Вот уже вторую неделю в США не утихают массовые волнения, вызванные жестокостью полиции, убившей безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протесты сопровождаются нередко погромами, стычками с полицией, взрывами и поджогами. Во многих городах действует комендантский час

Для понимания причин столь массовых волнений мы обратились к одной из участниц протестов, активистке левых социальных движений, журналистке и радиоведущей из Детройта — Дайен Джи (Дайен Вечорек).

— Дайен, как вы можете описать общую ситуацию в вашем городе?

— В Детройте проходили в основном мирные протесты, но некоторые полицейские все же применяли чрезмерную силу при аресте людей. В некоторых случаях они прятались в тени, ожидая, когда молодые люди после акции пойдут к своим машинам. Многие белые тоже пришли, чтобы защитить чернокожих жителей города на акциях протеста. И здесь, в Мичигане, это не может не обнадеживать. Ну а в целом? Волнения, но мирные.

— Какими вы видите перспективы протестов? Могут ли они изменить политическую ситуацию в США?

— Это лето будет долгим и жарким для США. Дело не просто в откровенной жестокости полиции по отношению к одному человеку — собственно, так и выглядит поздняя стадия капитализма. Молодежь устала от отсутствия будущего, устала от войн и несправедливости в целом. Пандемия коронавируса породила столько нищеты. Черные находятся у самого основания социально-экономической пирамиды в нашей системе. Именно они обеспечивают дешевую рабочую силу и удерживаются на дне этой пирамиды силами этой системы. Маргарет Кимберли: «Люди учатся действовать вне рамок политической системы США» © cindysheehanssoapbox.blogspot.com

Большинство молодых людей здесь считают себя социалистами. Им уже осточертело, что на них постоянно висят долги за образование, долги за медицинские услуги, что у них низкая зарплата и нет никаких льгот. Они понимают, что изменение климата должно прекратиться сейчас, они хотят лучшего будущего. Они понимают, что именно система — их враг, а отнюдь не их сотоварищи-рабочие. Будут и другие катализаторы протестов, и будет еще больше протестующих. Мой прогноз: все еще впереди.

— Как протесты связаны с президентской кампанией в США и с соперничеством республиканцев и демократов? Считаете ли вы, что протесты или грабежи организованы кем-то?

— Я думаю, что эти протесты являются органичным и вполне естественным явлением. Это волна ярости, возникающей из-за самой жизни в этом государстве военизированной полиции; в государстве, где у простых людей нет возможности в будущем улучшить свое финансовое положение; в государстве, где только богатые становятся еще богаче.

Я думаю, что Трамп изо всех сил пытается перевести протесты в колею расовой войны. Но я никогда и нигде не видела, чтобы кто-нибудь в США идентифицировал эти протесты как связанные с демократами или республиканцами. Я думаю, что случаи мародерства были подстроены. В каждом случае на видео были сняты агенты-провокаторы. «Свиньи» [жарг. полицейские. — Ред.] в штатском во внеслужебное время, неонацисты и федеральные агенты бьют витрины, пытаются подложить бомбы, но, к счастью, участники протестов, как правило, гонят их прочь. Эта страна имеет долгую и грязную историю подрыва социальных движений.

Такие движения пытаются дискредитировать, внедряя достаточно плохих актеров, чтобы потом обвинить всё движение в целом и оправдать затем использование силы для разгона акций протеста. С 1960-х годов они активно используют COINTELPRO [Counter Intelligence Program, «контрразведывательная программа» — секретная, зачастую незаконная программа Федерального бюро расследований (ФБР) по подавлению деятельности ряда политических и общественных организаций в США. — Ред.].

— Я знаю, что в США вы выступали против переворота на Майдане на Украине в 2014 году. Видите ли вы сходство между Майданом на Украине и нынешними беспорядками в США, или это абсолютно разные явления?

— Соединенные Штаты управляются хищными капиталистами, производителями нефти, газа, оружия, а также финансистами. Они будут использовать в своих целях кого угодно, независимо от того, насколько это мерзко, чтобы получить доступ к ресурсам, как мы это видели с их переворотом на Украине.

Вот почему они продвигали Трампа, чьи грубые манеры и вопиющий расизм привлекали белых бедняков. Это класс хозяев жизни, которые удерживают черных на дне, чтобы всегда иметь дешевую рабочую силу. Под его руководством произошел огромный всплеск неонацизма, рост группировок белых расистов и скинхедов.

Я считаю, что они поставили Трампа, реагируя на результаты опросов, которые показывают, что американцы, особенно молодые американцы, придерживаются левых идеалов, стоя перед лицом классовой войны. Они видят, насколько лучше работают социал-демократии в Европе. Вот, например, ветеран возвращается домой с какой-нибудь из наших войн и говорит, что они там сражались только ради чьих-то денег, ненавидя свою службу в армии.

Будет ли это лето летом революции? Учитывая военную мощь США, которую могут использовать против своих же граждан, случиться может всякое. Это будет ужасно, если они двинут против нас военную мощь. Не исключаю, что и сценарий Майдана могут использовать против нас в недалеком будущем. Я надеюсь, что прежде наш народ сможет объединиться, чтобы не допустить этого.

— Кто чаще всего участвует в этих акциях протеста (какая социальная категория или класс)?

— В основном бедные, но средний класс тоже присоединяется. Несомненно, несколько богатых знаменитостей сбросились на адвокатов для протестующих, но все сомневаются в их искренности.

— Каковы требования и желания людей помимо правосудия для полицейских-убийц в Миннеаполисе?

— Гибель от рук полиции является основной причиной смерти чернокожих в США. Сколько вдов/сыновей/дочерей/матерей оплакивали в Америке своего ребенка, своего близкого из-за полицейского насилия? А сколько случаев, которые удалось замолчать?

Полиции эти убийства постоянно сходят с рук, и протестующие не допустят, чтобы этот конкретный полицейский стал единственным козлом отпущения, отвечающим за насилие, которое имеет системный характер. «Свиньи» на наших улицах являются и судьями, и присяжными, и палачами, поэтому протестующие требуют полной реформы полиции.

Полицейский просто не должен иметь возможности убить подростка за то, что тот просто «острый на язык», а такое уже бывало. Мы хотим, чтобы это прекратилось.

Тем не менее, как я уже отмечала выше, гнев вызван не только жестокостью полиции. Он является следствием еще и крайней нищеты многих граждан США, чье финансовое положение постоянно ухудшается. Я думаю, что сейчас у людей очень быстро развивается классовое сознание.