Конфедерация между Белоруссией и Россией рассматривается в качестве оптимального и приоритетного варианта интеграции двух стран, считает политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. В интервью Украине.ру он рассказал, что процесс может начаться с военной интеграции, продолжиться валютной, а закончиться - политической

- Алексей, может ли, по-вашему, продолжение интеграции между Белоруссией и Россией в рамках Союзного государства пойти по пути создания конфедерации? И как это может выглядеть: общая валюта, армия, замкнутые производственные цепочки — особенно в сфере ВПК, общая оборонная и внешняя политика?

— Да, такая вероятность, безусловно, есть. Как один из вариантов она рассматривается. Совершенно очевидно, что в первую голову это будет военная интеграция. Во вторую — валютная интеграция. Политические вопросы будут отложены на последнюю стадию интеграции.

Вариант конфедерации — приоритетный, и он рассматривается в качестве оптимального как для России, так и для Белоруссии. Обычно Белоруссия беспокоится о потере суверенитета, но я хотел бы обратить внимание, что Россия также теряет часть суверенитета, как и Белоруссия. Здесь дорога с реверсивным движением.

- Будет ли Запад признавать такую конфедерацию? Может ли ввести санкции против России и Белоруссии?

— Вообще-то это не дело Запада — признавать или не признавать добровольный союз двух суверенных государств. В истории нет примеров, чтобы препятствовать этому были серьезные основания. Это нонсенс, если будут какие-то санкции, непризнание или любое другое противодействие этому. Ведь речь идет о добровольном союзе.

А если вы с этим не согласны, то в этом случае можно делить Германию на ГДР и ФРГ, Америку — на северные штаты США и Конфедерацию, Великобританию — на Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Если наши западные партнеры запустят санкции и непризнание, то таким образом они рискуют запустить очень деструктивные процессы у самих себя прежде всего.

- Насколько такое образование будет устойчиво, и не получится ли так, что новые белорусские власти поставят вопрос о выходе из конфедерации?

— Это образование будет устойчиво, потому что уже очевидно, что Белоруссия без России — спасибо нашим западным партнерам — в одиночку не выживет в качестве полноценного государства. Поэтому это государство будет устойчиво.

- Может ли конфедерация Белоруссии и России привести к созданию общего государства?

— В перспективе, конечно, да. Мы же помним опыт Советского Союза прошлого века.

- А если опять же Запад будет против объединения и введет санкции?

— Да, извините меня, наплевать на Запад. Вот просто наплевать.