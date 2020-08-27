С учетом того, как распределены полномочия на Украине, оппоненты президента Владимира Зеленского могут оставить его без реальной власти, даже не свергая, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik - Ростислав, ФСБ задержала в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по подозрению в шпионаже в пользу Украины, а до этого СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса. Можно ли в связи с этим говорить о какой-то системной атаке украинских спецслужб на Россию?

— Нет, я не думаю, что можно говорить о какой-то системной атаке, которая началась сейчас. СБУ постоянно работает против России, а ФСБ постоянно ловит украинских шпионов.

События, когда в Белоруссии задерживали людей, которых туда специально заманили, и когда пытались вывезти из России одного из лидеров ополчения, действительно между собой связаны, и, с моей точки зрения, представляли собой одну и ту же операцию.

А так, СБУ всегда работает против России, это неудивительно.

- Достаточно ли усилий одной ФСБ, или Россия должна подготовить какой-то более жесткий ответ по дипломатическим каналам или путем санкций?

— Каким образом можно жестко ответить по дипломатическим каналам? Выразить протест? Так мы его и так выражаем. Ввести санкции против Украины? А какие именно? Насколько я знаю, какие-то санкции уже ввели. А какие-то и ввести невозможно, потому что связи и так разорваны.

Если вы спрашиваете, можно ли ответить более жестко, то, очевидно, у вас должно быть какое-то предложение по этому поводу. А если вы не знаете, значит, нельзя.

- Петр Порошенко опять недавно намекал, что «зелень падает по осени». Действительно ли против Владимира Зеленского готовится некий госпереворот? Насколько он контролирует ситуацию в стране?

— Ситуацию он и вправду контролирует плохо, а насчет госпереворота я не уверен. О нем много говорят, но есть варианты, когда Зеленский может оставаться у власти, не имея при этом никакой власти и никому не мешая.

Потому что если провести досрочные парламентские выборы, сформировать большинство в Верховной Раде и на его базе создать новое правительство, Зеленский не сможет контролировать ни парламент, ни правительство.

И с учетом того, как распределены полномочия на Украине, большую часть вопросов можно будет спокойно решать без Зеленского. Если он не будет сильно возмущаться, то я не вижу никакой необходимости его свергать.

Конечно, на Украине могут оказаться достаточно честолюбивые (тот же Порошенко) или достаточно мстительные (тот же Коломойский) люди, которые захотят отправить Зеленского на заслуженный отдых. Потому что Игорю Валерьевичу, который, по сути, привел Зеленского к власти, он отплатил злом за предобрейшее. Поэтому вполне возможно, что кто-то захочет его свергнуть.

- Условные «порохоботы» ранее разгоняли информацию, что Ермак был одним из предателей, «сдавших» спецоперацию СБУ по членам «ЧВК Вагнера». С какой целью это делается?

— Они сейчас беспрерывно будут обвинять в предательстве. Я не думаю, что кто-то из них всерьез сдавал спецоперации СБУ. Обвинения в адрес друг друга там звучат давно, так что это вообще не новость.

- А как сложатся дальнейшие украинско-белорусские отношения, учитывая поддержку Украиной «демократии» и политическую важность Минска для Киева?

— Они останутся таким же, как были. Украина всегда занимала позицию в поддержку демократии, всегда поддерживала всех белорусских оппозиционеров, но это не мешало Лукашенко с ней прекрасно дружить и торговать. Так же и дальше будет.