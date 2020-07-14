- Виталий, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Как думаете, почему эта тема вызывает ажиотаж?
— Как такового ажиотажа нет, он есть у тех, кто хочет быть избранным. А общая психологическая рамка напрямую связана с карантином, с нервничающим обществом и тем, что правящая партия, президент постоянно дают повод для политических и околополитических скандалов. То есть эти выборы для части населения — в каком-то смысле психологическая компенсация.
Кроме того, тему этих выборов очень активно педалируют мэры, главы ОТГ (объединенных территориальных громад. — Ред.), поскольку для них это своеобразный шантаж Киева на предмет того, кто в доме хозяин: все-таки местное самоуправление, которое формируется под местные элиты, или те большие столичные элиты, под которые сформированы Верховная Рада и Офис президента.
- Как думаете, получится ли у «Слуги народа» удержать монобольшинство?
— Ни о каком монобольшинстве речи в принципе быть не может. То есть уровень поддержки в зависимости от региона колеблется, по моим оценкам, по разным социологиям, где-то от 20% до, может быть, 35%. Это максимальная планка, которую они могут взять.
- Будут ли попытки в таком случае сформировать коалиции?
— В областях ситуативные коалиции есть всегда. Сейчас они менее заполитизированные, чем, скажем, в 2015-16 годах, в разгар постмайдана. Сегодня этого нет — сегодня там нормальные, трезвые, деловые люди, которые договариваются со всеми обо всем, потому что по-другому бизнес не делается.
- Как считаете, удастся ли сохранить свои позиции мэрам ключевых украинских городов — того же Днепра, Одессы, Харькова, Львова и т.д.?
— На мой взгляд, на 95% — да, удастся. Потому что уровень влияния начальников гораздо выше, чем уровень влияния центральной власти. А поскольку центральная власть бессильна — у нее нет инструментов вообще никаких, то она эти выборы проиграет с треском.
Я не вижу ни по одному из областных городов ставленников «слуг народа», Офиса президента, которые могли бы составить реальную конкуренцию. Все-таки [мэр Харькова Геннадий] Кернес сидит там на Харькове, и любят его люди, не любят его люди — но они видят результат, и город хорошеет. В Одессе более сложная ситуация, тем не менее, она очень наглядная, понятная, ее можно потрогать руками.
- А в Днепре?
— [Мэр Днепра Филатов] Борис Альбертович, я думаю, стартовый капитал в минимум 30% поддержки имеет, а это почти 100%-я заявка на победу.
- Как думаете, за счет чего Филатов, Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов и другие градоначальники удерживаются на своих местах?
— У Кернеса есть результат. В Одессе долгожительства особого нет — там достаточно часто меняются элиты. А в Днепре просто нет конкуренции, реально нет ни одной фамилии, которая могла бы объединить вокруг себя.
Вот Офис президента попытался месяц-два назад на волне коронавируса попробовать разыграть карту медработников, то есть двинуть на Киев, например, [Виктора] Ляшко — главного санитарного врача возрожденной санитарной службы, которую в ходе реформы уничтожили напрочь. В Днепре прокачивалась фамилия [Сергея] Рыженко — главврача городской больницы Мечникова. Он такой публичный человек, постоянно на слуху, и больница Мечникова имеет славу военного госпиталя, который принимал самых тяжелых атошников. Не зря на базе этой больницы проводят семинары с участием НАТО.
Но у нас не Испания, где аплодируют врачам, у нас не та власть, которую благодарят за карантинные меры, поэтому, насколько я понимаю, эти попытки проваливаются. У нас буквально неделю назад вывесили, на мой взгляд, совершенно ложную заказную социологию по городу группы «Рейтинг». Там по некоторым цифрам понятно, что заказывала ее мэрия. И вот там у Рыженко около 4-5% поддержки всего.
Поэтому нет конкуренции реальной, нет подвижек. Мэров может вышибить из седла только жесткое блокирование их деятельности со стороны правоохранителей.
- Ввиду последних событий, связанных с активизацией мэров («партия мэров», «бунт мэров»), как думаете, изменится ли после выборов текущее положение, при котором в Верховной Раде решаются глобальные для Украины политические вопросы, а на местном — исключительно коммунальные?
— В принципе так и должно быть. Все-таки эта затеянная реформа децентрализации… Я бы даже сказал, что это не децентрализация, это в каком-то очень оценочном смысле — федерализация. Я сам по себе этот термин не употребляю, потому что он неуместен будет по отношению к местному самоуправлению, но, тем не менее, регионы имеют свои финансовые элиты, свои социально-экономические интересы. Плюс вопрос идеологии: нельзя сравнить идеологию Львова и Кривого Рога, например. Это совершенно разное население и разные взгляды — проукраинские, но проукраинский комфорт каждый видит, чувствует, понимает по-разному.
Тенденция в сторону того, что центр боится отдать деньги и полномочия на места, а на местах этого очень хотят и элиты, и местное руководство, и в принципе население. Это противоречие очень серьезное, на этом мэры пытаются играть — партия «Пропозиция». Партия, надо сказать, фиктивная на сегодняшний момент, и хотя там отбиваются от этого, партия чиновников — это как-то смешно звучит.
Тем не менее интрига этих выборов заключается даже не в фамилиях и не в противостоянии «слуг народа» и всех остальных, а в том, что нужна децентрализация. Это в том числе снизит социальный градус.
- А чего вы ждете от местных выборов?
— Никаких сюрпризов. Кроме одного — да, действительно, «слуги народа» потеряют монобольшинство и, по большому счету, влияние на местное самоуправление.
В принципе, это уже было после "оранжевого" Майдана, когда, например, еще Днепропетровский горсовет полностью состоял из регионалов — это было подавляющее большинство. В Киеве был [экс-президент Виктор] Ющенко, «Батькивщина» и прочее, а здесь, в регионе, сине-голубые. И как-то жили, не без скандалов, конечно, но существовали. Потому что очень редко на самом деле пересекаются решения центра и на местах.
- Ходят слухи, что после местных выборов может быть распущен парламент. Что вы думаете по этому поводу?
— Слухи ходят с момента выборов, с прошлой осени — в октябре-ноябре первые разговоры на эту тему появились. Нет в этом прагматического смысла, потому что собрать такое же монобольшинство уже никакая социология не позволяет. Она говорит о том, что количество мандатов у «слуг народа» уменьшится.
Поэтому менять шило на мыло… Я так понимаю, что сейчас Офис президента просто будет брать за задницу, извините, своих самых буйных нардепов и пытаться как-то возродить круговую дисциплину.