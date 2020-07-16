Украинский политолог Константин Бондаренко рассказал, почему Вашингтон и Киев не создали совместную американо-украинскую группу для расследования информации о хищении на Украине $5,3 миллиарда американской помощи

Кража, за которую никто не ответит. Эксперты о хищении $5,3 миллиарда помощи США на Украине © AP, Evan Vucci Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «пленок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Порошенко, [экс-премьер Украины] Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Константин Петрович, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах?

— В данной ситуации я думаю, что это вопрос к правоохранительным органам: есть заявление Джулиани, есть названная сумма — более $5 миллиардов, и, соответственно, я думаю, в таком случае необходимо проведение расследования и в Соединенных Штатах, и в Украине. Необходимо инициировать совместную американо-украинскую группу для расследования подобного заявления, иначе мы можем комментировать только по принципу "верю — не верю".

- Насколько я понимаю, ни в США, ни в Украине никаких телодвижений в этом направлении сделано не было. О чем это говорит?

— Именно. Я думаю, что все будет решаться уже после президентских выборов. Если победит Трамп, дело, думаю, будет доведено до конца, а если победит Байден, то, понятное дело, все спустится на тормозах. И на Украине, прежде всего, не желая подыгрывать одному кандидату, заняли выжидательную позицию, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах.

Константин Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Dmitry Raimov - Как по-вашему, это правильная позиция?

— Это вынужденная позиция — по-другому Украина не может поступить.

- А вообще Джулиани почему заговорил об этом сейчас? Ход избирательной кампании?

— Джулиани является членом команды Трампа. И понятное дело, что в данной ситуации он обращает внимание на все те моменты, которые могли бы ослабить их конкурента.

- Ответят ли чем-то демократы?

— У них пока что, мне кажется, именно в этой плоскости нет каких-то серьезных козырей, тем более что республиканцы мало работали в Украине. Если они и будут отвечать, то это будет асимметричный ответ.

- Если все-таки вся эта история перейдет в юридическое поле и вина будет доказана, как вы думаете, названные Джулиани люди в США, на Украине понесут ответственность?

— Вопрос состоит в том, что им будет инкриминироваться, существуют ли, согласно законодательству, какие-то вопросы, связанные со сроком давности, и так далее. Потому что очень много было случаев, которые показывают, что и американское законодательство закрывает глаза на те или иные действия, и тем более украинское.