Политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру рассказал, с чем придется столкнуться России в посткоронавирусном мире

- Андрей, с 12 мая в России начался выход из карантина. Как вы считаете, какие вызовы ожидают Россию на пути возвращения к нормальной жизни после пандемии?

— Во-первых, это, конечно, экономический кризис, который влечет за собой социальный кризис, инфраструктурный и кризис власти. На самом деле Россия вошла в пандемию ослабленной низкими ценами на нефть. Карантинный режим обрушил целые отрасли российской экономики, соответственно выросло количество людей, у которых упал уровень жизни, что не может не провоцировать социальную агрессию, недовольство властью.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

То есть пандемический кризис выявил хрупкость внутренней политической российской модели. Российская модель, безусловно, будет более живучая, чем советская система, потому что у российской системы нет идеологического стержня.

Эта идеологическая всеядность делает российскую систему более подвижной, способной к адаптациям, и она может многие недостатки трансформировать в достоинства. Но запас прочности не абсолютен.

- А что будет с позициями России на международной арене?

— Экономический и социальный кризис будет ослаблять политическую систему, и эта внутренняя слабость будет ограничивать возможности России на международной линии.

Андрей Серенко: Эпидемия не изменит мир, но может изменить Россию © предоставлено Андреем Серенко

- Какие, например?

— Это и возрождение исламского радикализма и джихадизма и никаким образом не угасшие локальные конфликты, которые требуют больших денег и ресурсов и опять же командной игры с какими-то акторами.

- Если говорить о наших бывших братьях по соцлагерю. Какой удар карантин нанес по среднеазиатским республикам бывшего СССР? Придется ли им переориентировать свои экономики, основы которых составляли поступления от мигрантов, как, например, в Киргизии?

— Конечно, там ситуация еще хуже.

Во-первых, это исламский регион, фактор радикального ислама оказывает влияние на все без исключения страны Центральной Азии. Россия, кстати, это страна, где мусульмане занимают достойное место, поэтому у нас есть симфония национальностей и вероисповеданий, и это очень сильный ресурс нашей страны.

Все среднеазиатские страны практически мусульманские, и там проблема идеологии стоит гораздо более остро, чем для России. Россия может себе позволить не иметь государственной идеологии в столь жесткой форме, в которой нуждаются страны Центральной Азии.

Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

Кризис, усиленный пандемией, показал, что среднеазиатские страны нуждаются в серьезной экономической реорганизации и в появлении своих идеологических моделей.

Будем надеяться на лучшее, потому что если бабахнет в Центральной Азии, никому не покажется мало, особенно нам, потому что России все равно придется вмешиваться.

- Трагический сценарий, прямо скажем…

— Потому что это наше мягкое подбрюшье. Под дых мы сами себе удар пропустить не можем.

- ООН и ВОЗ предрекают всемирный голод после пандемии, а вирусологи пугают второй волной эпидемии, которая может оказаться еще страшнее первой. Насколько такие сценарии реалистичны, и как на постстоветском пространстве минимизировать эти риски?

— История показывает, что мы много слышали апокалипсических прогнозов. Тем не менее конец света так и не наступил. Думаю, не наступит он и на этот раз. В конечном итоге все будет хорошо. Голод, конечно, может угрожать где-то в Африке, в азиатских государствах, но России это не грозит. У России много проблем с экономикой, но с сельским хозяйством в ближайшее время проблем ожидать не стоит. С голоду россияне точно не помрут.

Что касается второй волны пандемии, то надо понимать, что вирусы появляются регулярно, вырабатывать против них вакцину — задача сугубо технологическая.

Андрей Серенко: Пандемия выявила структурные недостатки российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

Если бы Москве удалось создать большой проект, который мог бы заниматься такими исследованиями, то есть работать на упреждение пандемий и идти на шаг вперед других стран, то для России это был бы новый шанс.

Эта задача сопоставима с полетом человека в космос в 60-е годы прошлого века. Если российская элита сможет это проявить, то у нее есть шанс превратиться в очень перспективный политический класс.