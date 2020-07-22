После захвата заложников в Луцке непременно возникнет вопрос о том, почему ради спасения жизни можно идти на переговоры с террористом-одиночкой, но ради большего количества жизней нельзя идти на переговоры с Донбассом, спрашивает директор аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Для меня великая тайна, почему Аваков вообще поехал в Луцк – Шабовта о захвате заложников © avakov.com - Андрей Владимирович, вы вчера днем сказали, что происходящее попахивает водевилем. Чем, на ваш взгляд, эта история в конечном счете завершилась?

— В итоге все остались при своем. Зеленский поступил как Голобородько. Думаю, его поступок зайдет в плане общественного мнения. Баллов это ему добавит в глазах избирателя. При этом понятно, что бы он ни делал, в глазах «порохоботов» это все плохо. Ну и выигрывает от всего этого Аваков, который в своем лице пытается изобразить запрос на сильную руку.

Да, есть целый ряд сюжетных нестыковок, начиная от выступления в берете а-ля Чегевара (правда, без красной звездочки, видимо, по закону о декоммунизации). То, что его довольно фриковое поведение не стало предметом интереса спецслужб, понятно, поскольку спецслужбы заняты другим — крышеванием добычи янтаря, контрабандой и ловлей ветеранов за юбилейные медали.

А то, что человек высказывал откровенно специфические взгляды в духе Достоевского (имею ли я право, или я тварь дрожащая), что он покупал оружие, что он проходил какое-то время службу в составе «Азова», никому дела не было. Главное, что люди остались живы. Теперь это может послужить примером для подражания, и, как в сериале «Черное зеркало», могут потребовать соития со свиньей, или Сенцов потребует, чтобы все смотрели его фильм «Носорог». Это наверняка будет, продолжение следует.

Кроме того, произошедшее вчера уводит в сторону от главных вопросов: что принесла стране полицейская псевдореформа, почему сила права подменяется правом силы, почему государство утратило монополию на насилие, почему зашкаливает градус агрессии и нетерпимости в обществе, сколько сотен тысяч неучтенных стволов гуляет по стране, почему Украина стала самой криминальной страной Европы?

Ответы на все эти вопросы для политиков не очень удобны, и поэтому героические эпизоды будут все оттенять. У многих родились реминисценции не только с «Черным зеркалом», но и с фильмом «Хвост виляет собакой».

- Сейчас все в один голос объясняют причины этой ситуации тем, что в стране много неучтенного оружия. Так ли все просто?

— Не все просто. Понятно, что Зеленскому досталось очень тяжелое наследство и что не существует простых способов решения сложных проблем. Если мы говорим о том, что ради человеческой жизни можно пойти на удовлетворение требований террориста-одиночки, почему мы называем тех, кто находится по ту сторону линии соприкосновения, террористами и не можем пойти на переговоры с ними ради еще большего количества жизней? Все эти вопросы рано или поздно возникнут.

- Будут ли приняты какие-то кадровые решения?

— Я думаю, что нет. Все останутся при своем.

- В России принято объяснять все проблемы Украины тем, что властям плевать на страну, потому что они занимаются обогащением. Вы как думаете, есть у властей понимание, что нужно ситуацию менять, и, к примеру, восстановить разорванный меморандум о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом?

— На словах все всё понимают. Но слова, которые отражают такую позицию, должны подкрепляться действиями. Мы пока этого не видим. В лучшем случае они эти действия заменяют какими-то пиар-эффектами.