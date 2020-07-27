Президент Зеленский не выполнил обещаний, ситуация в стране ухудшается, и простые украинцы чувствуют это по состоянию своих кошельков. Однако в стране пока нет политических лидеров, которые могли бы организовать людей на борьбу за свои права. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и общественный деятель из Житомира Сергей Форест

- Сергей, в последние дни в стране произошло сразу несколько терактов, взрывы, захват заложников… Как вы это объясняете? Какие процессы проявились в этих обострениях?

— Каким-то странным образом такого долгое время не было в Украине, а в последнее время пошла какая-то волна — откуда ни возьмись. И невольно думается — не является ли это, скажем, какой-то шоу-программой, в кавычках, призванной отвлечь внимание народа от реальных проблем? А проблем хватает. Идёт продажа предприятий, об этом мало говорят, идёт продажа земли, идёт увеличение тарифов… Да и тот же коронавирус, сейчас стоит вопрос — пойдут дети в школу 1 сентября или не пойдут? Падение промышленности, ухудшение прогноза по экономике, рост цен на газ. Главное в экономике Украины 18-24 июля © Украина.ру/Стрингер

Поэтому, возможно, кому-то и нужна такая встряска, чтобы украинец не думал о том, что у него лежит в холодильнике, есть ли у него уверенность в завтрашнем дне или нет. А думали о том, кто в кого выстрелил и кто кого захватил.

Если разбирать то, что происходило в Луцке, то увидим много странных моментов. Я ничего не утверждаю, шоу это или не шоу, но у меня возникают вопросы, почему этот человек, захвативший заложников, когда вышел из автобуса, спокойно стоял, ждал, пока к нему подойдут. К нему и подошли, тоже спокойно. Отвели его в сторону. А уже после этого подъехала группа захвата. Как-то всё это не очень логично получается, на мой взгляд. Эти странности наводят на размышления.

До этого были взрывы у станции метро в Киеве, после этого — полтавский террорист. Не могу утверждать, конечно, что всё это является одним большим шоу, но либо это такое стечение обстоятельств, либо действительно хитро спланированная многоходовка. Ведь мы видели, как происходили теракты в других странах, как вели себя спецслужбы. В общем, есть сомнения.

- Многие отмечают тот факт, что оружие стало доступным.

— Это так. Но тут, возможно, ещё и другое: некоторые люди, вероятно, хотят таким образом привлечь к себе внимание, добиться решения каких-то проблем. Могут быть самые разные мотивы у каждого преступника, который идёт на крайние меры. Это ведь не только у нас. Вспоминается старая известная история, когда ветеран вьетнамской войны Марвин Джон Химейер, у которого был конфликт с компанией по поводу земли, специально оборудовал свой бульдозер, обшил его бронелистами, и разрушил несколько административных зданий этой компании. Люди, к счастью, не пострадали. Но так он выразил свой протест.

Ведь что такое террор? По сути это явление старое, можно вспомнить народовольцев, покушавшихся на царя. Они за это пошли на смерть, были казнены. Там была и Софья Перовская, и Кибальчич — кстати, он в тюремной камере работал над проектом космической ракеты. Это тоже были террористы. Можно вспомнить и боевую организацию эсеров, которая встряхнула Россию. У них тоже были свои обоснования и свои требования. Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk

Здесь же, если вернуться к инциденту в Луцке, требования были выдвинуты несколько странные. Отчасти политические, кажется, чиновникам было предложено признать себя в чём-то виновными. И к тому же всем было рекомендовано смотреть фильм «Земляне».

- Можно ли сказать, что противоречия, которые накопились в обществе, так остры, что их начинают решать экстремальными способами, к каким прибегали народовольцы и эсеры.

— Да, я могу сказать, почему так происходит. Потому что уровень жизни падает. А пандемия коронавируса и карантин привели к тому, что людей застопорили на границах. Безвиз не отменён, но практически заморожен, и сотни тысяч людей, которые должны были бы уехать, не могут этого сделать, не могут заработать копейку. А у людей семьи, им надо и себя кормить, и детей. Вот и возникает вопрос — что делать? У кого-то могут нервы не выдержать, человек может пойти на самые отчаянные меры для того, чтобы привлечь внимание к себе и к своим проблемам. Это не только его проблемы, это проблемы общества.

Поэтому инциденты, которые мы наблюдали в последнее время, можно считать симптомами заболевания общества.

- Вы недавно написали у себя в Facebook, что не ждёте изменений к лучшему в результате выборов… Не надеетесь, что ситуацию можно изменить демократическим путём?

— Мало поводов для надежд. Вот взять хотя бы ситуацию с журналистом Василием Муравицким. Уже год как Зеленский президент, и целый год у человека были проблемы, он носил браслет, был под домашним арестом. Да и сейчас дело не закрыто. Почему же дело не закрыли, ведь Зеленский всех убеждал, что он исповедует демократические ценности? Преследуют не только Муравицкого, но и многих журналистов. Международные правозащитные организации об этом уже просто кричат.

Что должна была бы сделать новая власть? Закройте дело Муравицкого, извинитесь перед ним, выплатите компенсацию, накажите виновных. Но ничего этого не происходит.

Что до изменения ситуации демократическим путём, могу сказать одно: все партии, которые идут на выборы, — это партии крупного капитала. Прозападные партии или пророссийские — это не суть важно, капитал ведь не прозападный и не пророссийский, капитал международный. Есть эксплуататоры, которые захватили предприятия, созданные уже не существующим государством, и то ли уничтожили их, то ли используют их в своих целях. Вот что произошло. Эти финансисты понимают, что им надо иметь лобби в парламенте, в местных советах для того, чтобы эти предприятия не были национализированы, а они сами не попали за решётку. Разумеется, они вкладывают деньги в партийные структуры, создают новые проекты — вот сейчас мы наблюдаем их рост, партия мэров и так далее. Да и те же «слуги народа», которые далеко не слуги народа, они хоть и теряют рейтинг, но пока имеют шансы. Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Полагаете, имеют?

— Оглупление масс огромно, телевизор продвигает популистов, которые приходят в парламент в дырявых носках, а вскоре становятся мультимиллионерами. Людям вряд ли стоит ждать каких-то улучшений. Наоборот, будут и дальше затягивать удавку на шее у каждого малого и среднего предпринимателя.

Пока каждый думающий украинец не поймёт, что олигархат рано или поздно доберётся и до него лично, до его магазинчика, до его лавки, и уничтожит эту лавку, заставит уехать за границу… Потому что он здесь не нужен, олигархам он не нужен. Пока этого наши люди не поймут, ничего не будет.

— Но как может прийти это понимание?

— К сожалению, обычно поздно приходит понимание. За соседа вряд ли кто пойдёт бороться, у нас ведь исповедуют многие религию — «моя хата с краю». Такая вот психология. И не выйдут из-за роста тарифов. У нас в Житомире сейчас опять хотят повышать цены на проезд. Люди это проглотят. А вот, например, в Армении из-за роста тарифов на электроэнергию на 15%, если не ошибаюсь, люди массово вышли протестовать. Конечно, там была какая-то организация. Но у нас в разы цены повышают, и… все молчат.

- Не зря запретили левые партии?

— Если говорить о левых, то почему-то и они молчат. И это странно. Думаю, этому есть причины. Лидеры некоторых левых партий, вместо того чтобы идти на баррикады, что говорится, протирают штаны. Они не готовы принести себя в жертву, а в данном случае нужно говорить именно о жертвенности — ради того, чтобы изменить состояние общества. Пожертвовать своим временем, энергией… Но таких лидеров сейчас нет.

А какие есть… Народ видит, что вместо этого некоторые лидеры покупают себе дорогие дома, ездят на дорогие курорты, их видят с теми же обладателями миллиардов. У людей возникают вопросы: а это коммунист ли?.. социалист ли?.. Отсюда и уровень поддержки.

Поэтому и ситуация такая, что третий десяток лет мы не видим хороших дорог, не видим каких-то социальных пакетов для людей. Я думаю, если бы левые лидеры действительно из кожи вон лезли, защищая народ, народ бы просто так их не бросил. Местные выборы разделят Украину на три части © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Но какой выход? Левых, как вы говорите, нет, а социальные проблемы нарастают…

— Действительно, экономическая ситуация ухудшается. Думаю, в любом случае будет социальный взрыв. Вопрос в том, кто его возглавит. Не воспользуется ли этим очередная горстка негодяев.

Народу нужен лидер, нужен человек, в которого бы народ искренне поверил. Это, конечно, моё видение, но пока, увы, у нас одни посредственности — и в левом движении, и в правом. Идут на выборы не политики, а чистой воды коммерсанты. Не люблю цитировать Саакашвили, но, как он верно сказал, барыги. Вот они и идут, чтобы зайти во власть и получить эффект — как говорится, вложить доллар, а получить два.

Народ это начинает понимать, мне кажется. Во всяком случае сейчас никто не говорит о будущих выборах, не возлагает на них надежд, всем стало как-то наплевать. Говорят о другом — о том, как отсюда выехать, как получить где-то работу. Им уже не интересны эти выборы (местные выборы назначены в Украине на 25 октября. — Ред.), скорее, на них заранее смотрят как на очередной фарс. Многие понимают, что это будет просто борьба кошельков.