Сразу после окончания президентской гонки массовые беспорядки в США сойдут на нет, и Америка снова станет более-менее благополучным государством, считает писатель и публицист Николай Стариков

Егор Холмогоров: Массовые беспорядки в США напоминают наш 1917 год © Facebook, Egor Kholmogorov - Николай Викторович, массовые протесты в США длятся уже два месяца. Какова вообще была цель этих протестов и насколько этой цели удается достичь?

— Не будет преувеличением сказать, что целью всех этих протестов является победа Демократической партии на выборах президента и свержение на этом посту Дональда Трампа. Поэтому достигают они этих целей или нет, мы с вами узнаем сразу после того, как будут подведены итоги президентских выборов в США.

Все остальное — это не то что не итоги, а просто декорация или антураж. Сразу после окончания президентской гонки все это сойдет на нет, и Америка опять будет более-менее спокойным государством до следующего политического кризиса, вызванного борьбой за власть.

- На ваш взгляд, сейчас чьи позиции сильнее — Трампа или демократов?

— До начала всей этой коронавирусной истории, которая была помножена на историю с убийством чернокожего рецидивиста, победа Трампа не вызывала сомнений. Но в результате массированной информационной атаки и всех аномалий, которые произошли в США, сегодня победа Трампа не столь безусловна. Хотя, по моему мнению, имя следующего президента США не будет отличаться от имени нынешнего.

- Сейчас принято сравнивать эти протесты с майданом, «цветными революциями» или 1917 годом в России. Насколько эти сравнения обоснованы?

— Эти сравнения, на мой взгляд, совершенно неуместны, потому что при таком сравнении теряется главный смысл всего этого. «Цветные революции» преследуют цель смены режима и подчинения его внешним силам. В результате «цветной революции» к власти каждый раз приходит элита, ориентированная на Вашингтон, а страна полностью попадает под управление заокеанской столицы.

Все остальное — это декорации. Требования, митинги, похожие логотипы — все это атрибуты передачи власти на внешние границы. Очевидно, что в США этот процесс полностью отсутствует и цели совершенно иные.

Это как на фронте, когда солдаты сидят в окопах и стреляют друг в друга. Означает ли эта стрельба, что начнется наступление? Не факт. Стрельба осуществляется и во время наступления, и во время обороны. А для реального прорыва фронта должна быть мощнейшая артиллерийская подготовка и другие атрибуты успешной наступательной операции.

Поэтому, конечно, элементы «цветных революций» в Соединенных Штатах используются. Почему бы их не использовать, если многократно работали в других государствах? Но цели свержения власти, разрушения государства и передачи управления вовне в данном случае не преследуются.

- Если говорить о российско-американских отношениях, то действительно ли Трамп является тем президентом, с которым Москва может договориться по важным внешнеполитическим вопросам?

— Меня удивляет постоянное упорное желание некоторых политиков, политологов и даже государственных деятелей то ли делать вид, то ли искренне считать, что к власти в Белом доме может прийти тот, кто будет благосклонно настроен к России, с кем будет легче решать вопросы, кто с вниманием выслушает наши претензии, жалобы и предложения. Надо понять, что этого не будет никогда. Это невозможно.

Александр Асафов: В США идет борьба между конструктивной и деструктивной моделью будущего © РИА Новости, Владимир Трефилов

Одни бомбят, другие бомбят. Одни устроили государственный переворот на Украине, а другие поддерживают силы, которые пришли к власти в результате государственного переворота. Между крылом Трампа и его противниками нет стратегической разницы в том, каким путем сохранить доминирование Соединенных Штатов Америки.

Доли военной силы или грубого нажима между ними может быть чуть больше или чуть меньше. Но «голубей» там нет. Там просто подвиды «ястребов», «коршуны» и другие «стервятники».

Поэтому нам не нужно ждать результатов выборов, не нужно возлагать на них никакие надежды. Потому что мы все равно будем в чем-то виноваты и объявлены врагами. Так что давайте вообще обращать на это как можно меньше внимания. Уверяю вас, что за выборами в России в США столь пристально не следят.

- Сейчас некоторые эксперты высказывают опасения, что в случае прекращения глобального доминирования США и отказа американцев от функции мирового жандарма нас могут ждать еще большие потрясения. Насколько такие опасения обоснованы?

— Я предлагаю вам взять и посмотреть на высказывания этих горе-экспертов через несколько лет. В переводе на русский язык эти тезисы означают следующее: «Давайте мы сохраним доминирование США, которые хотят и вводят санкции, устраивают государственные перевороты, поддерживают терроризм, но, если их не станет, будет еще хуже».

Мне кажется, что это очень странная, даже не страусиная, а просто яйцеподобная позиция, которая предлагает просто не выбираться из скорлупы, потому что там страшный новый мир, в котором нас могут съесть. Якобы мы должны жить в этой скорлупе и считать, что это благо. Мне кажется, что эта позиция крайне убогая во всех смыслах.