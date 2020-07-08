Политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру оценил то, как развивается урегулирование конфликта в Донбассе, а также последствия, которые могут наступить в случае, если минский процесс окончательно заглохнет

На днях в немецкой прессе появился якобы российский документ, в котором Киеву выдвигают жесткие требования в том, что касается обмена пленными, контроля за прекращением огня, а также относительно выполнения Украиной политической части «Минска».

- Владимир, на ваш взгляд, почему Москва намерена ускорить разрешение вопроса Минских соглашений? Условно говоря, или Киев выполняет их, или официально отказывается? И почему Москва активизировала процесс именно сейчас?

— Вы имеете в виду вот эту публикацию об ультиматуме, который якобы выдвинула Россия?

- Да, речь именно об этом.

— На самом деле и российская сторона заявила, и украинская подтвердила в лице Резникова, что никаких ультиматумов на самом деле не было, это выдумка немецкой прессы и не более того.

Дальше вопрос соответственно, зачем Москве нужно выставлять ультиматумы, теряет смысл, и возникает вопрос, зачем немецкой прессе нужно раздувать историю, а украинской — подхватывать ее.

- Что же означает этот документ, если он существовал на самом деле?

— Я так понимаю, что в очередной раз, а это бывает практически перед каждой встречей трехсторонней группы, особенно после парижской встречи в Нормандском формате, российская сторона попросила Украину к данному заседанию трехсторонней группы все-таки представить, что именно она собирается выполнять, какие именно положения она должна закреплять в конституции и вообще собирается выполнять минские соглашения или нет.

Минские соглашения не нужны Зеленскому, его интересует только собственный рейтинг – Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ясно, что никто ультиматумов не выдвигал, но настоятельно в который раз, подчеркиваю, просят действительно Украину хоть как-нибудь представить свое видение решения этой проблемы — хоть какого-то видения приближения к миру.

Украина, как обычно, ничего не предоставляет, но больше всего мне нравится истерика Зеленского о том, что никто не вправе нам предъявлять какие-то ультиматумы. Те ультиматумы, которых не было.

- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских соглашений в полном объеме?

— Вы знаете, я изначально говорил, причем расходился во многом со своими коллегами, что Минские соглашения в полном объеме не может выполнить ни та, ни другая стороны. Я имею в виду полностью в буквальном смысле.

Но при этом в самих Минских соглашениях заложен механизм прямого диалога между Киевом и Донбассом. Вот, собственно, в чем суть и смысл этих соглашений.

Да, вы в чем-то там не согласны. Садитесь за стол и напрямую переговаривайтесь о правилах мирного сосуществования на будущее, что Киев должен был сделать уже давно.

Стоит украинским властям начать встречный диалог без посредников, напрямую с представителями ДНР и ЛНР, и вы увидите, как сразу же можно будет действительно искать пути соприкосновения и снижать уровень эскалации конфликта.

- Почему же Киев на это не идет?

— Потому что заказа от заокеанских хозяев на это у них нет. Потому что война, которая тлеет все время в Донбассе, является единственной гарантией того, что финансовая помощь Украине будет продолжаться, кредиты от МВФ будут выдаваться.

Соответственно, как бы кто-то там ни хотел в Киеве закончить эту войну, если есть реально такие, кто желает этого, он все равно упирается в этот фактор денег.

- Принято считать, что условный Запад — США, Германия и Франция — поддерживают Украину в вопросе «Минска». Как вы считаете, это положение дел сохраняется? И может ли Россия изменить ситуацию, добиться отмены санкций?

— Вы понимаете, санкции соотносятся не только с Украиной, не только с Донбассом, не только с Минскими соглашениями.

Да, Меркель и Макрон периодически отчитываются о том, кто и как выполняет Минские соглашения, формально отчитываются, прямо скажем, и автоматически продлевают санкции против России.

Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

Нужно посмотреть как де-факто США наложили санкции на Европу, своих союзников. На все, что только движется, Трамп санкции наложил — в виде новых тарифов, новых цен и так далее.

Но в отношении России это называется не тарифная война, а санкции. Вот, собственно, и вся разница.

- То есть что бы Россия ни делала, санкции все равно останутся?

— Лучше избавиться от этих иллюзий, что если что-то в Донбассе изменить, то санкции снимут. И смею вас заверить, это сразу облегчит понимание ситуации со стороны России.

Вот надо понять, что эти санкции надолго, если не навсегда. Жить с ними все равно придется, они будут вводиться вне зависимости от того, как Россия будет двигаться на этом направлении.

Честно говоря, если бы изначально этих иллюзий не было, я думаю, мы могли бы уже далеко продвинуться в сторону мира в Донбассе.

- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть?

— Замораживание необязательно подразумевает смену. Когда мы тут слышим «заморозка конфликта», мы были бы рады, если бы действительно этот конфликт был бы заморожен и люди перестали бы гибнуть. Все остальное волнует людей в Донбассе во вторую и третью очередь.

Но в том то и дело, что не собирается Киев даже ничего замораживать. Он ведет действительно эскалацию конфликта.

Мы видим, как Киев пытался неоднократно сорвать минский процесс. В частности, введя в переговорную группу этих клоунов, якобы бывших дончан Гармаша и Казанского.

И Резников, кстати, не скрывал, что Киев ждал демарша со стороны России, что Москва в ответ хлопнет дверью. То есть весь этот шум был для того, чтобы сорвать минский процесс, причем чтобы это выглядело как демарш со стороны России.

Но Россия посмотрела на этих клоунов, пожала плечами и дальше продолжает попытки наладить этот диалог.

А что может прийти на смену «Минску», если он будет вообще сорван, вариантов только два — это возобновление полномасштабной войны, как это было в 2014-15 годах, или же поиск нового формата, переговорного формата в том числе. Таких форматов в общем-то может быть много.