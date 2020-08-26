Попытки «отмайданить» президента Украины Владимира Зеленского со стороны его предшественника Петра Порошенко будут, однако они не будут поддержаны «сильными мира сего», заявил директор аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Атака на слабого президента. Готова ли «партия войны» свергнуть Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Андрей Владимирович, в День независимости Украины Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени». Как думаете, действительно ли условная «партия войны» готовит свержение власти, о чем регулярно говорили до Дня независимости?

— Действительно, планы реванша у Порошенко есть. Более того, есть агрессивное меньшинство, которое готово любой ценой навязать свою волю пассивному большинству. Но, знаете, как говорят в народе, собака, которая лает, не кусает. Разве что [революционеры Григорий] Зиновьев и [Лев] Каменев предупредили Временное правительство, выясняя внутрипартийные отношения, о готовящемся выступлении, но, как правило, в практике такого не делается.

Поэтому то, что «зелень опадает осенью», можно трактовать по-разному. Это можно трактовать и как грядущее поражение «Слуги народа» на выборах (хотя на фоне тех результатов, которые покажет «Европейская солидарность», это будет скорее победа). Другое дело, что появление таких персонажей, как [бывший врио президента Украины Александр] Турчинов, в окружении Порошенко, склонных к прикладной конспирологии, то, действительно, я бы на месте команды Зеленского все-таки бы поднасторожился и держал руку на пульсе. Поскольку любые действия и вокруг минского процесса могут трактоваться как велика зрада (укр. велика измена. — Ред.) и так далее. То есть могут попытаться отмайданить.

Однако надо учитывать то, что сегодня Запад не заинтересован в эскалации ситуации в Украине, в каких-то политических катаклизмах. И также будем помнить, что любой майдан, не акцептированный посольством США, контрафактный по определению.

- А что насчет других групп влияния? Могут ли поддержать свержение Зеленского олигархи?

— Ну, в 2013 году был олигархический консенсус относительно того, что нужно сдвинуть [экс-президента Украины Виктора] Януковича, который продемонстрировал непомерные аппетиты, и в этом смысле у олигархов больших разночтений не было. А вот сейчас, когда все узнали цену Порошенко, что он точно так же стремится грести все под себя, я думаю, что много желающих ему помочь в этом деле не найдется.

Павел Рудяков: Против Зеленского готовится выступить целая когорта призраков, которые, к сожалению, не ушли в прошлое © РИА Новости, Нина Зотина Игорь] Коломойский понимает, что при всех разночтениях с Зеленским лучше все-таки Зеленский, чем Порошенко.

- А кто мог бы поддержать Порошенко?

— То, что осталось от «Народного фронта», поскольку адепты «Народного фронта», что мы видим на примере Турчинова, влились в ряды «Европейской солидарности». Также радикальные националисты, вроде «Правого сектора»*… Хотя мы видели конфликтную ситуацию, которую сторонний наблюдатель не заметил на «Марше защитников», когда те же представители так называемых добровольческих формирований категорически выступали против присутствия там Порошенко. Поэтому часть примкнет, но не все.

- Вот Порошенко вновь окружит себя радикалами. В целом на местах в преддверии региональных выборов обстановка накаленная. Как думаете, подключится ли фактор улицы?

— Безусловно, особенно на местах. Наверняка такой фактор улицы мы можем увидеть в Днепре, в Одессе, во Львове, где предполагается достаточно жесткое противостояние. Этого не будет в Харькове, где совершенно очевидно побеждает [мэр города Геннадий] Кернес, или в Чернигове, или в Ивано-Франковске, где у мэра также высокий рейтинг. А в тех городах, где есть, что делить, и ситуация относительно равновесная по ресурсам, будет бойня. Особенно учитывая то, что уличный ресурс, силовой ресурс стал неотъемлемым атрибутом украинской политики.

- Готов ли к этому Зеленский?

— Его основная проблема заключается в том, что он не контролирует силовой ресурс, что делает его заложником ситуации.

- Соответственно, ему надо кооперироваться с главой МВД Арсеном Аваковым?

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- А Аваков готов поддерживать?

— Аваков будет бороться за сохранение статус-кво, поскольку у него есть место под солнцем. В случае победы Порошенко у него этого места не будет.

- Одним из объектов атаки во власти уже стал глава Офиса президента Андрей Ермак. Условные «порохоботы» разгоняли информацию, что он был одним из «предателей», «сдавших» спецоперацию СБУ по членам «ЧВК Вагнера». Почему, на ваш взгляд, атакуют именно Ермака?

— Ну, идет политическая борьба. Им же надо поддерживать тезис о том, что Зеленский и его окружение — зрадники. Поэтому, собственно, любое лыко в строку.

* Организация запрещена в РФ