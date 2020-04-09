В Нью-Йорке живет самая крупная в мире диаспора выходцев из бывшего СССР. Сейчас она оказалась в эпицентре пандемии коронавируса. О том, как в условиях эпидемиологической катастрофы живет самый крупный город США, изданию Украина.ру рассказала проживающая там одесситка Валерия Бергман

Валерия Бергман вместе со всей семьей эмигрировала в США в 1999 году. В Нью-Йорке, ставшем для Валерии новой родиной, у нее квартира, семья и работа. Однако налаженная было жизнь одесситов оказалась разрушена за один месяц.

- Насколько жесток карантинный режим в вашем городе?

— На улицах практически нет людей, все сидят дома, но возле супермаркетов собираются длиннющие очереди: люди соблюдают социальную дистанцию в 6 футов (1 метр 82 см.). Штраф за ее нарушение составляет $1000. Очередь в магазины растягивается на целый квартал, а на асфальте нарисованы отметки, которые указывают безопасное расстояние. В магазины не пускают без маски, но запрета на пребывание на улице без маски у нас нет. Раньше, несколько недель назад, люди смеялись, если кто-то выходил на улицу в маске. Сейчас в масках уже большинство. Если выйти без маски, люди пугаются и убегают. Те, кто не смог достать маски или респираторы, находят оригинальный выход. Например, китайцы делают маски из женских прокладок и в таком виде ходят по улице. Некоторые приходят в магазин в костюме для дайвинга. Находятся любители троллинга, они одевают латексные костюмы и маски с Хеллоуином.

Штраф можно получить за прогулку в парке. Нельзя собираться группами. Если люди нарушают требования полиции, сначала выписывают штраф в 500 долларов, а при повторном нарушении в 1000 долларов. Все бары, рестораны и кафе закрыты или работают на вынос. Большой проблемой на фоне коронавируса стали евреи-ортодоксы. Недавно они собирались на похоронах умерших от вируса без масок и перчаток большой толпой из трех тысяч человек. Их пришлось разгонять полиции. Поэтому еврейская община Нью-Йорка лидирует по распространению коронавируса. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля

Закрыты абсолютно все офисы, люди работают на удаленке. Прямо в центральном парке развернута больница. В Гарлеме людей размещают прямо в палатках на улице возле больницы, потому что мест нет, забито все, даже коридоры.

Вирус особенно опасен, потому что ты вообще ничего не чувствуешь. Ты можешь быть носителем и не знать об этом. Но вдруг в течение дня самочувствие молниеносно ухудшается, становится так плохо, что человек с трудом встает с кровати. У моих друзей, у которых был коронавирус, на второй день болезни температура была уже 40 градусов. Они не могли ходить. А этим парням было всего по 30 лет. Но даже в таком возрасте ты можешь «отдать коньки». Они, к счастью, выздоровели, но их даже не хотели тестировать на коронавирус. В Нью-Йорке нет экспресс-тестов. Больных тестируют только если они не могут дышать самостоятельно, тогда их забирают в больницу. Тех, кто переживает болезнь дома, даже не считают. Это значит, что у нас заболевших сотни тысяч. Людей просто не тестируют. Четыре недели назад я сама очень сильно заболела. Тест я не делала, но все симптомы указывали на коронавирус. Днем все было нормально, к вечеру мне стало очень плохо, температура за 10 минут поднялась до 38 градусов. Я очень испугалась, у меня такого никогда не было. Чтобы сбить температуру я пила парацетамол. Лечилась горячим чаем и бульонами. Выпив несколько чашек чая, я ложилась спать. Меня преследовала постоянная слабость и сонливость, но кашля не было. Температура отпускала меня на несколько часов, потом снова возвращалась и так почти три недели. Только к началу третьей недели я почувствовала небольшое улучшение, но даже сейчас я еще не до конца восстановилась. Как говорят медики, три дня ковид живет в горле и если ничего не сделать, он идет в легкие. За эти три дня есть шанс не допустить болезнь в легкие. В этом может помочь обильное горячее питьё, полоскание полости рта крутым солевым раствором. Так люди могут помочь себе сами, но американцы глуповаты, они думают, что это просто простуда и стараются не обращать на нее внимания, но вирус попадает в легкие, и ты уже ничего не можешь сделать. Поэтому все так быстро распространилось в Нью-Йорке: больные ходили по улицам и заражали здоровых.

Сейчас я делаю пожертвования полицейским и докторам. Большинство полицейских в городе не носят масок и перчаток, потому что их просто нет. Поэтому в полиции Нью-Йорка уже почти три тысячи заболевших. С врачами ситуация не лучше, среди них очень много заболевших и умерших. Они боятся идти на работу и увольняются. В результате лечить некому. Сейчас в Нью-Йорке большой дефицит врачей, много специалистов уволилось или заболело. Неделю назад городские власти обратились с призывом к врачам помочь в лечении больных коронавирусом. Мэрия Нью-Йорка сама виновата в сложившейся ситуации. Несмотря на то, что сейчас медсестре платят 120 долларов в час, у врачей нет масок, они не хотят работать ни за какие деньги, никто не хочет умереть. Русская диаспора поддерживает докторов, ребята закупают для них маски и перчатки.

Если несколько недель назад Трамп заявлял, что карантин не нужен, то сейчас штаты начали закрывать. По дорогам перемещаются только тягачи, которые перевозят еду. Нью-Йорк сейчас самое страшное место в США, здесь сотни тысяч заболевших и власти перекрыли въезд в город, остановлено вообще все междугороднее сообщение.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся, чем недовольны? Пандемия в фактах и цифрах. Бюллетень коронавируса на 16:30 8 апреля

— На первый взгляд, если ты выйдешь на улицу, кажется, что никто не паникует, люди нормально ходят, улыбаются, а русские еще и подшучивают друг над другом. Но паника в городе есть. Ситуация такая, что умирает слишком много людей и нет мест, где их хоронить, потому что городские власти не ожидали такого развития эпидемии. В городе закончились большие холодильники, они все забиты трупами умерших от коронавируса. Власти начинают хоронить людей прямо в парках. Люди панически боятся попасть в госпиталь, потому что там тебя не лечат, никаких лекарств нет. Тебе просто пытаются дать воздух, подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, но их не хватает. Ты думаешь Нью-Йорк, это круто? У нас ничего нет! Ни масок, ни перчаток. Правительство оказалось не готово к такой эпидемии. Они думали, что нас пронесет. А сейчас закупают, где могут, маски, перчатки и ИВЛ. Конечно, есть паника! К тому же у нас платная медицина. У меня есть страховка, но если я захочу сделать тест на коронавирус, я потрачу минимум 200 долларов, а самолечение обойдется в тысячи. И не факт, что страховка покроет это лечение. У нас заболело очень много юристов и людей публичных профессий. Мой друг профессиональный музыкант, который работает в больших проектах, таких как Комеди-Холл. В его оркестре от коронавируса умерло уже два человека.

У людей нет денег. От отчаяния они начинают скупать пистолеты, оружие. Резко выросла преступность. В город введена национальная гвардия, на улицах стоят танки. Есть предчувствие, что вот-вот начнутся массовые беспорядки, грабежи и погромы из-за того, что у людей не хватает денег. Конечно, у нас паника, мне самой страшно.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой в городе?

— У нас нет денег, я сейчас не работаю. Работают только полицейские, водители и медики. Но правительство пошло на встречу и заморозило арендные платежи на три месяца. Банки заморозили выплаты. Гражданам США, которые платят налоги и зарабатывают меньше 75000 долларов в год, установили единовременную выплату в размере 1200 долларов, плюс 500 долларов на каждого ребенка. Но пока мне чек не приходил, и из моих знакомых эти выплаты еще никто не получил. Мой знакомый музыкант Слава из-за карантина лишился работы и стал на учет на биржу труда, ему должны платить пособие, но деньги на счет ему не приходят и ему нечего есть. В службе занятости это объясняют тем, что компьютерные системы муниципалитета оказались перегруженными и вышли из строя. Поскольку они были сделаны более тридцати лет назад и написаны на очень старом языке программирования КОВОL, специалистов по которому уже не осталось. Теперь их не могут отремонтировать. Мэрия даже поместила объявление о поиске компьютерщиков со знанием этого языка программирования.

Во время эпидемии русские ребята, которые держат рестораны на Брайтоне, каждый день бесплатно возят еду в полицию, медикам, пожилым или нуждающимся людям. Русская община Нью-Йорка пытается помочь. Еда есть. Если что, я могу позвонить друзьям и мне привезут еду.

- Есть ли рост цен на продукты и на все остальное?

— В магазинах очень сильно поднялись цены. Если бутылка воды раньше стоила доллар, то сейчас пять бутылок стоят 15 долларов. Санитайзер для рук, который раньше тоже стоил один доллар, уже стоит шесть. Медицинская маска раньше стоила 15 центов, сейчас два доллара. Я эти маски купила на Amazon, по 80 центов за маску.

Кстати, когда эпидемия только начиналась, город охватила паника. Из супермаркетов сначала исчезла туалетная бумага и гречка. В скупке туалетной бумаги в основном отметились афроамериканцы, а гречку раскупили наши ребята из Брайтона. Потом полки супермаркетов опустели почти полностью, обезумевшее от паники население Нью-Йорка скупило почти все продукты в супермаркетах. Сейчас ситуация со снабжением выровнялась. В магазинах есть еда и прежнего ажиотажа не наблюдается.