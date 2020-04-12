Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный ныне тренирует карагандинский «Шахтер». Как и все жители Казахстана после объявления 15 марта карантина, безвыездно находится в стране. О том, как пандемия коронавируса влияет на казахский и мировой футбол он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Вячеслав Викторович, первый вопрос — как вы переносите карантин и где сейчас находитесь?

— Сейчас я нахожусь в Алма-Ате. И хотел бы сказать, что здесь, может быть в отличие от некоторых других государств к вопросу карантина и борьбы с эпидемией коронавируса относятся весьма серьезно.

Вообще граждане Казахстана очень законопослушные, и любые противоэпидемиологические рекомендации властей выполняются беспрекословно. А подход к гигиене и профилактике казахов можно ставить в пример. И очень бы хотелось, чтобы такое внимательное и серьезное отношение к карантину было во всех странах.

В Казахстане никто не выходит на улицу без маски, жители не нарушают введенные карантинные ограничения. Даже в такси рассаживаются исключительно по диагонали, как это предписывают правила.

Поэтому есть ощущение, что уже довольно скоро страна может побороть эпидемию. А если это произойдет, то, глядишь, и чемпионат возобновят уже к июню-июлю.

- Вы давно работаете в футболе, но сейчас в связи с пандемией коронавируса футбол и профессиональный спорт вообще переживают масштабный кризис. На ваш взгляд, в каком состоянии футбол выйдет из данной ситуации, каких изменений нам стоит ожидать?

— Профессиональный спорт и, конечно же, футбол очень сильно зависят от экономики, а именно по ней сейчас пандемия коронавируса наносит самый мощный удар.

Возможно, многие владельцы клубов в ряде стран будут иметь серьезные проблемы с финансированием профессиональных команд. Без сомнения, уровень контрактов игроков будет серьезно пересмотрен в сторону оптимизации и сокращения. Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Отдельный вопрос о проведении соревнований. Сейчас, как мы видим, остановлены все чемпионаты и национальные первенства, за исключением белорусского. Но мне кажется, что федерациям футбола и УЕФА придется идти на беспрецедентные меры для составления графиков доигровки первенств. На мой взгляд, все чемпионаты должны быть доиграны, нельзя вне футбольного поля выявлять победителя, это и неспортивно, и несправедливо.

Более того, я выскажу крамольную мысль: если пандемия продлится длительное время, то все чемпионаты нужно завершать до конца 2020 года. Убежден, что до 3 августа, как это полагает УЕФА, сделать этого не удастся, а значит, нужно корректировать и все международные турниры: Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Поэтому еврокубки, в таком очень вероятном сценарии, не начнутся осенью 2020 года. Их ждет судьба чемпионата Европы-2020, который уже перенесен на 2021 год.

И это нормально, человеческая жизнь куда ценнее и выше любых спортивных состязаний. Вообще сегодня говорить о футболе и спорте очень сложно, сейчас не до этого по большому счету.

Я очень надеюсь, что мы все вместе с помощью науки и медицины справимся с этой бедой. И прежде всего рассчитываю, что человечество в целом пересмотрит свое отношение к врачам, к медицине и будет вкладывать в эти важнейшие сферы нашей жизни достойные средства и усилия. Для всех государств это должно стать непреходящим приоритетом.

- Исходя из ваших слов можно заключить, что мировой футбол, как, собственно говоря, и профессиональный спорт, изменится кардинально?

— Да, в этом даже нет сомнения. Более того, я как пример приведу украинский футбол. Помните, каким интересным был чемпионат Украины до 2014 года, какой высокий уровень был у ведущих клубов и какую интригу создавали даже середнячки?

А каков уровень был у лидеров: «Шахтера», «Динамо Киев», «Металлиста», «Днепра» — это были топовые клубы по европейским, мировым меркам. Они реально претендовали на самые высокие позиции в Еврокубках, а донецкий «Шахтер» был обладателем Кубка УЕФА в 2009 году. Раньше у «Шахтёра» была душа © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

А теперь задайтесь простым вопросом: вернется ли такой высококлассный футбол на Украину? Не думаю! Полагаю, что в ближайшее время это невозможно.

Кроме того, в том, что уровень чемпионата резко упал, кроме вполне понятных объективных обстоятельств, сыграли роль и ошибки футбольных функционеров. Так, я до сих пор убежден, что сокращение числа команд в украинском чемпионате с 16 до 12 было фатальной ошибкой. Я всегда был категорически против подобного решения.

Однако если говорить более обще о футболе в целом и тех изменениях, которые происходят, можно с уверенностью сказать, что владельцы клубов будут вкладывать куда как более скромные средства в свои команды.

А следовательно, нас, футбольных людей, ждут очень нелегкие времена. Нам придется перестраиваться, понять и принять, что будут другие условия контрактов, как у футболистов, так и у тренеров.

- Вы работали тренером в ведущих футбольных клубах России, Украины, а теперь вот трудитесь в Казахстане. В чем, на ваш взгляд, отличие и сходные черты клубов из постсоветских стран?

— Спасибо за такой серьезный футбольный вопрос. Но хочу отметить, что я еще работал в Болгарии. Безусловно, в каждой стране, где мне приходилось возглавлять футбольные клубы, есть свои черты и отличия.

Предположим, в Казахстане, где я сегодня имею честь трудится, все клубы бюджетные, они финансируются из национального бюджета. Поэтому отношение к выполнению контрактных обязательств и дисциплина на высочайшем уровне. Контролируется каждый тенге, который выделен для этих целей. А тренеры и футболисты получают положенную зарплату день в день.

Кроме того, бюджетное финансирование исключает банкротство клубов и дает возможность планировать работу на длительную перспективу, что очень важно для футбола, особенно для воспитания будущих игроков.

Что касается особенностей российского футбола, то здесь, безусловно, нужно отметить гораздо больший уровень финансирования футбола в целом, а некоторые команды по этому показателю вообще могут стоять в ряду ведущих клубов мира.

И в эпоху моей работы и в «Спартаке», и в «Тереке» никаких организационных вопросов не возникало, все выполнялось на высшем уровне. Поэтому у меня остались самые теплые воспоминания обо всех, с кем мне довелось сотрудничать, — это касается и руководителей, и футболистов, и всех, кто мне помогал.

А если возвращаться к моей нынешней работе, то в Казахстане получается так, что меня зовут в команды, которые непременно становились чемпионами страны. Таким был «Иртыш» — пятикратный чемпион, «Тобол» — тоже становился победителем чемпионата страны, и вот сейчас «Шахтер», который дважды был чемпионом.

Я убежден, что в Казахстане с этого года уровень чемпионата станет еще выше. Прежде всего потому, что все футболисты из стран Евразийского союза больше не будут считаться легионерами — иностранцами. К великому сожалению, я не могу брать талантливых украинских игроков, поскольку они подпадают под действия лимита на легионеров. В казахском футбольном первенстве можно заявлять только 8 иностранцев.

Сейчас я возглавляю уже третий казахский клуб, и мне здесь очень комфортно. Прежде всего потому, что здесь работает закон и все отношения построены на действительно цивилизованном уровне. Я никого не хочу обижать на Украине этим сравнением, но это на самом деле так. А законы хороши не сами по себе, а только когда их исполняют. Родившийся без ног 12-летний казахстанец сыграл в футбол с капитаном сборной Хорватии — видео © Instagram, ali_amir_happy

Вообще если говорить об особенностях развития футбола в постсоветских странах, да даже в той же Болгарии, где я работал, то проблем там гораздо больше, чем могло быть.

Возьмем, к примеру, Грузию, где в советские годы была замечательная самобытная футбольная школа. Сейчас эта страна не имеет сильных, хорошо финансируемых клубов, потому их главная задача — подготовить молодых спортсменов и продать их в более богатые чемпионаты. Клубы зарабатывают только на продаже молодых талантов, в целом это нормальная практика для небольших футбольных стран.

Практически такая же ситуация была и в болгарском футболе. Из клуба «Левски», который мне приходилось тренировать, все игроки имеют главную цель уехать в богатые европейские команды.

- В последние годы в Казахстане достаточно много игроков уже состоявшихся и даже возрастных. Насколько это помогает молодым казахским футболистам?

— Да, это правда. В Казахстане в чемпионате играют много опытных футболистов, и они дают возможность учиться молодым игрокам. Стоит только напомнить, что здесь играли такие замечательные футболисты, как Тимощук, Аршавин, трудился тренером Юран и еще очень много просто выдающихся спортсменов.

Опытные футболисты есть сейчас и в составе моего нынешнего клуба — карагандинского «Шахтера». Причем в национальном чемпионате есть опытные футболисты не только из России, но из Белоруссии, Армении и других стран. Многие из них являются членами национальных сборных, что говорит об их высоком профессиональном уровне.

За счет этого чемпионат Казахстана стал только сильнее и значительно интереснее.