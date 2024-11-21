Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины - 21.11.2024 Украина.ру
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Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины
Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины - 21.11.2024 Украина.ру
Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины
Сенат США по итогам голосования отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Украины, трансляцию вел телеканал C-Span
2024-11-21T09:33
2024-11-21T09:40
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Резолюцию предложил рассмотреть сенатор Рэнд Пол. За выступили 37 сенаторов, против — 61.Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщало, что уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов.Подробнее о долгах - в материале Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, джо байден, сенат, мвф
Новости, Украина, США, Джо Байден, сенат, МВФ

Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины

09:33 21.11.2024 (обновлено: 09:40 21.11.2024)
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP / Jacquelyn Martin
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Сенат США по итогам голосования отказался рассматривать резолюцию против списания части госдолга Украины, трансляцию вел телеканал C-Span
Резолюцию предложил рассмотреть сенатор Рэнд Пол. За выступили 37 сенаторов, против — 61.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ сообщало, что уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов.
Подробнее о долгах - в материале Госдолг Украины в 2025 году превысит 106% ВВП – МВФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАДжо БайденсенатМВФ
 
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