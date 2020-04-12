Карантин глазами простых людей. В Северодонецке (Луганская область) ругают Киев и бандеровцев

Эпидемия вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Что же будет завтра? Вот что говорят на Украине о сегодняшней ситуации и завтрашних страхах

Всем участникам нашего опроса мы задаем четыре вопроса:

1. Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе (населенном пункте)?

2. Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

3. Как обстоят дела с работой и зарплатой?

4. Заметен ли рост цен?

Раиса Юрьева, инженер, Северодонецк

Еще неделю назад людей на улице было много. В масках были только редкие прохожие, надевали из-за проблем с магазинами — без «намордников» туда не пускают. У меня под окнами делают дорогу, и все рабочие были без масок. Сейчас все поголовно в масках, даже дети. Один только вопрос: где берут? Масок просто нет в продаже в аптеках! Вообще ничего в аптеках нет! Видимо, присылают людям, вот и появились маски в городе. Мне вот подарили аж 3 штуки.

Парков и детских площадок у нас мало, это вам не Киев, так что закрывать особо нечего. Детей на улицах очень мало, в колясках младенцев выгуливают без масок.

Маршруточники еще неделю назад не хотели полупустыми ходить, говорили, что невыгодно. За это их тут все проклинали. Поговаривали, что нужно ждать «перестановки сил» на этом рынке после карантина. Теперь маршрутки пустили, троллейбусы ходят. В транспорт без масок не пускают.

Полиции не видно, но по городу мотаются машины с громкоговорителями. Рассказывают о необходимости соблюдать карантин и не выходить на улицу без крайней нужды.

2. Музыка из окон играет, песни поют. Но все психуют из-за закрытых рынков и отсутствия работы. Все хотят на работу, у нас же в стране запасов денег почти ни у кого нет. Работы нет — денег нет. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 апреля

3. Заводы не работали давно, а теперь нет торговли и общепита. Там хоть что-то можно было заработать. При этом никого не ругают. Тут давно пришли к выводу, что любая власть к Донбассу относится, как к скотам и людям второго сорта. Поэтому просто бодаются с местной властью. Во всем винят «Киев» и «бандеровцев», которые сюда едут убивать и «мародерничать».

4. Цены держались, но на этой неделе нагло полезли вверх. Тот же лимон еще в субботу был по 56 гривен кило, а теперь — 100 (270 руб. — Ред.). Подорожало самое основное — курица, молочка. Дефицита продуктов нет, был пробел по крупам, но уже всё есть. Неделю назад только с гречкой были проблемы, на прилавках лежала только гречка от дорогих фирм. Я вот не могу себе позволить гречку по 56 гривен (152 руб. — Ред.). Сейчас появилась гречка и по 33 гривны (90 руб. — Ред.).