Денис Пушилин рассказал изданию Украина.ру, что в республике борются не только с коронавирусом, но и с украинской дезинформацией о том, что в ДНР уже сотни больных, и что Россия вывозит к себе донецких медиков, а обратно ввозит больных коронавирусом

- Денис Владимирович! В Республике фиксируется небольшое, но все же увеличение количества зараженных коронавирусной инфекцией. Не требует ли население от власти объявить жесткий карантин, как в РФ?

— На 10 апреля у нас выявлено 18 инфицированных, половина которых из числа членов семей и знакомых пациентов с положительным тестом по результатам 3 и 7 апреля.

Тем не менее в республике нет и намека на панику. Конечно, есть те, кто более обеспокоен возможностью заражения и высказывается за введение жестких мер, но таких людей немного.

Вероятность усиления режима повышенной готовности, который введен в Донецкой Народной Республике, прежде всего зависит от темпов роста количества инфицированных и оценки опасности со стороны специалистов профильных ведомств.

У нас создан Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, который вырабатывает все необходимые меры и рекомендации. Большая работа проводится по информированию населения по поводу принятых решений и правил соблюдения санитарно-гигиенических норм.

У нас введено дистанционное обучение для школьников и студентов, обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет, запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия.

Мы ежедневно оцениваем соотношение угрозы здоровью наших людей вследствие распространения коронавирусной инфекции и точки невозврата для бизнеса из-за введенных ограничений. На данный момент баланс удается соблюдать.

Ни в государственном бюджете, ни в бюджете подавляющего большинства семей республики нет финансовых запасов, чтобы выдержать хотя бы месячный карантин. Мы исходим из этого, вводя меры предупредительного характера.

Например, есть населенные пункты, где находятся стратегические предприятия, на которых нам нельзя допустить заболеваемость выше определенного уровня. Мы пошли на достаточно суровые меры по более жесткому изолированию таких населенных пунктов. Во время внедрения комплекса ограничительных мероприятий мы получаем опыт, который может быть распространен и на другие населенные пункты в случае необходимости.

У нас рассчитаны все варианты, но мы делаем все возможное, чтобы до крайних мер не дойти.

- Как ДНР выходит из ситуации дефицита санитарно-гигиенических средств: медицинских масок, дезинфицирующих средств?

— С наличием медицинских масок у нас, как и во всем мире, возникла проблема. Уровень спроса превысил обычную потребность в десятки раз, мало кто к этому был готов. Тем не менее с момента выявления в республике первых случаев коронавируса нам удалось увеличить объем производства средств индивидуальной защиты. Несколько предприятий наладили выпуск медицинских масок, всего сейчас восемь таких производителей. Также у нас есть предприятие по производству респираторов.

Гораздо лучше обстоят дела с противовирусными средствами для наружного применения. В этой сфере у нас два предприятия-производителя, и на сегодняшний день дезинфицирующие, антисептические и профессиональные моющие средства производятся в необходимом количестве.

Также мы прилагаем усилия, чтобы модифицировать аппарат искусственной вентиляции легких «Горноспасатель», который у нас производится и применяется при несчастных случаях во внебольничных условиях. Поставлена задача, чтобы его можно было использовать и в стационаре, когда нужна искусственная вентиляция легких.

При всей сложности ситуации напрашивается вывод: воевать с вирусом нам легче, чем с противником в гражданской войне. И дело не только в закалке, которая у нас выработалась за шесть лет противостояния. Борьба с вирусом требует дисциплины, согласованности действий, ответственности за свою жизнь и окружающих, взаимопомощи, силы духа. Это базисные качества народа Донбасса.

- Есть ли в республике проблема с продовольствием? Существует ли повышенный спрос на какие-либо продукты питания?

— У нас был некий ажиотажный спрос, но до пустых полок дело не дошло. Мы принимаем меры, чтобы сделать двухмесячный запас товаров первой необходимости, а также отслеживаем их остатки на предприятиях торговли. Также производится мониторинг цен.

Увы, есть желающие нажиться на сложившейся ситуации. Хотя существуют и объективные факторы повышения стоимости на отдельные группы товаров. Например, на фрукты, которые к нам завозятся. Понятно, что при нынешних закрытых границах цены на те же цитрусовые повышаются.

В целом продовольственная безопасность под контролем, дефицита товаров первой необходимости мы не допустим.

- Республике не привыкать жить в условиях информационной войны. Но в связи с коронавирусом наблюдается увеличение потока фейков. Этому можно противостоять?

— Вы правы, к информационной войне нам действительно не привыкать. Ежедневно на протяжении всего конфликта украинская сторона забрасывает через социальные сети разнообразные фейки о жизни в республике, и далеко не по одному-два в сутки. Но даже мы, видавшие виды, удивились аномальному всплеску извращенной дезинформации, которая полилась в нашу сторону после того, как в жизнь людей на всей планете вторгалась новая коронавирусная инфекция.

Базовый тезис, который используется противником: якобы власти ДНР скрывают истинное положение дел. Он повторялся в сотнях постов вражеских ботов, когда у нас продолжительное время не было инфицированных. А после того как появился первый лабораторно подтвержденный случай заражения и Министерство здравоохранения в тот же день заявило об этом, их базовый тезис дополнился продолжением: «в республике сотни зараженных».

Вбрасывались даже совсем абсурдные сообщения: «Россия вывозит медиков к себе бороться с коронавирусом», «Россия ввозит больных коронавирусом в ДНР».

Противостоять этому можно только одним оружием — правдой. Что мы и делаем широким информированием обо всем, что в республике происходит в связи с коронавирусом.

К тому же наши люди научились разоблачать вбросы, активно вскрывают фейки, высмеивают их. Так что вражескую дезинформацию обеззараживаем в том числе и смехом.