Российский военкор Семен Пегов рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему, по его мнению, видеохостинг YouTube удалил его документальный фильм «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта» и как он боролся за его восстановление

YouTube удалил фильм «Позывной Донецк». История одного аэропорта» в день премьеры © flickr.com, Mark Lovick

Спустя ровно шесть лет, 26 мая 2020 года, на YouTube-канале Пегова WarGonzo состоялась премьера фильма «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта». Спустя два часа видео было удалено с пометкой о том, что загруженный материал нарушал условия использования видеохостинга.

Стоит отметить, что незадолго до этого на Youtube также были заблокированы аккаунты информагентств News Front и Anna-News, освещающие новости, в частности, из России, Украины и Донбасса.

Ранее в разные годы из-за политики видеохостинга страдали каналы, в том числе Федерального агентства новостей (ФАН) и «Журналистской правды».

Это побудило активистов устроить акцию с использованием дымовых шашек возле штаб-квартиры Google в Москве. Пегов снял видео с места событий, в котором отметил, что таким образом подписчики выражают свое несогласие с политикой видеосервиса.

Впоследствии YouTube разблокировал «Позывной «Донецк». При переходе по ссылке на фильм можно увидеть предупреждение о том, что «некоторые пользователи отметили контент как недопустимый». Плеер начинает воспроизведение после нажатия на надпись «подтвердить».

- Семен, как вы считаете, почему фильм в итоге разблокировали?

— Я думаю, что сыграло несколько факторов, конечно. Во-первых, была громкая акция наших подписчиков у центрального офиса Google в Москве на улице Балчуг.

Во-вторых, спасибо большое коллегам, военкорам и другим первым лицам российской журналистики, которые вступились за нас, подняли большой шум. И репостами помогли, и в целом выступили в поддержку и против блокировки Google нашего фильма и в целом пророссийского контента — каналов News Front и Anna-News.

И все вместе — и общественный резонанс, и активность подписчиков — я думаю, дало такой эффект.

Пегов о своем фильме «Позывной «Донецк». История одного аэропорта» © Алексей Ларкин - Как думаете, за что фильм мог быть удален? Там есть какие-то конкретные «неприемлемые» сцены?

— Я думаю, это в целом одно из звеньев в цепи антироссийской политики YouTube. И мы были не первыми пострадавшими, потому что и у Russia Today обнулялись просмотры на YouTube, и у канала ФАН были проблемы, и у «Крыма 24», и у Anna-News, которую неделю назад подвергли не просто атаке, не видео какие-то заблокировали, а просто-напросто канал им выпилили из видеохостинга.

То есть мы — лишь звено в этой последовательной цепи.

- А с вашими материалами подобное уже происходило?

— Честно говоря, мы отмечали действительно, что есть определенные фильмы, как, например, «Его оплот», посвященный памяти первого главы ДНР Александра Захарченко, где просто-напросто на определенном количестве просмотров они застывают. Когда смотришь аналитику внутреннюю, видишь, что люди смотрят, но просмотры не прибавляются.

В этом смысле да, мы сталкивались с противодействием YouTube, но чтобы фильм блокировали-удаляли — такого до этого не было.

- А вы пробовали бороться с этим какими-то юридическими методами?

— Ну, наш фильм сейчас вернули — мы его отстояли. Но тех, кто пытается и в суд подавать и так далее, мы тоже всячески поддерживаем.

Мы участвуем во флешмобе, например, организованном News Front. У них есть 20 фильмов о войне на Донбассе, и мы подключились к этому флешмобу, чтобы разместить их фильмы на своих ресурсах. Мы уже три фильма News Front разместили на своем канале.

Константин Кнырик: Заблокировав наш NewsFront, YouTube ввел запрещенную в России цензуру © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Насколько, по-вашему, эффективны такие методы борьбы, как, например, акция с забрасыванием офиса Google дымовыми шашками?

— Ну, это не мы забросали, а люди. И я, честно говоря, не питаю никакого осуждения к своим подписчикам, потому что акция была абсолютно безобидной. Ни у кого, как я понимаю, не было цели нанести ущерб, была цель привлечь внимание.

И эта цель была достигнута, и я не слышал и не видел каких-то заявлений о том, что пострадало даже чисто внешне имущество какое-нибудь. Не стояла задача нанести кому-то реальный физический вред. Стояла задача привлечь внимание, а люди разными способами это делают… Я не призываю, конечно, сейчас жечь дымовые шашки на каждом углу города Москвы, но и осуждать своих подписчиков тоже не могу.

- Вы в этом не участвовали? Просто вы выкладывали видео с места событий.

— Я выкладывал видео, на котором был свидетелем происходящего. Мы получили сообщение о том, что готовится акция: в определенное время нужно быть на улице Балчуг по такому-то адресу. Мы, естественно, приехали. Я приехал с камерой и, когда увидел, что происходит, записал видео.