Кто и за что уволил Витольда Фокина из контактной группы по Донбассу, готова ли Европа признать Светлану Тихановскую президентом Белоруссии и о чем свидетельствуют дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена? На эти вопросы ответил украинский политолог Константин Бондаренко

Зеленский уволил Фокина в необычный день © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

— Константин Петрович, самым громким политическим событием недели на Украине стала история с увольнением Витольда Фокина с должности замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске. На ваш взгляд, о чем говорит это увольнение?

— На самом деле это не более чем аппаратные игры [руководителя Офиса президента] Андрея Ермака, который попросту подставил [Витольда] Павловича и частично отвел от себя гнев радикалов.

Если вы обратили внимание, то в августе, до назначения Фокина, в информационном пространстве доминировала тема того, что Ермак предал украинские национальные интересы, работает на Россию и так далее. Появляется Фокин, делает несколько резонансных заявлений, и все камни летят уже в сторону Фокина. Фокина увольняют, Ермак остается чистый и вне внимания этих радикальных групп.

Поэтому я считаю, что это не более чем аппаратная игра, в которой, конечно, жалко Павловича — человек он порядочный, который немало сделал для Украины и который был одним из результативных премьеров. Но в политике на такие моральные аспекты мало кто обращает внимание.

- В Офисе президента говорили, что высказанные Фокиным идеи об особом статусе и амнистии являются исключительно его личной точкой зрения. Думаете, на самом деле это все действительно озвучивалось в Офисе президента Украины?

— Да, думаю, ему дали карт-бланш — можешь говорить все что хочешь, условно говоря.

- А почему решили упразднить его должность?

— А эта должность ничего не значит в данной ситуации. Ее можно переименовать под других людей, но все равно представители Украины в Трехсторонней контактной группе не генерируют же свои идеи, они же не говорят отсебятину — они руководствуются директивами, которые им выдают Министерство иностранных дел и Офис президента.

- Значит, на работу ТКГ вся эта история не повлияет?

— Сейчас все равно ведется имитационный процесс до конца ноября — начала декабря: никто не будет ничего предпринимать реального по Донбассу. Дождутся выборов в Соединенных Штатах, дождутся, какая риторика будет доминировать в США относительно России, а также Центральной и Восточной Европы. Также дождутся окончания памятных дней, связанных с майданами, потому что у нас же радикалы любят именно 20-21 ноября водить хороводы по Майдану и угрожать переворотами.

И только после этого, я думаю, когда все эти настроения и акции сойдут на нет, могут вернуться к теме Донбасса.

Не оставляя надежду. Зачем Макрон и Меркель встречаются с Тихановской © REUTERS, Sviatlana Tsikhanouskaya headquarters/Handout - Еще на этой неделе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сообщалось также, что с ней намерена встретиться канцлер ФРГ Ангела Меркель. Значит ли это, что Европа делает ставку на Тихановскую? Могут ли те же Париж и Берлин последовать примеру Вильнюса и признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии?

— Это значит только то, что у Макрона и Меркель слишком много свободного времени, которое им нечем занять, поэтому они встречаются с людьми типа Тихановской и так далее. Потому что встретятся они с ней, признают ее президентом, папой Римским, мамой Римской, кем угодно — от этого вес Тихановской в белорусской действительности не увеличится, и влияние Запада на Беларусь тоже не увеличится.

- А что будет делать президент Александр Лукашенко?

— Ничего. Он вряд ли пойдет на любые переговоры с оппозицией, потому что любые переговоры с оппозицией — это легитимизация оппозиции, это субъектизация оппозиции. А зачем это Лукашенко? Он все-таки хороший ученик и выучил уроки украинского майдана — как не надо действовать.

- И, пожалуй, главным политическим событием мира стали дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Многие согласились, что прошедшее мероприятие дебатами с политической точки зрения назвать трудно, а также озвучивалось, что оба участника «пробили дно этики»? Согласны ли вы с этим?

— Как в Одессе говорят по этому поводу, «обои хуже». И в данной ситуации международные аналитики спорят уже не о том, кто победит на выборах, а какой будет цена того хаоса, который может наступить в Соединенных Штатах, и наступит ли он после выборов, признает или не признает победу своего оппонента проигравший, будут ли попытки вывести на улицу людей…

Но в любом случае, я думаю, что Америку ждет высокий уровень турбулентности, что в принципе и отразилось на дебатах. Золотой середины там не было — ни по одному пункту они не согласились друг с другом, так что в данной ситуации видно, что накал страстей возрастает.

Дебаты самовлюблённых ослиных слоников © AP, - Насколько сильной будет турбулентность и до чего она может довести?

— Это уже непрогнозируемо. В Соединенных Штатах сильны государственные институты, которые вполне могут работать в экономном режиме без участия президентов, которые могут между собой не соглашаться и так далее.

Но в этом году начинается такое явление, как институционализация улицы: улица начинает диктовать свои условия, и тут уже действительно непредсказуемые последствия могут быть.

- Вплоть до майдана? Все-таки в штабе Байдена есть люди, которые очень хорошо разбираются в технологиях «цветных революций».

— Демократическая партия Соединенных Штатов всегда была источником майданов и разного рода потрясений, революций. Правда, когда-то был такой анекдот: возможна ли «цветная революция» в Соединенных Штатах? Нет, невозможна, потому что в Соединенных Штатах нет американского посольства.