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На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - 21.11.2024 Украина.ру

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, сообщили 21 ноября представители станции в своем телеграм-канале

2024-11-21T11:26

2024-11-21T11:26

2024-11-21T11:26

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"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", — говорится в посте.На ЗАЭС добавили, что персонал готовится реагировать на отключение.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.Сейчас все энергоблоки приостановили свою деятельность. При этом оборудование обслуживается в штатном режиме. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать станцию.В четверг после ударов российских военных "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК. До этого аварийные отключения электроэнергии были введены в Сумской и Житомирской областях. Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале "Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области на сайте Украина.ру.

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