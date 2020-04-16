Поскольку Олесь Бузина был ярым противником установившейся после Майдана власти, противником, способным наносить врагу существенные поражения на идеологическом фронте, его ликвидация имела демонстративный характер

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

- Считаете ли вы убийство Олеся Бузины политическим?

— Олесь Бузина — талантливейший писатель, публицист, историк и яркий разоблачитель мифов украинской пропаганды времён режима Турчинова—Порошенко. Его убийство — не просто политическое, это была казнь неугодного лица, совершённая руками праворадикальных группировок, что давно контролируются олигархатом да силовыми структурами.

- В 2015 году было оперативно и достаточно профессионально проведено следствие. Подозреваемых установили, но потом расследование застопорилось. Как вы считаете, почему так произошло?

— В юридической среде существует два диаметрально противоположных мнения. Одни, ссылаясь на инсайдерскую информацию в органах следствия, говорят, что обвинены в убийстве своеобразные козлы отпущения. Цель их ареста — это отвлечение внимание от настоящих преступников, ликвидированных впоследствии.

Другая точка зрения: отсутствие политической воли и желания у власти. Поскольку Бузина был ярым противником установившейся после Майдана власти, противником, способным наносить существенные поражения на идеологическом фронте, то его ликвидация имела демонстрационный характер. Предупреждение на будущее. Правящая верхушка, наплевав на общественное мнение, просто не наказывает виновных, в назидание оппозиционным силам. И при Порошенко такого не было. Подозреваемый в убийстве Бузины получил должность в министерстве © Facebook, Денис Полищук

- На ваш взгляд, при каких условиях это преступление может быть расследовано и доведено до конца — чтобы исполнителей и заказчиков наказали?

— Как свидетельствует история современной Украины, жернова правосудия работают только тогда, когда война между кланами накаляется и для ослабления противников жертвуют определёнными пешками нижнего или среднего звена. При таких условиях обнажаются берега… однако реального наказания верхушки никогда не наступает.

- Раскроют ли убийство Бузины при президенте Зеленском?

— Зеленский — президент технический, не обладающий никакой реальной властью и мощью. Не ему рубить гордиевы узлы политических процессов и убийств на Украине. При каких условиях убийство раскроют? Ну точно не при (главе МВД Украины. — Ред.) Авакове.