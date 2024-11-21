https://ukraina.ru/20241121/1059088421.html

Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины

Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины - 21.11.2024 Украина.ру

Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины

Сенат США по итогам голосования отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Украины, трансляцию вел телеканал C-Span

2024-11-21T09:33

2024-11-21T09:33

2024-11-21T09:40

новости

украина

сша

джо байден

сенат

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053174889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd4ee1ef4ae7d74403d64f0e9b7c610b.jpg

Резолюцию предложил рассмотреть сенатор Рэнд Пол. За выступили 37 сенаторов, против — 61.Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщало, что уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов.Подробнее о долгах - в материале Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ на сайте Украина.ру.

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, джо байден, сенат, мвф