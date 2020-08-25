Радикализация ситуации на Украине будет зависеть от выполнения политической части Минских соглашений, считает политолог Руслан Бизяев

После шествия националистов и участников т.н. АТО на День независимости в Киеве 24 августа Петр Порошенко отметился громким заявлением, которое можно расценивать как прямую угрозу действующему президенту Владимиру Зеленскому.

- Руслан, на ваш взгляд, что означают слова Петра Порошенко о том, что «зелень падает по осени»? Готовится ли на Украине свержение власти? И есть ли у условной партии войны для этого ресурсы?

— Безусловно, такие попытки намечаются. Судя по риторике, судя по тому, что уже вторую неделю раскручивается "зрада Ермака", такой вариант Порошенко бы устроил. Тут важно понимать, хватит ли у него ресурсов для этого. Я бы разделил раскачку и ее результат. Сам по себе Петр Алексеевич не справится. Ему нужны мощные союзники, а вот есть ли они у него внутри страны и за рубежом, пока вопрос.

- Может ли опорой для Порошенко внутри страны послужить националистическое крыло, участники АТО?

— Порошенко пытается на них опереться, но это достаточно неоднородное поле. Для них Петр Алексеевич тоже является своего рода зрадником (предателем. — Ред.). Поэтому от того, насколько он сможет полностью монополизировать радикальное поле, во многом зависит его активность в ближайшие месяцы.

Попытки идут. Посмотрим, чем они закончатся. Там же и «Голос», и «Нацкорпус», и «Правый сектор»*, и «Свобода» — сложный состав, чтобы быстро сварить из него съедобное блюдо.

- На ваш взгляд, насколько исход этой ситуации зависит от итогов борьбы за президентское кресло в США?

— Зависит, но очень косвенно. Из-за «пленок Деркача» я бы не сказал, что Петр Алексеевич равно Байден. Потому что это скорее медвежья услуга. Поэтому я думаю, что будет два параллельных процесса. Развитие этой ситуации и радикализация будут зависеть от того, чем закончится очередной виток Минского процесса. Это будет напрямую влиять на уровень протестных акций.

- Каким образом?

Украина готова при необходимости помочь со снабжением Крыма – Кравчук © Никита Рассказов, Украина.ру Кравчук сделал заявление о том, что возможны варианты по подаче воды в Крым. Если это заявление обретет какую-то форму, это будет поводом и причиной для массовых акций. "Формула Штайнмайера", закон об амнистии, все, что мы называем политической частью "Минска", может стать катализатором процесса.

- То есть праворадикалы могут выйти на улицу и обвинить власть в очередной зраде?

— Да, ничего нового в этом плане.

- В таком случае контролирует ли Зеленский ситуацию в стране и способен ли он противостоять таким акциям?

— Пока да. Пока я не вижу, за счет чего они могут достичь своих целей. Посмотрим, что будет осенью, потому что ситуация меняется, и меняется крайне динамично. Очень многие старые элиты заинтересованы в том, чтобы Зеленский ушел и все было по-старому, только без Петра Алексеевича.

- А кто может сформировать «антизеленскую» коалицию?

— На сегодняшний день я бы не говорил о коалиции, потому что фактически, кроме «Европейской солидарности», никакого драйвера я в этом процессе не вижу. То есть ни «Голос», ни «Батькивщина» не присоединились к этим акциям, по крайней мере публично.

Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому будем наблюдать за ближайшими событиями в Верховной Раде, за всем, что будет связано, в первую очередь, с проведением выборов в Донбассе и вокруг подачи воды в Крым.

- Оцените, пожалуйста, перспективы главы Офиса президента Андрея Ермака. Насколько устойчивы его позиции на фоне обвинений в срыве «спецоперации» СБУ в Белоруссии по якобы российской ЧВК Вагнера?

— Очень сложно сейчас сказать, потому что видно, что эту ситуацию раскачивают. Это видно уже на протяжении двух недель. Ситуация шатается, и вполне возможно, что осенью он повторит судьбу Богдана. Или же, наоборот, укрепится.

- Как вы полагаете, Ермак еще пользуется доверием президента?

— А мы об этом сможем судить в течение ближайших нескольких недель. В зависимости от того, как будут решаться ключевые вопросы внутриполитической жизни. Это касается законопроектов, за которые в ближайшее время должна проголосовать Верховная Рада. Там должно быть большинство, где ситуативное, а может быть, в некоторых вопросах и конституционное.

Второй момент — это проведение встречи лидеров стран-участниц «нормандского формата». Вчера Россия заявила, что она пока не видит предпосылок к этой встрече. Это очень серьезный удар по Ермаку.

- Рейтинги провластной партии снижаются, а рейтинги оппозиции растут. Можно ли уже сейчас спрогнозировать ситуацию, которая возникнет на местных выборах?

— Два-три процента — это пока еще не тот рост, который позволяет реально влиять на ситуацию. Поэтому до местных выборов ситуация еще поменяется. Очевидно, что рейтинги «Слуги народа» будут продолжать снижаться, но уже не так быстро. Они уже скоро достанут до своего дна. А перспективы роста оппозиционных партий свыше 20% я пока не вижу.

- Кто же будет стяжать лавры победителя на местных выборах?

— Сейчас активно запускаются местные проекты. Об этом почему-то мало говорят, но во многих областях победителями выборов могут быть местные проекты. А если не победителями, то они будут занимать значимую часть, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию. Принцип золотой акции.

Трамп пошёл с «украинской карты». Кто ответит за разворовывание помощи США Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в конце сентября, начале октября. Это касается и тарифов, и бюджета, и покупательной способности населения и многого другого. Сейчас у Зеленского продолжается тур по регионам — посмотрим, какая будет социология после этого тура. Этот разговор можно будет продолжить, имея на руках конкретные цифры.

* Организация запрещена в РФ