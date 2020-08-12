В Белоруссии победитель будет только один. Или это Лукашенко, кандидат с приемлемым для большинства белорусов стилем правления страной, или это представитель так называемого коллективного Запада, считает активный участник киевского Антимайдана и защитник Славянска Дмитрий Жуков

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу. Силовики жестко зачищают протесты: бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. В ответ в них уже летят коктейли Молотова.

- Дмитрий, вы, как активный участник событий зимы 2013-2014 г.г. в Киеве, как в целом оцениваете прошедшие в Белоруссии выборы? Что можете выделить?

— За процессом голосования в Белоруссии я детально не наблюдал, потому как изначально было понятно, что будущий президент будет не тот, кто набрал большее количество голосов, а тот кто сумеет после голосования отстоять выбор своих избирателей. Поэтому, как и большинство тех, кто следит за событиями в белорусских выборах, все то, что было до объявления результатов, я быстро пролистал, как давно прочитанную книгу.

- С 11 августа оппозиция объявила забастовку по всей стране. Уличные протесты, судя по всему, продолжатся. Каким вы видите будущее протеста? Может ли быть некий политический компромисс?

— Никакого компромисса между Лукашенко и белоппозицией не может быть и в помине. Это принципиальное цивилизационное противостояние, а не просто смена президента. Победитель будет только один. Или это Лукашенко, кандидат с приемлемым для большинства белорусов стилем правления страной, или это представитель так называемого коллективного Запада.

- Светлана Тихановская попыталась обжаловать результаты выборов, а после уехала в Литву. В то же время политики США и Европы призывают Лукашенко прекратить аресты и «готовиться передать власть». Выборы при этом, они, разумеется, называют недемократичными и несвободными.

— Скорее всего, Тихановская выехала надолго, если не навсегда. Западу нужны отчаянные исполнители своих интересов, а потому Тихановскую они видят или президентом, или политзаключенной. Отсутствие лидера от оппозиции — это провал. Запад будет искать нового лидера, а на это нужно время.

- Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.

— Лукашенко действительно сделал много антироссийских заявлений их нужно запомнить и поздравить его с победой. В дальнейшем вести кропотливую работу по созданию, поддержке и развитию пророссийских организаций и течений в Белоруссии. Недостаток внешней политики России по отношению к Украине и Белоруссии это то, что российское руководство ошибочно считает, что экономические рычаги все решат, а этого явно не достаточно.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

— Как сложатся отношения между Россией и Белоруссией, сложно сказать. Думаю, резких скачков ни в какую сторону не будет. Все останется приблизительно на таком же уровне, как и раньше. К сожалению, наши народы в истории чаше объединялись перед лицом больших проблем, чем в результате проявления доброй воли и совместного созидания.