самой первой) республикой СССР, где произошла насильственная смена власти. Произошло это ровно 31 год назад, когда торжества по случаю «Великого Октября» переросли в беспорядки, штурм прорумынскими молодчиками здания МВД и отстранение от власти брежневских ставленников в Кишинёве. Так что вполне возможно, что майдан вернётся на место своей апробации на Евразийском пространстве.

— Что будет с Молдавией и Приднестровьем, если победит Санду?

Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

В отношении Приднестровья Санду может постараться при помощи Украины усилить изоляцию региона от России. В международных структурах будет муссироваться тема вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья.

Хотя не стоит опять же преувеличивать возможности президента Молдовы. Чтобы всё это реализовать, ей ещё предстоит выиграть парламентские выборы. На первом же этапе действия будут в основном символические: отмена государственного празднования Дня Победы, освобождения Молдавии от немецко-румынских захватчиков и т.п.

- Каким будет дальнейшее развитие Молдавии, если все же победит Додон?

— Мало кто из президентов постсоветской Молдавии смог избраться на данную должность повторно. Данное обстоятельство отражает историческую слабость главы этого государства, который был вынужден лавировать между различными властными группировками и геополитическими векторами. К тому же Республика Молдова имеет крайне скромные ресурсы, огромный внешний долг, зажата между гораздо более сильными державами.

Всё это я говорю к тому, что без тектонических сдвигов в Причерноморье чуда в молдавской политике не произойдёт. При Додоне будут продолжаться попытки совместить мягкую евроассоциацию с формально пророссийским курсом.

Для снижения влияния унионистов он будет стараться более активно втянуть в молдавскую политику русскоязычное Приднестровье. Собственно, уже в первом туре выборов Додон пытался использовать голоса приднестровцев, но ему помешали.

Однако достигнуть прочных договорённостей с Приднестровьем ему удастся лишь путём фактического переучреждения молдавской государственности: федерализации, реального этнического равноправия, наращивания интеграционных процессов с Россией. Могут ли быть достигнуты эти задачи в современных условиях — вопрос риторический.