Сохранение президентского поста какое-то время за Лукашенко было бы полезно для становления демократических институтов. Однако, стать после ухода из власти заложником нового президента ему совсем не захочется, считает культуролог Сергей Киселев

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. В воскресенье в Минске опять прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом. Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Сергей, как вы считаете, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Президент России своим заявлением предостерег, прежде всего, зарубежных координаторов протестных акций о недопустимости применения насилия.

Путин предостерёг от захвата зданий органов власти, разворачивания террора против милиции и других действий по эскалации, ясно дав понять, что Москва готова в таком случае перейти к жестким мерам, вплоть до ввода войск.

Это сразу охладило горячие головы и в Варшаве, откуда координируются протесты, и внутри страны ситуация продолжила постепенно стабилизироваться.

С другой стороны, президент России ясно дал понять, что поддерживает проведение политических реформ, налаживание диалога между властями Белоруссии и гражданским обществом.

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— Не думаю, что Россия сейчас должна выступить в роли такого посредника. Надеюсь, что белорусы смогут сами организовать диалог.

Другой вопрос, что так называемая оппозиция пытается монополизировать право на представление всех слоев и общественных сил страны. Но это не так: Координационный совет оппозиции представляет довольно узкий спектр белорусского общества, к тому же управляемый из-за рубежа, вследствие этого их договороспособность, да и целесообразность таких переговоров, в формате Координационный совет — власть, весьма сомнительны.

Диалог следовало бы вести с широким спектром общественных и политических сил — не только с теми, кто громче кричит, а скорее с теми, кто выступает с конструктивными предложениями.

- На прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Не думаю, что это было сигналом о возможности диалога России с оппозицией, минуя официальные власти в Минске. Скорее это было проявлением дипломатической вежливости. Пока я не вижу даже какого-то предмета для переговоров с оппозицией.

Признание победы Тихановской? Это невозможно.

Проведение новых президентских выборов? В нынешней конфигурации власти, когда избирается, по сути, не президент, а диктатор, это крайне опасно, сам Лукашенко буквально вчера сказал, что «система у нас несколько авторитарная».

Возвращение конституции 1994 года? Мало того что она не идеальна, националисты под предлогом возвращения к старой конституции протаскивают отмену государственного статуса русского языка. Конституция 1994 года устанавливает белорусский как единственный государственный язык Белоруссии. Тогда как сейчас и русский, и белорусский имеют равные права.

Выскажу, может, парадоксальную мысль, но сохранение президентского поста какое-то время за Лукашенко было бы полезно для становления демократических институтов. Лукашенко на этом посту находится последний срок, и он в теперь сам кровно заинтересован в устранении всевластия президента и в создании баланса властей между парламентом, правительством, регионами и местным самоуправлением.

Стать после ухода из власти заложником нового президента ему совсем не хочется.

У Александра Григорьевича большая семья, три сына, внуки, уезжать им особенно некуда. В интересах семьи Лукашенко оставить после трансфера власти сбалансированную систему, на которую они ещё долго будут влиять через лично обязанных им людей.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— Не буду делать прогнозов, а скажу, на что надеюсь. Градус уличного противостояния снижается, особенно в регионах, надеюсь, что спад протестной активности и отсутствие забастовочного движения не сподвигнет власти «оставить всё как было».

Общественное сознание в Белоруссии пережило тектонические изменения, и оставить всё как раньше властям не получится, новый взрыв недовольства будет еще мощнее и с непредсказуемыми последствиями.

Надеюсь, что в ходе политической реформы в общественные процессы будет вовлечено молчаливое большинство пророссийски и проинтеграционно настроенного населения, не имеющего сейчас политического представительства.

Спектр этого большинства широк — от левых до западнорусистов. До настоящего времени они либо были согласны на выражение их интересов Лукашенко, либо были вытеснены режимом из публичной сферы.

Возвращение в публичное пространство темы интеграции, постулата о единстве белорусов и русских как одного народа даст идеологическую базу для дальнейшего существования Белоруссии как союзного России государства, сбалансирует и создаст противовес усилившимся в ходе протестов националистам.