Вялотекущее судебное преследование предыдущего президента Украины Петра Порошенко может завершиться тем, что рано или поздно его придется отпустить, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

Кость Бондаренко: Порошенко уже давно бы умер политически, если бы из него не делали зрелище © РИА Новости, Нина Зотина - Алексей Валерьевич, неонацист Сергей Стерненко порвал текст решения суда о своем домашнем аресте и организовал со сторонниками шествие по центру Киева. Почему, на ваш взгляд, власть ему это позволяет? Почему она не может организовать в отношении него показательный процесс и хотя бы заявить о том, что выступает за «адекватный Майдан»?

— Ответ на этот вопрос следует из интервью Андрея Ермака изданию «Левый берег», когда он объяснял, почему не получилась Национальная платформа примирения с Донбассом Сергея Сивохо. Он сказал: «общество было против».

Одно дело, если бы он сказал, что против этого выступает часть общества, и мы не хотим его раскалывать. Здесь еще можно было бы спорить. А тут он прямо говорит, что общество — это вон та радикальная часть, которая не приемлет компромиссов. Естественно, героем такого общества является Стерненко.

Вот и в данном случае власти не может пойти против тех, кого она вписала в это самое «общество», выписав оттуда громадную часть Украины.

- Чем тогда, на ваш взгляд, завершится эта история?

— Будет вялотекущий процесс. А чем именно он закончится, сказать трудно.

- Помимо Стерненко, продолжаются процессы над Порошенко. Кто, на ваш взгляд, в этой ситуации больше выигрывает: Порошенко, который преподносит себя как жертву преследований, или Зеленский, который таким образом показывает, что выполняет обещания в части борьбы с коррупционерами?

— Разве Зеленский говорил что-то насчет процессов над Порошенко? Мне кажется, что именно это дело было выбрано как наиболее безопасное. По этому делу Порошенко проходит как сообщник главы Службы внешней разведки Божока. А Божоку в апреле уже предъявляли подозрение по тому же делу, потому что именно по его представлению был назначен Семочко.

Печерский суд отказал в выборе меры пресечения, Апелляционный суд это подтвердил. То есть суд на данной стадии вообще не счел подозрения обоснованными. По сути, Порошенко предъявлено такое подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения. Для чего это сделано? Возможно, эти дела еще при Порошенко сознательно тормозятся на уровне Бюро расследований, которое отвечает за это дело.

С моей точки зрения, Зеленскому не нужна комедия, при которой Порошенко будет героем и обвинения развалятся. Допустим, он не хочет его сажать. Возможно, что будет вялотекущий процесс. Но вполне возможно, что даже на уровне среднего звена, которое должно формулировать дела, не хотят и такого варианта.

Почему так происходит, я не могу сказать. Может ждут, что власть переменится. Человека, который составил серьезное дело, по которому посадят Порошенко, могут и не пустить в Европу. А человека, который этому противится, скорее впустят.

- А что будет с рейтингами Зеленского в случае дальнейшего вялотекущего процесса?

— А я не знаю, будет ли процесс вялотекущим, если суд решит, что на этой стадии вообще не нужна никакая мера пресечения. Прокуратура вообще предлагает личное обязательство, самую простую из них.

А если суд в этой ситуации решит, что мера пресечения не нужна, то это будет означать, что дело состряпано и должно закрываться. Я не знаю, что здесь говорить УПК, но по логике, это дело не будет иметь перспективы.

- На этой неделе состоялись митинги партии Шария. Как вы оцениваете ее перспективы?

— Это очень интересное явление. Оно сейчас второе на улице. Появилась сила, противоположная режиму, который сложился после победы Майдана. В обществе есть запрос на новые лица. Есть определенное разочарование от Зеленского, есть, в конце концов, результаты прошлых выборов.

Ей по силе взять мандаты в местные советы в ряде крупных городов. Это был бы хороший старт, поскольку партия позиционирует себя не как местная. Но посмотрим, будет ли она допущена к выборам.

- А кому из олигархов могла бы быть интересна эта партия?

— Я думаю, она кому-то интересна и сейчас. У нее есть влияние. Но этим вопросом нужно специально заниматься. Нужно как минимум смотреть, кого Шарий критикует, а кого нет.