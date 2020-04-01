Накануне, 31 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. О том, почему это решение не уменьшит риск дефолта Украины и может ли оно привести к массовым протестам, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

- Михаил Борисович, можно ли говорить, что принятие Верховной Радой закона об открытии рынка земли — это эпохальное политическое решение для Украины?

— Нет, ничего «эпохального» в этом решении я не вижу. Просто ещё одно свидетельство внешнего управления: МВФ сказало «надо» — Зе-команда сказала «есть!». Слабая, некомпетентная власть не способна думать в терминах национального интереса… вообще, похоже, не способна думать.

Выбор между открытием рынка земли и дефолтом, которым Владимир Зеленский пугал депутатов, на самом деле никакой ни выбор. Угроза дефолта как была, так и остаётся, независимо от того, получим ли мы деньги от МВФ и МБ или не получим.

Да и дефолт, вполне возможно, был бы в сложившихся обстоятельствах лучшим лекарством, чем очередной транш МВФ. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- «Оппозиционная платформа — «За жизнь» и «Батькивщина» заявляют о нарушениях при принятии закона, обещают отменить его в Конституционном суде. Есть ли у них такая возможность и какие нарушения видите вы?

— Пока юристы говорят о нарушениях регламента и 5-й статьи Конституции. Учитывая кадровый состав, отменить закон через КС, скорее всего, не получится.

- Как вы думаете, возможны ли массовые уличные протесты против введения рынка земли?

— Массовых протестов во время пандемии не будет. Протесты могут быть тогда, когда начнётся реальная распродаже земли, при которой невозможно будет избежать злоупотреблений.

- На ваш взгляд, можно ли говорить о конце монобольшинства «Слуги народа» в Раде? Всё, фракция Зеленского раскололась после «антиколомойского закона» и открытия рынка земли?

— Формально — да, монобольшинства нет. Впрочем, Верховная Рада и так может функционировать, всё равно столь большой провластной фракции не было никогда. Зеленский теперь в ситуации «пан или пропал» - Константин Бондаренко о рынке земли © REUTERS, AP

Просто под разные голосования придётся искать (покупать) партнёров.

- За рынок земли проголосовали также «Евросолидарность» Порошенко и «Голос». Как вы считаете, почему они это сделали?

— «Голос» получил команду от условного Сороса (возможно, от посольства США), а Порошенко в Офисе президента пообещали притормозить или вовсе закрыть уголовные дела против него.

- Президент Зеленский несколько дней назад заявил, что не собирается, воспользовавшись коронавирусом, протаскивать через парламент удобные власти законы. Как вы считаете, срочное принятие "закона о земле" относится к этой категории? И если да, почему Зеленский нарушил свои моральные обязательства в этой части?

— Не думаю, что он вообще понимает, что такое «моральные обязательства».

У него хороший учитель был — И.В. Коломойский, который в одном старом интервью "Зеркалу недели" сказал, что «только дураки платят налоги и отдают долги».