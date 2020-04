Коронавирус, поглощающий города и страны, вызывает у населения страхи и опасения. Особенно заметно беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно объявлен карантин и люди и не знают, что происходит в соседней стране, городе, доме. Мы восполняем этот недостаток. Мнение тех, кто находится под Переяславом

Светлана, районный центр под Переяславом, Украина

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе (населенном пункте)?

— Мы живем в районном центре Студеники. Движение машин в райцентре разрешено, передвижение людей тоже. Большинство жителей носят маски. Но вот в магазины просят заходить не больше двух человек одновременно. Карантин в райцентре — не очень жёсткий, работают поликлиника, продуктовые магазины, заправки. Но общественный транспорт не работает, вообще никакой. Разрешено движение только личного автотранспорта. Плохо то, что с райцентра маршрутки из райцентра в села не ходят. То есть, если нет своей машины, выехать в Студеники уже невозможно, ни в магазин, ни в аптеку, ни в поликлинику.

Во всех магазинах проводят дезинфекцию. Ручки входных дверей обмотаны проспиртованными бинтами. В целом, санитарные нормы выполняются.

Ограничений на передвижения по времени на данный момент (4 апреля) нет. Но увеличилось количество патрульных полицейских, которые передвигаются в основном на машинах. Опасение вызывает то, что с завтрашнего дня будет запрещено передвигаться в личном автотранспорте более двух человек. Начинается непонятка. Нас двое, а куда девать маленького ребенка, если мы поедем вдвоем? Если надо съездить в другой населенный пункт, в поликлинику, то как быть в этом случае — не знаем. А если в семье двое детей и вы не можете их оставить одних? Это не продуманно…

- В связи с этим, какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Люди уже не боятся. Все-таки злятся, потому что деньги-то у народа заканчиваются. Хуже то, что с началом карантина многие остались без работы. И теперь живут за счет небольших накоплений, которые истощаются очень быстро. По статистике в Украине многие до карантина жили от зарплаты до зарплаты, таких у нас — 2/3. Вот апрель закончится, и как жить дальше, если продлится карантин, никто не знает. А еду надо покупать, есть надо каждый день, особенно плохо тем, у кого несколько маленьких детей. Им ведь про карантин ничего не объяснишь. Поэтому эмоционально — это вызывает нервоз, психоз. Как по мне, то зло нападает. Власть же ничем не обеспечивает нас. Мы понимаем, что завтрашний день ни у кого никак не обеспечен. И ничего не обещают. Мы вот живем в деревне и можем себя обеспечить едой за счет собственного хозяйства. А как быть тем, кто живет в городах, в Киеве, например?

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Многие не работают. Есть те, кто работают, несмотря на объявленный карантин. Как это делают, знаю по информации от близких людей. В некоторых небольших компаниях за взятки продолжают полуподпольно работать. Некоторые платят штрафы за работу во время карантина, потому что им проще (выгоднее) заплатить штраф, чем полностью остановить производство. Но большинство сотрудников в этих компаниях работают неофициально. И если работа прекратится, они останутся вообще без средств к существованию.

Ещё плохо то, что в Украине не оплачивают больничные. Если человек заболел, то остается без зарплаты. Больничный не оплачивается, так хоть место работы сохраниться.

- Есть ли рост цен на продукты и на все остальное?

— Все возмущены. Рост цен — не меньше тридцати процентов. Это уже заметно по всем позициям. И никто за это не наказан. А в аптеках противовирусных лекарств нет, дезинфицирующих средств тоже нет. Цены выросли и открыли (работают) ломбарды. Потому что сейчас будет Пасха, потом поминальные дни, потом первомайские праздники. То есть по-любому, деньги закончатся, вот и понесут в ломбарды цепочки и колечки.

Кстати, в церкви священники обратились к людям, чтобы верующие не шли в церковь. Официально, конечно, не запрещают идти в церковь, но боятся, что пойдут на Пасху, особенно западные. Власти просят священников в онлайн-трансляции выступать и просить своих прихожан не идти в церковь. Но, по-моему, кто в лес, кто по дрова.