Политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру комментирует основные события недели: отставку в Украине Витольда Фокина, новые санкции против Белоруссии и дебаты кандидатов в президенты США

Витольд Фокин закономерно получил пятидневку ненависти от «партии войны» - Золотарев © скриншот с видео "112 Украина" - Марат Фаатович, давайте начнем с отставки Витольда Фокина. Зачем вообще Зеленскому понадобилось назначать его в переговорную группу по Донбассу, зная о взглядах, чтобы потом увольнять под нажимом радикалов?

— Это кадровая ошибка администрации президента Зеленского. Это демонстрирует их неопытность. Уж если назначили, то надо было терпеть. Плюсы в том, что Фокин занимал альтернативную позицию, были. Это не влияло на позицию общего состава этой переговорной группы и на позицию господина Зеленского, но демонстрировало, что у них идет какой-то диалог.

Другой вопрос, что оппонентами Фокина выступали ортодоксальные люди, которые не вносили никаких конструктивных предложений. А после того, как Зеленский удалил Фокина из переговорной группы, они сейчас выглядят не очень продемократически настроенными. Все-таки Фокин озвучивал те вещи, которые обсуждаются на кухнях на Украине.

Он говорил простым языком и предлагал решения, которые как минимум нужно было обсуждать, но вместо этого его стали обвинять в предательстве.

- Неоднократно отмечалось, что Зеленский пришел к власти на ожиданиях мира. А что именно украинские граждане понимают под словом «мир»?

— Они, конечно, хотят какого-то конструктивного формата взаимодействия с Россией. Надо отталкиваться от этого. Людей, которые хотят установить «железный занавес» между странами, на самом деле не очень много. Просто они более агрессивны.

Как мы с вами знаем, они идут и что-то делают, в отличие от тех людей, которые вроде бы за союз с Россией и сидят по квартирам. А эти поехали воевать на Донбасс.

Зеленский, конечно, будет терять, терять и терять, потому что его привели к власти как раз эти ожидания компромисса. Тут важен не формат (в этом вопросе люди доверяют власти), важен вектор, и он как раз с этого вектора ушел.

- Следующая тема — Белоруссия. Евросоюз встречается с Тихановской, но при этом не вводит против Минска жестких секторальных санкций. Это означает, что в Европе нет единой позиции по Лукашенко, или это и есть позиция?

— Это значит, что они косвенно признали, что господин Лукашенко продолжит управлять Белоруссией, и они будут продолжать диалог с ними. Поэтому было принято такое половинчатое решение. Да, есть санкционный список из 40 человек, но в этом списке нет господина Лукашенко.

Белоруссия в качестве очага нестабильности в Европе рядом с Украиной — это не то, чего хотели бы лидеры Евросоюза. Это сильно ударит по Прибалтике, а Евросоюзу придется платить огромные дотации на поддержание социально-экономических процессов в Прибалтике.

Это будет исчисляться десятками миллиардов, а Европе и так есть куда тратить деньги. Европейская экономика не в самом лучшем состоянии на сегодняшний день.

- В российском экспертном сообществе разделились позиции в отношении Лукашенко. Одни говорят, что Москве нужно пользоваться моментом и склонять его к интеграции. Другие считают, что России нужно подождать и не подписывать никаких документов с непопулярным президентом. Вы какой точки зрения больше придерживаетесь?

— Во-первых, я уверен, что Лукашенко эти выборы выиграл. Не возьмусь оценивать проценты, но точно выиграл их в первом туре. Во-вторых, избиратели Белоруссии в большинстве своем крайне консервативны.

Поэтому рассуждать о том, что Лукашенко сейчас зашатается и упадет, как перезрелое яблоко, — глупость. Этого не будет.

Болкунец объяснил, почему пока Лукашенко сохраняет власть, интеграции точно не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Спустя несколько часов после дебатов в Америке стало известно, что на Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность генерального прокурора Шокина. Означает ли это, что украинский политикум сделал ставку на конкретного кандидата?

— Нет, они просто мечутся. Лукашенко правильно говорил, что Зеленский — это неопытный политик, который не умеет просчитывать шаги. Вот сейчас они ввязались в прямую поддержку Азербайджана, вместо того чтобы сохранять нейтралитет.

Я вас уверяю, что через какое-то время они опять заговорят о нейтралитете и попытаются сделать приятное Армении, но этого уже никто не заметит. В политике очень важна последовательность, а у Зеленского для этой последовательности не хватает прозорливого взгляда.

- Насколько обоснованы прогнозы о том, что после выборов в США начнется «цветная революция» или гражданская война?

— Мы с вами уже видим, что там элементы гражданской войны присутствуют. Особенно в тех штатах, где управляют губернаторы-демократы. Риск не в «цветной революции». «Цветную революцию» нужно модерировать, а здесь речь идет о гражданском конфликте по разным вопросам, которые разделяют людей.

Главная опасность заключается в том, что мы услышали от господина Трампа. Он считает, что источником манипуляций, связанных с выборами, станет голосование по почте. И если отрыв между кандидатами будет незначительный, то будет попытка отменить результаты выборов через суд.

У Трампа огромные шансы на отмену результатов голосования по почте. Он сформировал доминирующий пул судей в штатах, которые ориентируются на республиканскую партию. Это будет уже не схватка Трампа с Байденом, а схватка демократов против республиканцев. Мы знаем, что в Америке суд — это отдельная, очень сильная ветвь власти, которой вынуждены подчиняться в том числе и исполнительные органы власти.

Поэтому если будет решение 10-15 судов в штатах, плюс будет решение Верховного суда, Трамп сможет добиться перевыборов или пересчета без учета голосов, которые были отданы по почте. Это как раз может вызвать те волнения, о которых вы говорите.