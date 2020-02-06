Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным состоятся 7 февраля, в разгар политического кризиса между Минском и Москвой. С чем идут на переговоры лидеры двух стран, изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист Алексей Кочетков

По словам Лукашенко, именно сейчас в отношениях между двумя государствами наступил момент истины.

- Алексей, как вы считаете, что имел в виду президент Белоруссии? Может ли встреча стать судьбоносной для двух стран?

— В последний месяц мы стали свидетелями попытки довольно примитивного шантажа, когда Белоруссия попыталась продемонстрировать, что она может легко найти, помимо российского, иной источник углеводородов.

«Когда супруги надоели друг другу, один из них уходит налево, а потом возвращается» — эксперт о тактике Лукашенко © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Не учитывает Александр Григорьевич, что у нас сейчас с Америкой самые плохие отношения за всю историю, включая период холодной войны. То есть мы стоим в одном шаге от каких-то очень серьезных конфликтов.

Происходят постоянные соприкосновения с американцами в Сирии, Черном море и по всему периметру нашей западной границы, а также наращивание присутствия США в Польше и Прибалтике. При этом Лукашенко думает, что ничего не происходит, что это безобидные шалости.

Сейчас Лукашенко, по его мнению, может добиться того, что все можно повернуть вспять. То есть можно продолжать жить за счет России, при этом ничего абсолютно не давая взамен. А если вы не согласитесь, то, как у Высоцкого: «Мы напишем в Спортлото». Ему дают понять, что он может писать куда угодно, но так, как раньше, уже не будет.

Возможно, для самого Лукашенко это и будет какой-то момент истины, но мне кажется, что никакого прорыва не будет.

- Несколькими днями ранее Лукашенко встречался с госсекретарём США Майком Помпео и отметил, что в отношениях Белоруссии и США произошло значительное потепление. А уже 4 февраля Лукашенко заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам. На ваш взгляд, как визит Помпео повлиял на позицию Белоруссии в переговорах с Россией?

— Помпео надавал обещаний, за которыми ничего не стоит, похлопал по плечу, потрепал за щеку. Но тем не менее мы знаем, чего стоят американские обещания. За все эти годы Лукашенко наживался на разнице в стоимости углеводородов. То есть он покупал по одной цене, перерабатывал — и продавал в Европу по совершенно другой. И, собственно, на эту разницу существовало так называемое белорусское чудо.

Основная цель Лукашенко — любыми средствами сохранить власть — белорусский эксперт © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Достаточно посмотреть, в каком состоянии находится наше сельское хозяйство в приграничных областях, в первую очередь в Смоленской.

Если бы наша Брянская, Смоленская, Псковская область получали бы такие же дотации, как получает их Белоруссия в виде всяких поблажек, подачек, можно представить себе, какой бы там был уровень жизни.

А вместо этого белорусы заполонили наш рынок своими продуктами и тем самым наносят ущерб нашим производителям. У них инерция советского мышления: Россия должна, она обязана. Мы должны платить и каяться.

Плюс эта ползучая мягкая белорусизация, которую белорусский официоз всячески отрицает, но которая хорошо заметна из Москвы. За счет российских налогоплательщиков и производителей в Белоруссии переформатируется общество. Оно уже сейчас становится недружественным к России, а через какое-то время это будет вторая Украина.

«Белоруссия превращается во второй извод Украины, там те же тлетворные процессы» – Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

Думаю, что российская позиция прозрачная и ясная, мы в первую очередь отстаиваем свои собственные интересы. Нам навстречу не хотят делать никаких внешнеполитических шагов, хотя бы по отношению к Крыму. Вместо этого постоянно Россию шантажируют тем, что если вы не будете нас содержать, мы повернемся на Запад, будем дружить с поляками, литовцами, американцами.

Все эти расчеты очень легковесны, это не работает с нынешним российским руководством. Но, к сожалению, Александр Григорьевич этого не понял и не хочет понимать.