Главный редактор белорусского сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант рассказал, какова истинная ситуация с протестами на ключевых предприятиях республики

КрАЗ не научил. Рабочие БелАЗа и МАЗа рискуют повторить судьбу украинцев © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Алексей, СМИ и телеграм-каналы пестрят информацией о том, что едва ли не на всех крупных белорусских предприятиях объявлена забастовка из-за несогласия с результатами выборов. По вашим сведениям, что там на самом деле происходит, насколько эти протесты серьезны?

— Насколько я могу оценивать, то это пока нельзя называть полноценными забастовками. Работа не остановлена. Как правило, в обеденное время часть трудовых коллективов выходит на собрание, чтобы обратиться к руководству предприятия или властям с определенными требованиями.

По степени радикальности и формулировке требования у них разные. Касательно БелАЗа, насколько я знаю, из 11 тысяч работников на это собрание вышли лишь пара сотен. То есть это далеко не все трудовые коллективы.

Но это начало какого-то процесса. Я не знаю, дойдет ли он до забастовок. Мне кажется, что власти должны сейчас выходить к людям, выслушивать их требования и выводить на какую-то конструктивную повестку. Но пока что ситуация именно такая.

- Что в этих протестах первично? Это больше недовольство властью как таковой, или это недовольство социально-экономической ситуацией?

— Мне кажется, эти протесты вызваны той ситуацией, которая сложилась в связи с разгоном несанкционированных митингов. Люди не хотят насилия, хотят прекратить эту ситуацию. Мне кажется, что именно это основное. Не всегда экономические требования у них присутствуют.

- Со стороны городского населения было много жалоб на так называемый «закон о тунеядстве». А есть ли какие-то системные проблемы в отношении рабочих?

— Да, был целый ряд просчетов. Был этот «антитунеядский декрет», затем были проблемы с новой системой расчета зарплат. Поначалу некоторые теряли в зарплате, и пока это все устаканилось, это тоже вызывало недовольство. Затем были просчеты с начислением трудового стажа, когда кто-то этот стаж терял. То есть ряд таких раздражающих факторов действительно имели место.

- Если удастся собрать полноценные забастовки, действительно ли по экономике может быть нанесен серьезный удар?

— Для экономики остановка крупных предприятий — это, конечно, удар. Сейчас важно не допустить этого. Нужно выйти к людям, начать с ними диалог и не допустить остановки крупных предприятий.