В Белоруссии вообще нет какой-то внятной социологии, по крайней мере, в публичном пространстве. Нельзя уверенно сказать, какая часть населения настроена пророссийски, какая - антироссийски, утверждает общественный деятель из Латвии Владимир Линдерман

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Вчера в Минске вновь прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом.

Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Владимир, как вы считаете, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Смысл послания президента России понятен: не пытайтесь свергнуть Лукашенко насильственным путем. Если попытаетесь, мы вмешаемся.

Возможно, кого-то из вожаков протеста, делавших ставку на насилие, эти слова отрезвят. А кого-то, наоборот, возбудят… Проблема в том, что по Белоруссии вообще нет какой-то внятной социологии, по крайней мере, в публичном пространстве. Нельзя уверенно сказать, какая часть населения настроена пророссийски, какая — антироссийски, какая просто мирится с тем, что есть.

Надеюсь, на стол российского президента попадают все-таки объективные данные, и он принимает решения, основываясь на них.

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— Посредничество — хорошо, но с какой целью? Какой результат переговоров между сторонами конфликта был бы желаемым для России? Сохранение режима личной власти Лукашенко? Белоруссия без Лукашенко? Ограничить власть Лукашенко, ввести в игру другие политические силы?

А есть еще более важный вопрос: что правильнее для России — добиваться воссоединения или сохранять нынешний статус-кво? Я — сторонник воссоединения, но какова стратегия Кремля в этом вопросе, мне неизвестно.

Все же думаю, что Москва будет пытаться внедрить в Белоруссии политическую систему, аналогичную российской, для которой характерны два основных момента. Первый — не абсолютная, но очень значительная власть главы государства. Второй — оппозиция участвует в политической жизни, но без шансов перехватить власть на государственном уровне.

По моему мнению, самая важная задача для России — помочь белорусам создать партию, которая бы однозначно выступала за воссоединение России с Белоруссией. Иначе после перехода к более демократическим правилам игры сложится такая ситуация, что конкурировать за власть будут западники с «многовекторниками». А сторонники воссоединения будут влачить маргинальное существование.

- На прошлой неделе также пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— «Готовы к конструктивной работе» — это просто дипломатический жаргон. США тоже заявляют, что готовы к конструктивной работе с Россией…

Думаю, ни Лукашенко, ни лидеры протестов активного участия России в белорусской политике не хотят. Обе стороны чувствуют, что Россия будет предлагать политическую модель, при которой Лукашенко теряет часть полномочий, а Координационный совет теряет надежду на президентский пост.

Другое дело, что «хотят не хотят», но ситуация вынуждает их обращаться к России. В отличие от украинских событий, оппозиция в Белоруссии не имеет столь же однозначной и мощной поддержки с Запада. По крайней мере, пока не имеет. Поэтому не может себе позволить откровенной враждебности в отношении России.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— За прогнозами — это к Нострадамусу. Я же могу только наметить наиболее позитивное направление событий.

Пока обе стороны конфликта в Белоруссии пребывают в подвешенном состоянии, есть шанс создать «третью силу» — политическую партию или движение, выступающее за воссоединение с Россией. Движение, которое открыто для всех, кто поддерживает воссоединение, — левых, правых, красных, белых — не важно.

Конечно, в бешенстве будут и западники, и Лукашенко. Но их руки сейчас связаны конфликтом друг с другом, и, кроме того, те и другие пока вынуждены действовать с оглядкой на Россию.