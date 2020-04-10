Учёный-философ рассказал изданию Украина.ру о текущей ситуации в польском Вроцлаве, где карантин изменил привычный ход жизни

Радослав Чарнецки, доктор наук, философ, Вроцлав

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Карантинный режим во Вроцлаве соблюдается достаточно строго, на улицах много полицейских машин, и муниципальная охрана теперь тоже подчинена начальнику полиции. Они контролируют, например, ограничение количества покупателей в магазинах вообще, а с 10 до 12 утра — соблюдается ли приоритет для людей старше 65 лет. В нашем жилом комплексе только один раз появился полицейский патруль, и через мегафон объявляли «останьтесь дома».

Зато в воздухе появились полицейские дроны — они выявляют людей, которые, несмотря на запрет, бегают или гуляют на берегах реки Одер или в парках. Всех их без дискуссий штрафуют.

Я разговаривал по телефону с коллегами из других городов Нижней Силезии — Свидницы и Еленей Гуры, там ситуация подобная. Хотя в небольших городах карантин легче переносится. Коронавирус в Европе: Британия и Польша копируют немецкие меры, в Швеции — практически никаких ограничений © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше всего боятся, чем недовольны?

— В целом ситуация во Вроцлаве спокойная, хотя напряжение есть. Люди замкнуты в себе и напуганы. Я думаю, что они боятся не столько эпидемий и болезней, сколько беспокоятся о будущем, работе, своём повседневном существовании: будут ли деньги на оплату счетов и основных жизненных потребностей, ведь увольнения уже начались.

Недовольство пока не видно и не чувствуется. Подруга из Еленей Гуры сказала мне, что у них «исключительный покой», но это довольно специфический город. А вот друг из Свидницы упомянул чувство опасности, хотя и не конкретизировал его. Так что какие-то определённые выводы делать пока сложно. Я лично прогнозирую, что будет усиливаться разочарование и напряжённость в обществе, что приведёт к росту агрессии и нестандартных действий или реакций.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Как я упоминал выше, увольнений уже довольно много. Особенно в малых фирмах, в сфере услуг — тут почти всё рухнуло. Что касается заработной платы и ставок, пока трудно сказать что-либо определённое. К примеру, я слышал, что в некоторых охранных компаниях уже объявили о сокращении выплат, причём до уровня ниже минимальной почасовой ставки, установленной законом.

Но вопрос ведь не только в заработной плате. К примеру, на складах компании Amazon под Вроцлавом нет даже базовых средств индивидуальной защиты, ситуация в автобусах, которыми возят работников, в рабочих столовых — просто ужасающая. При этом люди молчат, потому что боятся потерять работу, темпы которой, как и нормы, не были снижены ни на йоту.

- Заметен ли рост цен?

— Рост цен, особенно на основные продукты, был сумасшедшим в начале года. Сейчас я не особо заметил подорожание, но на этой неделе, перед Пасхой, следует ожидать ценового скачка. Продавцы и владельцы магазинов говорят, что новые ценники останутся навсегда, объясняя это ростом цен у оптовиков.