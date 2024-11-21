На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, сообщили 21 ноября представители станции в своем телеграм-канале
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", — говорится в посте.
На ЗАЭС добавили, что персонал готовится реагировать на отключение.
Сейчас все энергоблоки приостановили свою деятельность. При этом оборудование обслуживается в штатном режиме. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать станцию.
В четверг после ударов российских военных "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК. До этого аварийные отключения электроэнергии были введены в Сумской и Житомирской областях.
Подробнее о последствиях ударов ВС РФ - в материале "Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской области на сайте Украина.ру.