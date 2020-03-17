Новый генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова действительно сможет отправить за решетку топ-политиков прежнего украинского политического режима, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 17 марта

В этот день Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила Венедиктову на должности генерального прокурора страны по предложению президента Владимира Зеленского.

Ранее Венедиктова на посту и.о. главы ГБР критиковала генпрокурора Руслана Рябошапку за затягивание огромного количества уголовных дел, теперь же обещает быстро и законно завершить ряд резонансных дел.

- Кирилл, в скандальном разговоре с Трампом Зеленский обещал, что на посту генпрокурора будет «на 100% его человек». Однако Рябошапка таким не был. Как вы считаете, станет ли «человеком Зеленского» Венедиктова?

— Венедиктова не сильно связана, как Рябошапка, ни с какими грантоедскими организациями, ориентированными на западных кредиторов, она больше имеет отношения все-таки к харьковским людям, к Авакову, в частности.

Плюс Венедиктова на посту в ГБР все-таки проявляла какие-то попытки действительно вручить Порошенко подозрение, но все это дело блокировалось Генеральной прокуратурой.

- Будет ли Венедиктова проводить реальные посадки, которые обещал президент и которых ждет общество?

— Да, Венедиктова нацелена на посадки, и для Петра Порошенко это самый негативный сценарий, потому что ему точно нужно будет бежать из страны.

Венедиктова продемонстрировала четкую позицию — она за то, чтобы отменили закон об амнистии всех участников Майдана, а это по сути такой идеологический разворот в работе прокуратуры впервые за шесть лет.

- Есть ли на эти посадки политическая воля Зеленского?

— У Зеленского есть понимание, что в условиях коронавируса и полнейшего провала в экономике, ее краха, который надвигается на Украину, единственное, что можно подсунуть избирателю, это какие-то зрелища.

А лучшие зрелища — это посадки представителей предыдущей власти. Бывшим украинским топ-политикам нужно всерьез призадуматься, потому что в этот раз до них действительно могут добраться правоохранители.

- Что означает назначение Венедиктовой для предвыборной кампании в США, где украинский фактор играет весьма существенную роль?

— Венедиктова не будет тормозить и замалчивать дело по Байдену, а точнее, по его сыну, по «Бурисме».

Единственное, пока до сих пор открыт вопрос, кто придет в ГБР вместо Венедиктовой. Будет обидно, если на ее место придет какой-то «соросенок» и завалит это направление.

А так в целом я считаю, что это достаточно грамотное и взвешенное решение Зеленского.

- Сейчас Украина практически изолируется от внешнего мира из-за карантина. На ваш взгляд, власти могут использовать эту ситуацию для того, чтобы подавить своих политических конкурентов, например, националистов? Или «продавить» какие-то законы?

— Это вряд ли возможно. Дело в том, что мы видели, что при первом же кризисном факторе в виде этого коронавируса так называемое однопартийное большинство «слуг народа» в Верховной Раде тут же развалилось.

Согласительный совет Рады: «Вставай, страна огромная!..» и неизбежный рынок земли © Facebook, Верховна Рада України

То есть какой-то страх ими движет, что они пошли наперекор Зеленскому и отказались продолжать работать и голосовать за рынок земли, понимая, к какому социальному взрыву это может привести.

Поэтому не будет никакой работы, все станет на паузу, будет полная раскоординированность действий.

Правительство останется недоукомплектованным, что, естественно, приведет к тому, что оно не будет эффективно работать. Да и программы нет правительства.

Пока здесь все движется по худшему сценарию для Зеленского, так как за все придется платить ему своим личным рейтингом. Вот такая пока что ситуация.

- Как в целом коронавирусный и экономический кризисы повлияют на внутреннюю и внешнюю политику Украины? Могут ли быть существенные изменения?

— Вся внешняя политика встанет на паузу, не будет встреч в нормандском формате, не будет никаких саммитов и так далее.

А внутренняя политика приведет если не к социальному взрыву, то к политическим пертурбациям ввиду того, что оппозиция будет все больше и больше поднимать голову и кусать власть.

Мы видим, что в воскресенье были довыборы в Харькове в одном округе, где представитель оппозиции выиграл с разгромным счетом, набрав 70% голосов.

Это была «лакмусовая бумажка» о том, что нет уже никакого высокого рейтинга «Слуги народа», и проект близок уже к тому, чтобы быть закрытым в конце этого политического цикла. Поэтому я ожидаю ожесточения политической борьбы.

- В чем это будет проявляться?

— Чем быстрее будет падать рейтинг власти, тем больше будет центробежных явлений во фракции «Слуга народа».

Даже если она сохранится, все больше будут проявляться противоречия, больше будут проявляться конфликты, фрагментация по разным группам интересов.

Капиталистический социализм «Слуги народа». Украинцы за президента и против олигархов © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Скорее всего, для принятия стратегических решений придется по разным вопросам блокироваться с той же «Оппозиционной платформой».

В общем, к местным выборам, которые назначены на октябрь, партия власти может растерять все свои преимущества и во многих регионах эти выборы проиграть.