Заказчики убийства публициста Олеся Бузины в 2015 году достигли цели. Это преступление многих заставило спрятаться и замолчать. Отсутствие подвижек в расследовании показывает, что власть на Украине не сменилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский журналист, правозащитник и политический узник Руслан Кацаба

- Руслан, считаете ли вы убийство Олеся Бузины политическим?

— Однозначно, я считаю это политическим убийством. Более того, это было так называемое сакральное убийство, когда жертву выбирают преднамеренно, убивают в людном месте и в светлое время суток — для запугивания других активистов.

Бескомпромиссная позиция Олеся Бузины относительно Евромайдана, относительно — как бы это назвать?— относительно бандеризации Украины, такая позиция, конечно, раздражала многих.

Олесь Бузина стал сакральной жертвой, и он как бы сам себя создал как сакральную жертву.

Сакральная жертва — это когда убивают для запугивания. И самое плохое в той ситуации было то, что убийство Бузины не всколыхнуло адекватных украинцев. Действительно, получается, что убийцы Бузины и заказчики убийства — они своей цели достигли. Этим показательным убийством — а за две недели до этого убийства, напомню, меня бросили в тюрьму — они добились того, что не просто журналисты замолчали и занялись самоцензурой, а и просто гражданские активисты, правозащитники — все, извиняюсь, засунули языки в одно место… То есть реально они (заказчики убийства. — Ред.), к сожалению, достигли того, чего хотели. И, что самое печальное, убийцы Бузины до сего дня не наказаны. Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- Следствие в 2015 году было проведено профессионально, подозреваемые установлены, но потом всё застопорилось, и какого-то движения в этом деле нет. Чем это можно объяснить?

— Собственно, тот факт, что не наказаны убийцы Бузины, показывает на другие проблемы нынешней власти, показывает, что власть по сути не сменилась, мы видим тот же тренд, который видели во времена Порошенко: что Украина не Украина, а «Анти-Россия», инструмент в руках геополитических игроков. Понятно, что когда Украина утратила субъектность, и украинская власть, к сожалению, является не субъектом, а объектом геополитики, то чего ждать.

По сути Бузина на 70% был прав в своих утверждениях относительно диктата МВФ и т.п. Скажу честно, когда Олесь был жив, я с ним часто ругался в интернете, так как считал, что его позиция, особенно относительно Тараса Шевченко, является провокативной, преднамеренно провокативной. Но в то же время я защищал Бузину перед своими земляками, я ведь с Галичины, и говорил им: Бузина правильно считает, что нельзя делать из Шевченко следующего Ленина.

- Как вы считаете, при каких условиях расследование дела об убийстве Олеся Бузины может быть доведено до конца?

— Мне кажется, что тут нужна только политическая воля. Вот показательно, как истерила вчера Татьяна Черновол (активистка Майдана и экс-депутат Верховной Рады, ей 10 апреля объявлено подозрение в убийстве. — Ред.). Но ведь все прекрасно видели это видео, уже около шести лет это видео гуляет в интернете. С точки зрения юриспуденции есть субъект преступления, есть объект преступления, есть орудие преступления, есть мотивация и причинно-следственная связь… Всё есть. И с точки зрения Криминального кодекса получилось хорошо даже то, что Татьяна Черновол предоставила две справки, что она психически здорова, и она и далее настойчиво сознаётся в том, что она осуществила поджог офиса (Партии регионов. — Ред.) на Липской. Это как раз показывает, что, возможно, ещё раз повторю, возможно, это дело будет первой ласточкой в том, чтобы справедливость восторжествовала.

- И в других «делах» тоже?

— Да. Мне кажется, что иначе это будет просто выпуск пара. Это самый плохой вариант, потому что пар — он весь не выходит. И мы знаем, что политики, которые время от времени устраивали такие акции для выпуска пара, они проиграли.

А теперешний народный бунт… Это уже будет никакой не Майдан, это уже будет никакая не революция, это будет кровавый бунт. Прошу вспомнить про три миллиона зарегистрированных стволов у населения Украины и про 5,5-6 миллионов стволов незарегистрированного оружия, которое с Донбасса. И, собственно, проблема возникнет не только у жителей Конча-Заспы или элитных кварталов Киева, огражденных, со своей охраной. Не поможет. Когда группы вооружённых людей начнут крушить все эти усадьбы вокруг Киева, тогда власть поймёт, что она была не права, что не нужно было выпускать пар, а нужно было просто говорить с народом, общаться с людьми. Нельзя воспринимать людей как своих рабов.

- А воспринимают?

— Это видно, в том числе и по тому, что творится сейчас вокруг проблемы коронавируса, когда власть под предлогом борьбы с эпидемией предпринимает по сути антиконституционные вещи, за которые уже следующая власть будет наказывать.

- Вы говорите об ограничениях в передвижении и прочих подобных мерах?

— Да. Это же беспредел. Есть же статья 22-я, есть статья 33-я в Конституции Украины. И вы представьте себе, как это должно быть для следующей власти, — они будут просто-напросто брать вот это постановление Кабмина Украины №255 и всех по очереди, по ранжиру арестовывать, потому что это узурпация власти, особо тяжёлое преступление против государства.

- К сожалению, такая ситуация не только на Украине…

— Я вчера общался с немцами, они говорят: Руслан, ты ведь правозащитник, пацифист. Почему вы все молчите, когда Конституцию нарушают? Я отвечаю: послушайте, у нас тут люди друг друга боятся, не то что собраться в числе хотя бы человек ста-двухсот и заявить протест. Реально власти удалось добиться цели. Я тут, кстати, провожу параллель: точно так же, как сакральным убийством Бузины и моим арестом в 2015 году власти удалось запугать народ, точно так же народ запугали и сейчас под предлогом борьбы с коронавирусом. Знаете, нож, который режет масло, пока не упрётся в доску, будет резать. А доски в данном случае нет. Царство криминала. Антология громких убийств постмайданной Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- А как же в кавычках «революция достоинства» и прочие в кавычках же «завоевания» Майдана?

— Вы же понимаете, в 2014 году был переворот, а никакая не революция. Революция — это полная смена власти, устройства. А когда есть сцена Майдана, когда лишь меняются рыла у корыта, тогда это просто переворот. Ну какая революция, если есть сцена, на которой будто бы всё и координируют? В революции лидеры рождаются в толпе, среди простых людей, которые берут на себя историческую ответственность и ведут за собой людей. А это были кто? Что, это революционеры — Турчинов и Яценюк, Тягнибок?

— А что с вашим делом, когда суд?

— Заседание Коломыйского межрайонного суда должно было состояться 6 апреля. Понятно, что оно не состоялось, я написал ходатайство, сообщив, что ни я, ни адвокат не имеем физической возможности приехать в Коломыю, потому что таким образом мы нарушим карантин, обсервацию. Они перенесли на день примирения, так совпало — на 8 мая, на 10 часов утра. Понятно, в этот день, именно 8 мая, будут активничать ультраправые. Думаю, что они придут и на суд. Будет весело… Если, конечно, карантин закончится 26 апреля, как это планировалось. Тогда я буду обязан приехать на суд, потому что иначе меня возьмут под арест.

- Сторона обвинения намеревается снова упрятать вас за решётку?

— Ходатайство обвинения готово. Они, я так понимаю, хотели бы запугать меня, добиться, чтобы я покинул Украину. Но, с другой стороны, есть и обнадёживающие факты. Например, дело прокурора Кулика — у него тоже было обвинение в госизмене. И знаете, две недели тому назад прокуратура отозвала обвинительный акт. Это вселяет определённую надежду — может быть, прокуратура хочет отозвать и мой обвинительный акт?

Представьте себе: меня арестовали в начале 2015 года, а теперь уже 2020 год, а весь этот ужас продолжается. Плюс я 524 дня в тюрьме просидел, здоровье утратил. И нацики на меня, что говорится, стартуют не по-детски. И представьте, что те самые нацики, которые против меня быковали, на меня нападали и тому подобное, они теперь работают в правоохранительных органах, они теперь называются Муниципальная стража города Киева. Кличко их миллионами финансирует из бюджета. Они ходят сейчас и шугают полицейских, чтобы те маски надевали…

- И всё же есть надежда на то, что что-то в стране меняется?

— Конечно, надежда умирает последней… Думаю, (президент. — Ред.) Зеленский сам себя доводит до такой точки кипения, когда он должен понять: либо он бьёт по своему ближайшему окружению, либо это окружение съедает его. Посмотрим, какая будет ситуация с братьями Ермаками, и посмотрим, какая будет ситуация с законом о банках, когда надо будет жёстко ударить по Коломойскому. Тогда будет линия прослеживаться.