- Святослав, вас там паводком не смыло? Какая вообще обстановка в Черновицкой и окружающих областях?

— Бывало и хуже — как, например, в 1968 году, когда Черновцы пострадали от наводнения намного больше. Нынешний паводок не достиг масштабов затопления 2008-го, благодаря чему город не понес критических потерь. Однако ситуация в области и соседних регионах намного сложнее. Потому теперь и без того обнищавшему украинскому государству придется возмещать огромные убытки населению, оставшемуся без крова, и спешно восстанавливать разрушенную инфраструктуру — школы, дома, мосты, автомобильные и даже железные дороги. Можно без преувеличения сказать, что последние полгода Украина не выходит из состояния шторма. Впрочем, на время паводка все остальные проблемы — карантин, экономический спад, война на востоке и внутриполитическая борьба — отошли на второй план и в сознании обывателя, и представителей власти. По крайней мере, на Западной Украине.

Погибли люди, могут эвакуировать целую область. Западная Украина страдает от удара стихии
Погибли люди, могут эвакуировать целую область. Западная Украина страдает от удара стихии
© Facebook, Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

- В начале июня Минразгром (Министерство развития громад) обнародовал проект новой «нарезки» Украины на районы. Может, именно поэтому местные власти так отстранённо реагируют на паводки — просто никто не знает, получит ли кресло в новом, укрупнённом районе?

— На эту борьбу за районы я сам смотрю достаточно отстранённо, взглядом философа. Ведь, в сущности, какое значение в современном мире имеют номинальные административные центры и условные границы внутренних административных единиц? Это много значило в плановой, централизованной экономике СССР, где все команды и ресурсы распределялись вручную через конкретные органы и конкретных чиновников, чья сфера деятельности и положение в иерархии были строго определены.

Так вот, отчаянное противостояние элит за то, какими будут новые границы районов и какие города станут их центрами, вскрывает подлинную причину конфликта: это борьба за бюджетную кормушку. Руководство городов, которые сохранят за собой статус административных центров, окажется в привилегированном положении — попросту говоря, ближе к корыту. А связанные с ними элиты будут перераспределять ресурсы в свою пользу — и, в лучшем случае, в пользу своих избирательных округов.

Что от этого выиграют простые люди, которых периодически привозят на митинги и акции протеста за или против присоединения или отсоединения районов, сел и городов? Их жизнь ведь зависит от совершенно других, но вполне реальных факторов: наличия работы, дорог, образования, медицины. Эти сферы напрямую не связаны с административным делением — они зависят от эффективности власти в каждом отдельно взятом населенном пункте. Однако избиратели, движимые инерцией советского мышления, не желают этого понять и принять ответственность за себя и свои решения, поэтому вовлекаются в бесперспективную войну за видимость «светлого будущего».

- Горные районы Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областей, которые ныне пострадали от паводков, в новом проекте, как правило, присоединены к равнинным. Это какая-то особая нелюбовь к гуцулам — или областным и киевским чиновникам не хочется далеко ездить?

Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— В этом есть определённая логика: горные районы труднодоступные и малонаселенные, в большинстве их населённых пунктов, кроме нелегальной вырубки лесов и частного сельского хозяйства, не ведется никакой экономической деятельности. Туристическая отрасль слабо развита, в силу рельефа связь между горными сёлами зачастую налажена ещё хуже, чем с равнинами. Поэтому развивать районную инфраструктуру в высокогорье невыгодно и, при нынешних никчемных возможностях государства, едва ли возможно. С другой стороны, следует понимать, что «освободительная» борьба гуцулов за создание отдельных горных районов — это не что иное, как попытка сохранить монополию на нелегальную вырубку карпатских лесов. А навязчивое стремление равнин присоединить к себе горы — не что иное, как желание местных элит влезть в «лесные схемы».

- Проект нового районного деления Украины направлен против нацменьшинств, которые живут на Буковине и Закарпатье. Румынские и венгерские населённые пункты разделены между несколькими районами, к Береговскому району Закарпатья присоединяют Вингорадовский — и венгры становятся нацменьшинством даже в этом районе. Но никаких претензий со стороны Венгрии, Румынии и ЕС в целом нет — то есть дальнейшая ассимиляция нацменьшинств на Украине пойдёт ускоренными темпами?

— В теории это следовало бы называть словом «интеграция», однако фактически её не было и не будет. Полноценная интеграция нацменьшинств в украинское общество предполагает доступ к возможностям, начиная с образования. Но за 30 лет независимости Украина не смогла наладить в своих венгерских и румынских районах даже нормального обучения украинскому языку. Без адекватной гуманитарной политики механическое «размывание» иноязычных районов не приведет ни к интеграции, ни к столь желаемой националистами ассимиляции местного населения. Оно как жило, так и будет жить в национальных гетто, однако если раньше часть формальных вопросов жители решали в своих же, преимущественно румыно- или венгроязычных районах, со своими чиновниками на понятном им языке — то теперь им придется взаимодействовать с украиноязычными центрами, в которых их просто не будут понимать (или демонстративно отказываться это делать). Несложно спрогнозировать, какие трения это может вызывать на бытовом уровне.

Западная Украина с 8 по 12 июня: регион поделили на районы, проигнорировав интересы венгров, румын и гуцулов, а из Тернополя требуют депортировать чернокожих студентов
Западная Украина с 8 по 12 июня: регион поделили на районы, проигнорировав интересы венгров, румын и гуцулов, а из Тернополя требуют депортировать чернокожих студентов
© commons.wikimedia.org, Микола Василечко

Именно это наверняка будет повышать градус недовольства и ощущение «чужеродности» среди живущих на Украине венгров и румын, которые теперь по-настоящему почувствуют, что живут в «чужом» окружении и в «чужой» стране. Для украинской государственности это очень опасно, но на пути саморазрушения мы, по всей видимости, останавливаться не собираемся.

- Однако в новом проекте есть и удачные предложения, опирающиеся на историю тех или иных территорий. Я имею в виду создание Хотинского района в Черновицкой области, который объединит всю Северную Бессарабию, или Кременецкого в Тернопольской, — куда войдёт большинство православных населённых пунктов. Почему такой историко-культурный подход не задействован в других областях Западной Украины?

— Мне кажется, что такой подход был бы наиболее правильным, так как учитывает не только исторические, но и ментальные особенности регионов. В 2014 году в исследовании для Института западно-украинских исследований «Парламент Западной Украины: фантазии, очертания, перспективы» я уже предлагал подобное деление на уровне новых западноукраинских областей, с последующим изменением их границ и переносом административных центров в маленькие, но исторически значимые города. Однако для власти это слишком смелые решения, поэтому вся так называемая «реформа децентрализации» сводится к пустой имитации. По большому счету, мы с большой помпой укрупняем районы — но что это изменит в жизни людей? Как это улучшит положение экономики? Риторические вопросы, к сожалению.

Коронавирусные уроки. Какие проблемы Украины обнажил COVID-19
Коронавирусные уроки. Какие проблемы Украины обнажил COVID-19
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Ваш прогноз: удастся ли президенту и правительству «продавить» этот проект через Раду до местных выборов или он повторит судьбу предыдущих «децентрализационных» проектов времён Порошенко и Гройсмана?

— Ответить на этот вопрос достаточно сложно, ведь до сих пор нет уверенности даже в том, что местные выборы в этом году вообще состоятся. В кругах региональных элит последние недели активно обсуждают вероятность того, что в связи со «второй волной» эпидемии коронавируса выборы в местные органы власти могут отменить. Эти слухи небезосновательны: после условного ослабления карантина власть увеличила тестирование населения — и закономерно на бумаге цифры заболеваемости поползли вверх. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже объявил о «второй волне», так что не следует исключать, что до осени из карантина страна полноценно не выйдет. Смогут ли в таких условиях провести выборы — вопрос открытый. Ничего хорошего это не сулит в первую очередь самой власти, которая потеряет и легитимность, и доверие. В новейшей украинской истории после этого всегда начинался Майдан.

 

 

 