https://ukraina.ru/20241121/1059090524.html

В лаборатории Айдахо представителей СБУ и ВСУ обучили "сдерживанию ядерных угроз"

В лаборатории Айдахо представителей СБУ и ВСУ обучили "сдерживанию ядерных угроз" - 21.11.2024 Украина.ру

В лаборатории Айдахо представителей СБУ и ВСУ обучили "сдерживанию ядерных угроз"

В Национальной лаборатории американского штата Айдахо проходит тренинг для криминалистов Украины "по сдерживанию ядерных угроз". Первую партию таких специалистов уже обучили. Сообщение об этом появилось на сайте лаборатории

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:42

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В сообщении также уточняется, что Вашингтон имеет большой опыт в работе с ядерными образцами, чего нельзя сказать о Киеве, поэтому Национальная лаборатория Айдахо - "одна из немногих организаций, способных оказать Украине поддержку в области ядерной криминалистики"."Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие на Украине, “Украина очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки”, - сказал Дэвид Чичестер из Национальной лаборатории Айдахо", - также говорится в материале.Уже прошедшие обучение сотрудники СБУ и украинские военные поблагодарили американских союзников за знания и пообещали их "полностью реализовать, когда мы вернемся домой в Украину”.Имена участников лаборатория не разглашает "в целях безопасности".В середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.Несколько дней назад глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин отметил, что нет гарантий того, что Запад сам не применит ядерное оружие и провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".Пару дней назад Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом."Россия может ответить ядерным оружием на удары Украины западными неядерными ракетами", - заявил Песков.Еще по теме: Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко.

https://ukraina.ru/20241018/1058189870.html

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новости, украина, сша, лаборатория, ядерное оружие, россия, владимир путин, сбу, всу