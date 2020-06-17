Украина в очередной раз дала понять, что ее не устраивают Минские соглашения, когда на днях замглавы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко заявил о «рекомендательном характере» договоренностей. Политолог Руслан Бортник считает, что Украина, Запад и Россия должны заключить друг с другом новые соглашения

Киев считает Минские соглашения необязательными - Грызлов © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк - Руслан Олегович, как думаете, будет ли Украина предпринимать попытку созвать условный «Минск-3»?

— Я думаю, что будет. И эти разговоры в отношении Будапештского меморандума, в отношении других форматов — это попытка выйти за рамки «нормандского формата», перейти к «Минску-3». Очевидно, что украинская власть дает понять, что Минские соглашения ее не устраивают и в том режиме, в котором они прописаны, Украина выполнять их не будет.

Как минимум Украина требует пересмотра порядка выполнения пунктов, условий их выполнения, как максимум Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы обнулить Минские соглашения. Для этого рассматриваются разного рода политические и юридические поводы.

- Можно ли вообще верить обещанию президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и заявлял, что выйдет из Минских договоренностей, в случае если за этот срок «нормандский формат» не принесет результатов?

— Да, это обещание вполне реально, потому что Зеленский не хочет отвечать за провал минских переговоров. И я думаю, что уже власть начала предлагать какие-то другие варианты, которые позволят перенести ответственность за отсутствие мира на Россию или представителей так называемых ЛДНР.

- Какие условия должны сложиться, чтобы Украина все-таки перешла к решительным действиям на этом направлении?

— Минские соглашения не выполняются фактически с 2015 года — они уже не работают. И чем дольше они не будут работать, тем больше Запад будет усиливать голос Украины: «Если они не работают, то давайте перейдем к чему-то другому». Наверное, на это делается какой-то политический расчет.

- То есть, по сути, сейчас Украине ничего не мешает подать этот голос? Почему этого не происходит?

— Понимаете, поменялась политическая конъюнктура. В 2015 году, когда были подписаны Минские соглашения, страна была в шоке. После военного поражения под Дебальцево, огромного количества смертей страна была более согласна на мир даже путем очень сложного компромисса. И после подписания Минских соглашений общественное мнение их поддерживало.

Потом, за эти пять лет, которые прошли со вторых Минских соглашений, общество успокоилось, войны, какого-то кризиса глубокого в Украине не чувствуется — война там где-то идет фоном в Донбассе, далеко от Киева. Общество переосмыслилось, информационная накачка общества продолжает работать, и сегодня украинцы уже не согласны на эти соглашения, считают их поражением.

И, конечно, для власти выполнить эти соглашения означает вступить в конфликт с как минимум третью украинского общества. Это не большинство, но очень активное меньшинство, которое очень весомо в политике и доминирует на улицах.

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник - Если новые соглашения, удовлетворяющие всем сторонам конфликта, все-таки появятся, какие у них должны быть основные параметры?

— Сложно об этом говорить. Пока что идет игра на истощение, и в ближайшее время реализация Минских соглашений станет возможной только в двух случаях: если какая-то из сторон радикально поменяет свою позицию или если у какой-то из сторон случится масштабный внутренний кризис, как 100 лет назад, в 1920-х годах, когда за счет социально-экономического, политического поражения сторона станет просто неспособной настаивать на своих позициях.

Пока сохраняется нынешний баланс — ОРДЛО с поддержкой России с одной стороны, Украина с поддержкой Запада с другой стороны — реализовать эти соглашения невозможно.

Новые соглашения возможны, но возникнет тот же самый вопрос гарантий. Старые соглашения тоже были неплохие, но, условно говоря, гарантеры их выполнения — Германия, Франция и Россия — оказались неспособны обеспечить надлежащие гарантии выполнения этих соглашений Украиной и ОРДЛО. Поэтому можно написать любые новые соглашения, но кто и как будет гарантировать их выполнение и чем эти гарантии будут отличаться от тех, что давались в 2014-15 годах?

- Есть ли некий консенсусный вариант разрешения ситуации сейчас, по прошествии почти шести лет?

— Такой вариант должен предусматривать решение на трех уровнях: между Россией и Западом, между Украиной и Россией, внутри Украины — между ОРДЛО и остальной частью страны. Это как матрешка. На каждом из трех уровней, чтобы достигнуть мира, необходимо заключить соглашения. Только тогда это может сработать.

Пока что заключение соглашения на всех трех уровнях выглядит маловероятным, поэтому реализация Минских соглашений тоже выглядит маловероятной.