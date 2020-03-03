Почему в российскую Конституцию должны быть внесены русские поправки? Почему Сурков отчасти прав, когда говорит, что украинство есть, а Украины нет? На эти и другие вопросы издания Украина.ру отвечает писатель Сергей Лукьяненко

- Сергей, в социальных сетях вы выступили за то, чтобы «русские поправки», главной из которых является обязательное упоминание о русском народе и его государствообразующей роли, вошли в Конституцию Российской Федерации. Почему писатель Сергей Лукьяненко занял такую позицию, а не стал говорить о «многонациональном российском народе» и недопустимости «русских поправок», так как это вызовет протест у других народов, проживающих в России?

— Очевидно, что русский народ в России является основным и самым многочисленным народом, который и создал государство под названием Россия. Поэтому тут трудно говорить о том, что русский народ занимает в нашей стране такое же, как и все остальные народы, место.

Нет, он занимает место совершенно особое. Это действительно народ, создавший наше государство. Русские — государствообразующий народ. В отличие от многих народов, которые живут в России и имеют свои собственные государственные образования, в которых подчеркнута роль этих народов в данных автономных республиках и так далее, русский народ статуса не имеет, что достаточно странно и даже глупо.

Например, есть Татарстан, в котором живет прекрасный народ — татары. Я сам наполовину татарин. Люблю татарскую культуру и татарский этнос во всех его проявлениях, а как иначе, но у татар есть Татарстан, в Конституции которого отмечена роль татарского народа в этом государстве. А вот роль русских в Конституции России почему-то не отмечена.

Это странно и даже как-то нелепо, что так происходит. Так что статус и та роль русского народа, которую он играет, была бы отмечена.

- Так обидит ли это кого-нибудь или нет?

— Странно говорить, что это может кого-нибудь обидеть, оскорбить или задеть. Меня, например, не задевает и не оскорбляет существование Башкирии, Осетии, Чечни или Татарстана. Это государственные образования, которые созданы на территориях, где исторически проживали эти народы. Это прекрасно.

- Как вы относитесь к высказыванию Владислава Суркова из его интервью, которое он сделал сразу после своей отставки сайту «Актуальные комментарии»: Украины нет, есть только украинство? Он тем самым хотел сказать, что украинцев не существует, а те, кого называют «украинцами», на самом деле один народ с русскими. Вы с этой мыслью Суркова согласны?

— Отчасти согласен, потому что украинская национальная идентичность формировалась искусственно. Она усиленно формировалась и до революции, причем усилиями сторонних сил, и после революции — благодаря неумной национальной политике при коммунистическом режиме. Она сформировалась и в ту пору. Это факт, это известно.

В результате мы получили то, что получили: создающийся на наших глазах народ. Он реально создается, искусственно разрывая связи с русским народом. Если раньше это была часть единого народа, то теперь это отдельный народ, который сейчас формируется.

- В 2019 году вы были в Донецке, где принимали участие в фестивале литературной фантастики «Звезды над Донецком». Сергей Лукьяненко в 2020 продолжит свое творческое сотрудничество и культурный патронат над ДНР?

— Донбасс — это тот регион, который кровью заслужил свое право на самоопределение. Разумеется, это сложный процесс и долгий. Он не зависит от русских писателей и даже не от простых рядовых граждан России, но, мне кажется, поддерживать на культурном и национальном уровне народ Донбасса надо.

Если в Донецке будут проводиться какие-то мероприятия, я, разумеется, приеду на встречу со своими читателями. Люди, которые собрались в Донецке на это фантастическое мероприятие и пришли на встречу с писателями-фантастами, а не только со мной, они были счастливы и действительно глубоко тронуты, что о них не забывают, в том числе и вот в таких культурных мероприятиях, которых Донбасс во многом лишен.

Вот сейчас выходит сборник фантастических рассказов "#живиДонбасс" писателей, которые приехали в Донбасс. Все они откликнулись, написали рассказы, так или иначе связанные с Донбассом. Я тоже написал рассказ. Этот сборник скоро выйдет.

Это тоже своего рода гуманитарная акция. Это безгонорарный сборник. Деньги от него уходят на гуманитарные цели. Это тоже способ поддерживать Донбасс и поддерживать интерес к нему у российских граждан.