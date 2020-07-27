Белая Америка будет определять жизнь до тех пор, пока в ее руках находится основной капитал. Если он будет национализирован или станет достоянием желтой (чёрной, индейской и т.п Америки), тогда вопрос о конце англо-саксонской и германо-голландской Америки будет актуален, считает левый политический философ Антон Розенвайн

- Антон, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются. Продолжают гибнуть люди. Как вы считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше?

— Все зависит от результата выборов. Победит Трамп — протесты продолжатся, победят демократы — все будет подавлено с предельной жесткостью и очень быстро. Как это было в 1999 году с антиглобалистами после беспорядков в Сиэтле. Америка умеет закатывать в асфальт протестные настроения, если пресса под ногами не путается.

- Каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового?

— Трудно сказать. В мире — едва ли. Даже в Европе, где прокатилась волна каких-то беспорядков. В США все сложнее. Американское государство действительно замешано на расистской пирамиде народов и рас, какими бы антидискриминационными законами это ни прикрывалось. Сегодня многие об этом задумались. Только вопрос в том, как надолго. Человек эпохи развитого информпространства имеет короткую память, как у мухи-дрозофилы.

- Как вы считаете, Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Белая Америка будет определять жизнь до тех пор, пока в ее руках находится основной капитал. Если он будет национализирован или станет достоянием желтой (чёрной, индейской и т.п Америки), тогда вопрос о конце англо-саксонской и германо-голландской Америки будет актуален. А так…. Круги по воде.

Другое дело, что эра гегемонии белой, или, как это принято называть, кавказоидной расы в принципе подходит к концу. Это естественное движение жизни, и относиться к нему надо спокойно, без лишних эмоций. И уж точно без стремления бросаться под локомотив исторического процесса.

Более того, гегемону следовало бы готовиться к моменту передачи управления цивилизацией — готовить кадры, менять общественное сознание и инвайронмент (если хотите дизайн). Это единственный способ пережить новое великое переселение народов относительно безболезненно. Попытка же строить стены — это самоубийство. Кто не верит — тому в помощь римская история.

А потому та же Америка уже в ближайшие десятилетия будет становиться все более индейской. В силу миграции беднейших слоев латиноамериканских стран, то есть индейцев. В некоторых штатах (включая, например, Калифорнию) самыми распространёнными фамилиями уже стали Лопес и Санчес. Уместен ли в полуиндейском государстве памятник Колумбу — большой вопрос. Индейцам его не за что любить. Это как славянину ходить мимо памятника хану Батыю.

И демонтируя памятники, Запад, собственно, готовит городскую среду под проект космополитического будущего, где, учитывая разнообразие народов и рас, от памятников историческим личностям в своём большинстве придётся отказаться как от провокатора постоянных конфликтов.

Останутся только монументы, которые каждый сможет трактовать по-своему. Как, например, стихотворение Расула Гамзатова «Журавли». Там, кстати, в оригинале есть катрен (он не вошёл в песню): «Они летят, свершают путь свой длинный. И выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна?».

И получается, что стихотворение можно про Великую Отечественную трактовать, а можно и под восстание Шамиля, например. Кому что ближе. Вот такое монументальное искусство, безусловно, сохранится. Монумент под Ржевом, кстати, вполне этому тренду соответствует.

- А чем отличается англо-саксонская Америка от германо-голландской? Нет ли между ними противоречия?

— Англо-саксонская Америка — это просвещенная Америка побережья. Германо-голландская Америка — это Америка рэднеков и пуританских сект вроде амишей. Противоречия между ними действительно существуют и на разных этапах исторического процесса принимали разные формы. Например, накануне Второй мировой войны, когда Америка колебалась в выборе стороны конфликта, именно германо-голландская Америка поддерживала прогерманскую позицию.

Этот конфликт выразился в выборах Рузвельт против Линдберга — есть знаменитый роман Филиппа Ротта «Заговор против Америки», где в жанре альтернативной истории описывается США после победы Линдберга. Рекомендую.

Если же говорить о расизме (ключевой теме сегодняшних США), то он сильно отличается в англо-саксонском и германо-голландском исполнении. Англо-саксонский расизм — это расизм садовника, обеспечивающего комфортную лужайку, чтобы благородные господа могли с удовольствием пить чай: где надо — подстрижем, где надо — выкорчуем, где надо — оставим запущенный угол и положим камень. Его проявление политическое — ККК, организация масонского типа, куда входят представители всех классов и сословий — от работяги до сенатора, и цель которой обеспечить не изгнание, уничтожение, недопуск на подконтрольную территорию «нежелательного» элемента, а поддержание существующей социальной иерархии.

Расизм германо-голландский в принципе строится на евгенике, идее расового превосходства, а его задача — человек на своей земле. Организационно — это так называемые милици, патрулирующие улицы провинциальных городов, отлавливающие и передающие властям мигрантов, и т.п.

- На чьей стороне сегодня выступают американские евреи? Они поддерживают Трампа в благодарность за его поддержку Израиля?

— Американские евреи в американской политике неоднородны. И нынешние события не изменили расстановку сил в еврейской среде. Правые (позиция: Израиль превыше всего) давно (как минимум с рейгановских, а возможно, и с никсоновских времён) аффилированны с Республиканской партией.

Русскую эмигрантскую еврейскую среду они с тех времён и окучивают. Оттуда, из тех времён, растут ноги у связки русской (где роль гегемона играют евреи) эмигрантской среды и штаба Трампа. При этом ключевую роль играет Джулиани — экс-мэр Нью Йорка, обеспечивший комфортное положение в городе русской мафии в период своего руководства.

Между тем, правые евреи — это не большинство в Америке. Это скорее союз религиозных, еврейской мафии и зависимого от неё еврейского рабочего класса.

Еврейский же средний и апперклассы, в свою очередь, весьма критически смотрят на политику Израиля. И политика демократов, в частности, попытка администрации Клинтона заставить Тель-Авив идти на уступки палестинцам, всегда пользовались поддержкой, а нередко и исходили из среды либерального (прогрессивистского) еврейства.

- Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн обратил недавно внимание на следующий интересный момент: белая ЮАР была передовым бастионом англо-саксонского мира, а черная ЮАР вошла в БРИКС. Да, БРИКС, конечно, это не очень серьезно, но вот черно-индейская (латиноамериканская) Америка в отличие от белой Америки может выйти из конфронтации с Россией?

— Трудно судить, какие отношения возникнут в треугольнике афро-индейско-китайской Америки, афро-арабо-тюркской Европы и тюркско-азиатской Евразии. Слишком много неизвестных у этого уравнения.

Очевидно одно — Европа здесь будет слабым звеном. А значит, и трансатлантическая связка Европа-США потеряет смысл. Она, впрочем, и сейчас уже трещит по швам, особенно в контексте антикитайской политики администрации Трампа, особенно на фоне усталости Европы от антироссийской политики.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, случиться в России? Если да, то как это может происходить в России? Кто будет движущей силой протестов?

— Нечто подобное будет происходить везде и повсеместно — в США, Канаде, Европе, России. Везде, где прежний гегемон уступит своё место новым, более витальным людям. Как говорил патриарх сербский Павел, если албанская женщина рожает пятерых детей, а сербская делает пять абортов, то эта земля албанцам нужнее.

Тот, кому удастся возглавить процесс передачи управления миром, окажется в выигрыше. Например сохранится его язык, пускай и в несколько искаженной форме, сохранится культурное наследие. Тот, кто будет отгораживаться и строить кастовое общество, окажется в очевидном проигрыше. Его просто съедят дикари.



