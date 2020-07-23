Писатель Олег Слепынин. Пока террористы захватывают автобусы, СБУ «разоблачает» писателей

15 июля в СБУ сообщили, что некий житель Черкасс, член Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ разжигал религиозную ненависть, публично «на пропагандистских интернет-ресурсах РФ» осуждая существование одной из украинских конфессий и «активно поддерживал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемых ЛДНР»

Человеку вынесли подозрение по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан по расовой, национальной принадлежности или религиозным убеждениям). Благодаря публикации местного сайта «Провинция» стало известно, что речь идет о писателе Олеге Слепынине, которого уже обыскивали по той же самой причине полтора года назад. Фактически в СБУ дважды за полтора года отчитались о поимке одного и того же «антиукраинского агитатора».

Мы связались с писателем Олегом Слепыниным, который в данный момент находится под домашним арестом по санкции Приднепровского суда г. Черкассы. Митрополит Онуфрий: уроки истинного смирения и миролюбия © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

- Олег, это ведь не первый обыск. Что произошло полтора года назад?

— Обыск проводили дважды. Первый был в марте 2019 года, именно полтора года назад. Дело было заведено по ч.1 ст. 161 — «разжигание». В протоколе в качестве доказательств «разжигания» называются статьи из интернета различных авторов, которые мною используются при написании исторического художественного произведения. Их обнаружили у меня в ноутбуке и системном блоке, в массиве компьютерной папки «роман ЭКСПЕРТ». Я пишу роман о событиях новейшей истории. Между прочим, в протоколе обыска всячески подчёркивалось, причём трижды (!), что в массиве текстов обнаружен такой автор, как великий князь Владимир Мономах. Технику изъяли. Держали у себя. Потом вернули. Потом выборы выиграл Зеленский.

- Но от вас не отстали.

— Именно так. В ноябре 2019 года у меня повторно забрали ноутбук, обманом. Сказали: «Нам лишь посмотреть». Говорили с женой, она по простоте сама им его отвезла. Ноутбук они арестовали по суду. Что в него потом могли влить, мне неизвестно. Потом нагрянули с новым обыском. Еще раз изъяли системный блок, который изымали в марте, а потом вернули, не найдя в нём ничего для себя интересного. Вероятно, тогда разобрались, что все статьи — рабочий материал для романа. После второго обыска следствие обратилось в суд, чтобы через суд арестовать системный блок. С большим запозданием узнал и о суде и что суд им отказал: вынес соответствующую «ухвалу». Почему об этом говорю — в системнике роман, который я пишу последние годы. В январе «ухвала» вступила в силу, но до сих пор системник так и не вернули. Он не является вещдоком по определению суда.

- Почему дело снова пустили в ход?

— Вероятно, люди, которые курируют Зеленского и его «сорос-команду», те, кто готовят Украину под полный распил, останавливаться на достигнутом не намерены. Внутрицерковный и — шире — гражданский мир на Украине им не нужен. В социуме используют все, что может создать дополнительные напряжения. Вот и запускают вновь церковную тему. А больше и незачем: церковь по конституции отделена от государства. И если государство и отдельные государственные деятели не будут вмешиваться, она сама разберётся со своими проблемами.

- И все-таки что в публикациях, которые вам инкриминируют по ст. 161 УК? Как «правосеки»* церкви объединяют. Почему харьковские храмы уходят к Ватикану © Facebook, Ігор Ісіченко

— Это несколько статей одного автора, из числа тех, кто мне интересен; статьи любопытны как исторический фактаж и отчасти как анализ современности с одной из точек зрения. В них речь о той кухне, на которой готовился томос и соусы к нему. Это одно. Второе. В Черкассах, кому надо, прекрасно знают о моём отношении к событиям, связанным с международной аферой по насаждению названного документа, по отношению к расколу. Есть статьи о катастрофе раскола, подписанные «Олег Слепынин». Это моё отношение нисколько не оригинально. Оно солидарно с мнением большей части УПЦ и основано на учении отцов Церкви.

- Очень многих журналистов и блогеров за эти годы привлекали по различным статьям — сепаратизм, терроризм, госизмена, но по 161-й, пожалуй, впервые. Всегда считалось, что она в Украине не работает.

— Как видим, решили восполнить это упущение. Причём не в отношении тех, кто агрессивно выступает против канонической Церкви, кто натравливает на УПЦ простаков, кто истерит: «Церковь-ложь, церковь-смерть, церковь-зло». К ним претензий нет. Нет претензий к тем, кто разгонял небылицы о Церкви и раньше, и во время ковид-карантина. Государственные органы недовольны теми, кто всегда выступал за церковный мир и каноны. Они — помеха. По сути ничего нового, как и две тысячи лет кряду, — Церковь Христова помеха. Вот и придумали ход — использовать статью 161 как инструмент. Так я вижу. По сути обвинение в разжигании выглядит странно. Зачем «умышленно разжигать», используя не самые крупные сайты, закрытые на Украине? Я проверил, один из названных в подозрении сайтов точно не открывается. Зачем, если то же самое говорится открыто церковными деятелями, политиками, публицистами на всех эфирах?

- В чём конкретно проявилось «разжигание»? Есть пострадавшие?

— Хороший вопрос. В том-то и дело, что ни в чём. Пострадавших нет. На суде узнал, что следствие, начав дело по ч.1 ст. 161, потом, оказывается, переквалифицировало его на более тяжёлую ч. 3 ст. 161 — действия, совершенные «организованной группой лиц или повлекшие гибель людей». Зачем они переквалифицировали? Первая моя версия — планировалась какая-то акция против канонической церкви. Захват, столкновение… А что ещё остаётся думать? Тем более подобное случалось. Потом следствие вернулось к ч.1 ст. 161. Зачем это тасование статей? Или этот фокус для того, чтобы продлить срок досудебного расследования? Срок — один год. Прошло полтора! Значит, суд пошёл на поводу, продлил срок досудебного расследования? Зачем? Всё это странно. Странным выглядит и вброс пресс-службы СБУ накануне избрания меры пресечения. Вбросили: «агитатор» по заказу «российских кураторов» распространял информацию, которая направлена «на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержку сепаратизма». Зачем-то вбросили и «поддержку деятельности главарей ДНР/ЛНР». То ли чтобы надавить на суд (и ведь получилось?), то ли чтобы я в бега пустился. Не исключено, строят планы на будущее, изображая бурную деятельность. Щедрость по-киевски: «ставропигии» для НАТО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- А каковы ваши планы?

— Бежать точно не собираюсь. Имена своих предков, чигиринских казаков, которые кровь проливали за веру православную, знаю с 17 века. О планах. Жду выхода второй части моей сказочной повести «Веселопед». Пишу два романа одновременно, снимаю короткие фильмы с детьми… Я понимаю, почему террористы захватывают автобусы и минируют вокзалы. Потому что СБУ и МВД заняты «разоблачением» некоторых писателей.