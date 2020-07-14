Главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов убежден, что мэры крупных украинских городов отвоюют свои позиции на грядущих местных выборах, так как центральной власти нечего им противопоставить

Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області - Виталий, выборы в местные органы власти Украины состоятся в конце октября, но они уже вызывают много споров и активно обсуждаются. Как думаете, почему эта тема вызывает ажиотаж?

— Как такового ажиотажа нет, он есть у тех, кто хочет быть избранным. А общая психологическая рамка напрямую связана с карантином, с нервничающим обществом и тем, что правящая партия, президент постоянно дают повод для политических и околополитических скандалов. То есть эти выборы для части населения — в каком-то смысле психологическая компенсация.

Кроме того, тему этих выборов очень активно педалируют мэры, главы ОТГ (объединенных территориальных громад. — Ред.), поскольку для них это своеобразный шантаж Киева на предмет того, кто в доме хозяин: все-таки местное самоуправление, которое формируется под местные элиты, или те большие столичные элиты, под которые сформированы Верховная Рада и Офис президента.

- Как думаете, получится ли у «Слуги народа» удержать монобольшинство?

— Ни о каком монобольшинстве речи в принципе быть не может. То есть уровень поддержки в зависимости от региона колеблется, по моим оценкам, по разным социологиям, где-то от 20% до, может быть, 35%. Это максимальная планка, которую они могут взять.

- Будут ли попытки в таком случае сформировать коалиции?

— В областях ситуативные коалиции есть всегда. Сейчас они менее заполитизированные, чем, скажем, в 2015-16 годах, в разгар постмайдана. Сегодня этого нет — сегодня там нормальные, трезвые, деловые люди, которые договариваются со всеми обо всем, потому что по-другому бизнес не делается.

Полтава перед выборами: все против бывшего «регионала» Мамая © Facebook, Олександр Мамай - Как считаете, удастся ли сохранить свои позиции мэрам ключевых украинских городов — того же Днепра, Одессы, Харькова, Львова и т.д.?

— На мой взгляд, на 95% — да, удастся. Потому что уровень влияния начальников гораздо выше, чем уровень влияния центральной власти. А поскольку центральная власть бессильна — у нее нет инструментов вообще никаких, то она эти выборы проиграет с треском.

Я не вижу ни по одному из областных городов ставленников «слуг народа», Офиса президента, которые могли бы составить реальную конкуренцию. Все-таки [мэр Харькова Геннадий] Кернес сидит там на Харькове, и любят его люди, не любят его люди — но они видят результат, и город хорошеет. В Одессе более сложная ситуация, тем не менее, она очень наглядная, понятная, ее можно потрогать руками.

- А в Днепре?

— [Мэр Днепра Филатов] Борис Альбертович, я думаю, стартовый капитал в минимум 30% поддержки имеет, а это почти 100%-я заявка на победу.

- Как думаете, за счет чего Филатов, Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов и другие градоначальники удерживаются на своих местах?

— У Кернеса есть результат. В Одессе долгожительства особого нет — там достаточно часто меняются элиты. А в Днепре просто нет конкуренции, реально нет ни одной фамилии, которая могла бы объединить вокруг себя.

Вот Офис президента попытался месяц-два назад на волне коронавируса попробовать разыграть карту медработников, то есть двинуть на Киев, например, [Виктора] Ляшко — главного санитарного врача возрожденной санитарной службы, которую в ходе реформы уничтожили напрочь. В Днепре прокачивалась фамилия [Сергея] Рыженко — главврача городской больницы Мечникова. Он такой публичный человек, постоянно на слуху, и больница Мечникова имеет славу военного госпиталя, который принимал самых тяжелых атошников. Не зря на базе этой больницы проводят семинары с участием НАТО.

Винница перед выборами: «слуги народа» против «клана Гройсмана» © Кабінет Міністрів України

Поэтому нет конкуренции реальной, нет подвижек. Мэров может вышибить из седла только жесткое блокирование их деятельности со стороны правоохранителей.

- Ввиду последних событий, связанных с активизацией мэров («партия мэров», «бунт мэров»), как думаете, изменится ли после выборов текущее положение, при котором в Верховной Раде решаются глобальные для Украины политические вопросы, а на местном — исключительно коммунальные?

— В принципе так и должно быть. Все-таки эта затеянная реформа децентрализации… Я бы даже сказал, что это не децентрализация, это в каком-то очень оценочном смысле — федерализация. Я сам по себе этот термин не употребляю, потому что он неуместен будет по отношению к местному самоуправлению, но, тем не менее, регионы имеют свои финансовые элиты, свои социально-экономические интересы. Плюс вопрос идеологии: нельзя сравнить идеологию Львова и Кривого Рога, например. Это совершенно разное население и разные взгляды — проукраинские, но проукраинский комфорт каждый видит, чувствует, понимает по-разному.

Тенденция в сторону того, что центр боится отдать деньги и полномочия на места, а на местах этого очень хотят и элиты, и местное руководство, и в принципе население. Это противоречие очень серьезное, на этом мэры пытаются играть — партия «Пропозиция». Партия, надо сказать, фиктивная на сегодняшний момент, и хотя там отбиваются от этого, партия чиновников — это как-то смешно звучит.

Тем не менее интрига этих выборов заключается даже не в фамилиях и не в противостоянии «слуг народа» и всех остальных, а в том, что нужна децентрализация. Это в том числе снизит социальный градус.

- А чего вы ждете от местных выборов?

— Никаких сюрпризов. Кроме одного — да, действительно, «слуги народа» потеряют монобольшинство и, по большому счету, влияние на местное самоуправление.

Сумы перед выборами. Кто возьмет под контроль партизан «Северщины» © Public domain Виктор] Ющенко, «Батькивщина» и прочее, а здесь, в регионе, сине-голубые. И как-то жили, не без скандалов, конечно, но существовали. Потому что очень редко на самом деле пересекаются решения центра и на местах.

- Ходят слухи, что после местных выборов может быть распущен парламент. Что вы думаете по этому поводу?

— Слухи ходят с момента выборов, с прошлой осени — в октябре-ноябре первые разговоры на эту тему появились. Нет в этом прагматического смысла, потому что собрать такое же монобольшинство уже никакая социология не позволяет. Она говорит о том, что количество мандатов у «слуг народа» уменьшится.

Поэтому менять шило на мыло… Я так понимаю, что сейчас Офис президента просто будет брать за задницу, извините, своих самых буйных нардепов и пытаться как-то возродить круговую дисциплину.