Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опрос - 21.11.2024 Украина.ру
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Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опрос
Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опрос - 21.11.2024 Украина.ру
Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опрос
Украинцы теряют доверие к Владимиру Зеленскому и правительству. Об этом 21 ноября сообщила американская социологическая компания Gallup
2024-11-21T10:33
2024-11-21T10:33
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Шесть из десяти опрошенных летом 2024 года украинцев одобрили работу Владимира Зеленского. Рейтинг одобрения снизился по сравнению с тем, что был в начале спецоперации.Падение доверия украинцев к национальному правительству на 19 пунктов за последний год сопоставимо с масштабом падения рейтинга одобрения Зеленского. 60 процентов украинцев выражали доверие национальному правительству в начале войны, но их количество снизилось до 47 процентов в 2023 году и 28 процентов сегодня.То же исследование показало, что военные продолжают пользоваться почти всеобщей поддержкой среди украинцев.Также недавний опрос продемонстрировал, что одобрение действий руководства США достигло минимума на Украине с начала конфликта. 40 процентов жителей Украины в 2024 году одобряют действия Вашингтона, в то время как 37 процентов дают им негативную оценку. С 2022 года это самый низкий рейтинг одобрения действий руководства США - тогда действия США одобряли 66 процентов жителей Украины.Об отношении к Зеленскому в России - в материале Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем" на сайте Украина.ру.
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Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Вашингтон

Украинцы больше не одобряют деятельность Зеленского и правительства — опрос

10:33 21.11.2024
 
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
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Украинцы теряют доверие к Владимиру Зеленскому и правительству. Об этом 21 ноября сообщила американская социологическая компания Gallup
Шесть из десяти опрошенных летом 2024 года украинцев одобрили работу Владимира Зеленского. Рейтинг одобрения снизился по сравнению с тем, что был в начале спецоперации.
"Недавнее падение заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резкое (с 84% в 2023 году до 56% в этом году) оно наблюдается среди жителей востока Украины — региона, наиболее близкого к линии фронта",- указали в социологической компании.
Падение доверия украинцев к национальному правительству на 19 пунктов за последний год сопоставимо с масштабом падения рейтинга одобрения Зеленского. 60 процентов украинцев выражали доверие национальному правительству в начале войны, но их количество снизилось до 47 процентов в 2023 году и 28 процентов сегодня.
То же исследование показало, что военные продолжают пользоваться почти всеобщей поддержкой среди украинцев.
Также недавний опрос продемонстрировал, что одобрение действий руководства США достигло минимума на Украине с начала конфликта. 40 процентов жителей Украины в 2024 году одобряют действия Вашингтона, в то время как 37 процентов дают им негативную оценку. С 2022 года это самый низкий рейтинг одобрения действий руководства США - тогда действия США одобряли 66 процентов жителей Украины.
Об отношении к Зеленскому в России - в материале Захарова назвала Зеленского "абсолютно конченым наркоманом с огромным стажем" на сайте Украина.ру.
 
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