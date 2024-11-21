В лаборатории Айдахо представителей СБУ и ВСУ обучили "сдерживанию ядерных угроз"
© Национальная лаборатория Айдахо
© Национальная лаборатория Айдахо
В Национальной лаборатории американского штата Айдахо проходит тренинг для криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз". Первую партию таких специалистов уже обучили. Сообщение об этом появилось на сайте лаборатории
"Десять военнослужащих Вооруженных сил Украины и десять сотрудников Службы безопасности Украины провели неделю в Национальной лаборатории штата Айдахо, изучая и отрабатывая методы сбора обломков после взрыва для ядерной криминалистики", - говорится в публикации.
"Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине, “Украина очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки”, - сказал Дэвид Чичестер из Национальной лаборатории Айдахо", - также говорится в материале.
Уже прошедшие обучение сотрудники СБУ и украинские военные поблагодарили американских союзников за знания и пообещали их "полностью реализовать, когда мы вернемся домой в Украину”.
Имена участников лаборатория не разглашает "в целях безопасности".
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