Организационный фактор, который был силен на украинских майданах, отсутствует в белорусских протестах, считает ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены), участвовавший в пресечении массовых беспорядков

- Александр, на ваш взгляд, насколько достоверно средства массовой информации освещают массовые акции протеста в Белоруссии после выборов президента страны?

— Во-первых, часто, когда мы рассматриваем то или иное событие в мире, происходит искажение реальности. Как ни странно, если 50 лет назад само событие и информационный отклик на него в общем и целом совпадали, то сейчас, несмотря на обилие средств фото и видеофиксации и связи, реальное событие и его отражение в общественном сознании на удивление очень сильно отличаются.

Это мы видим на примере протестов. Если почитать, что писали СМИ вслед за тем, что пишут в социальных сетях о событиях в Минске, то создается обманчивое впечатление, что весь город в огне, Беларусь пылает, кровавый тиран Лукашенко готовится вывозить семью в Китай и так далее. Как спасти Белоруссию от Майдана? О технологиях протестов и их перспективах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Такая же картина была, когда мы наблюдали протесты в США. По российскому телевидению и в интернете создавалось абсолютно обманчивое впечатление, что происходящее представляет страшную угрозу для власти, как Майдан на Украине. Конечно же, это иллюзия, связанная с неправильной фокусировкой современного восприятия. На самом деле то, что происходит, не несет реальной угрозы свержения власти.

- Почему?

— Если смотреть не эмоционально сквозь призму фотокорреспондентов, а говорить языком цифр, то мы увидим, что протест очень малочислен, даже по сравнению с 2010 годом, когда большее количество людей вышли, но их очень жестко с применением спецсредств разогнали.

Современные события были, конечно же, жестче и ярче, чем те, что были в 2010 году, уже есть погибший, много людей с серьезными повреждениями. Строили баррикады, делали коктейли Молотова, несколько сотрудников милиции сознательно сбили автомобилем. С точки зрения жертв, ущерба эти события — топ №1 в истории Белоруссии, с 1991 года ничего подобного не происходило.

- Насколько профессиональны действия белорусской милиции?

— Спецслужбы действовали очень профессионально. В Белоруссии при невысоком уровне жизни служба в таких подразделениях считается очень престижной. Люди со здоровьем, с головой стараются туда попасть. Белоруссия — страна очень дисциплинированная, и белорусы очень ответственные люди. С точки зрения российского сотрудника, оценивая своих коллег на постсоветском пространстве, без всякого великодержавного шовинизма можно сказать, что отставание в подготовке от спецподразделений Российской Федерации очень высокое.

Что касается пресечения массовых беспорядков, белорусский ОМОН, у них есть отдельное подразделение «Алмаз», то они очень хорошо подготовлены, не хуже наших. Подготовка белорусов примерно на уровне нашего ОМОН «Зубр».

- Когда протестующие вышли на улицы, в стране начались проблемы с интернетом. Это часть мероприятий силовых структур по нейтрализации протестов?

— Некоторые обыватели считают, что отключение интернета заставляет людей выходить на улицы. Это полная ерунда. На самом деле это снижает накал страстей и, главное, осложняет координацию. Очень тяжело координировать людей через сотовую связь, гораздо удобнее делать это через чаты.

Отдельные тактические приемы, построения со щитами — «забор», «черепаха» были сделаны очень четко. Видно, что сотрудников спецподразделений к этому моменту готовили. Самое главное, в противостоянии участников акций протеста и сотрудников правоохранительных органов ключевой момент — это мотивация. Люди выполняют свою работу не за страх, а за совесть. Они не боятся, как на это посмотрят их близкие, что скажут соседи, и готовы идти до конца.

- Если говорить о людях, которые выходят на улицы с массовыми протестами, каков возрастной состав участников этих акций и насколько они готовы к противостоянию с силовиками? Стихийны ли эти протесты или чувствуется твердая рука организаторов?

— По поводу возрастного состава можно сказать, что там присутствует молодежь, причем в непропорционально большом количестве. Если бы это было 50 лет назад, когда молодежь составляла основную часть общества, это было бы понятно, сейчас это непонятно. На глазок, большую часть там составляют люди 20-25 лет. Это нехорошо с точки зрения победы интересов протестующих.

В Минске это скорее напоминает протесты «желтых жилетов», избиение анархистов полицией, чем выступление людей, которые реально хотят прийти к власти. Возрастной состав о многом, на самом деле, говорит. Это стихийный бунт, который вряд ли приведет к серьезным результатам. Все это уже было и известно, чем закончится. Наблюдая за событиями в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

По поводу организации — она очень слабая, что для меня удивительно. Во время своей работы я неоднократно сталкивался с политическими туристами, когда нанятые за деньги люди из Белоруссии приезжали в Москву, это было на Болотной площади. Кто их приглашал, я не знаю. Причем они приезжали не как пушечное мясо, это были люди с опытом первого украинского Майдана, прошедшие подготовку в лагерях для националистов.

Но когда я смотрю на то, что творится в Минске, к удивлению своему вижу, что организационный фактор, который был силен на украинских майданах, отсутствует. Все очень хаотично, какие-то невразумительные призывы в чатах, организация очень бестолковая. Боевые сотни Майдана там и близко не стояли. Никто не готов отбивать задержанных, как это было на украинском Майдане, когда захваченных отбивали из автобусов. Объективно говоря, белорусские протесты идут по нисходящей.

- На ваш взгляд, как долго еще будут продолжаться протесты на улицах белорусских городов?

— Я не сторонник и не противник Александра Лукашенко, нейтрально к нему отношусь, но понимаю, что выборы он сфальсифицировал. Понятно, что такого результата в 80% у него нет, это ясно из опросов людей.

Чтобы свергнуть власть, она должна быть либо очень слаба, как это было в случае с Януковичем, либо должно быть большое количество радикально подготовленного отмороженного актива, как это было на украинском Майдане. В Белоруссии ни первого, ни второго нет, поэтому ни о каком силовом свержении Лукашенко речь не идет.

Сложно прогнозировать, долго ли еще будут продолжаться массовые выступления. Но, несмотря на то, что Лукашенко выборы сфальсифицировал, поддержка у него упала, власть он удерживает при помощи репрессивного аппарата, который действует прямолинейно. Белорусское общество к войне с властью не готово, поэтому считаю, что протесты сойдут на нет.

Но мне кажется, что Лукашенко не усидит до конца своего срока, потому что время и история работают против него, хотя это талантливый политик, очень волевой и умный.