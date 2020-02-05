Депутаты Верховной Рады обратились в СБУ с просьбой, не пускать в страну российского певца Александра Серова, кстати, уроженца Украины. Причина - его выступление в "оккупированном" Севастополе. Издание Украина.ру обсудило с певцом этот инцидент

Напомним, что кроме Серова еще примерно полторы сотни российских певцов попали в "черный список" — им запрещен въезд "в Украину".

- Александр, из-за чего у вас возникли проблемы с украинским государством?

— Проблема в элементарном: в том, что я незаконно пересек границу и дал, по-моему, в прошлом году концерт в городе Севастополе для своих друзей, потому что я служил в армии в этом городе три года. Потом возвращаюсь в Москву, а в интернете написано, что я теперь на Украине персона нон грата. Въезд мне запрещен.

- А начиная с 2014 года вы ездили на Украину? Давали там концерты?

— Нет, ни разу не давал. Тем более не участвовал в гала-концерте, который был посвящен Крыму, тому, что он стал русским, когда вся эта заваруха произошла. Меня там и близко не было. Когда запретный плод горек. Почему Украина боится артистов российской эстрады © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А они меня туда, в черный список, все равно впихнули. Якобы я там был. Теперь 40 депутатов Верховной Рады обратились, чтобы меня на Украину не пускать. Считаю, что это такой несправедливый момент.

Кого-кого, а меня не пускать, человека, который на Украине сделал три коллектива; который был музыкальным руководителем у Народного артиста Украины, Героя Украины Василия Ивановича Зинкевича, великолепного певца, который до сих пор поет и прекрасно выглядит.

Также в ансамбле у сестер Ротару был музыкальным руководителем в Черновцах. Мы с девочками сделали хороший коллектив, который также гастролировал по Украине. Это все было забыто. Я как певец занял второе место на международном конкурсе в Ялте, когда еще работал в Черновцах.

Обидно, что я работал как вол, когда делал коллективы, был аранжировщиком, спал на батутах, потому что времени не хватало — надо было быстро программу делать. Всё это забыто. Но можно спросить и в Черновцах, и в Луцке: кто такой Серов, и что он делал?

- Думаете, вас уже на Украине не помнят?

— Ну, там же в Верховной Раде сейчас молодежь. Они уже и не помнят меня. Им на меня наплевать. СБУ дало добро на то, чтобы я поехал и дал бы концерт по приглашению ребят, которые меня сейчас пригласили на март месяц. А вот депутаты, увидев объявление в интернете (рекламы по городу даже не было), взбесились и подписали письмо о запрете на въезд, с чем обратились в СБУ. Вот и вся история.

Я собирался ехать в Киев на концерт. Попутно должны были быть еще концерты в Одессе и Николаеве. Моя мама похоронена в Николаеве. Там много моих родственников. Естественно, в Николаеве я давно не был. Побывать там — святое дело. Так что со стороны украинских депутатов это далеко не этичный ход. Некрасиво это, меня, который вырос на Украине, который не запятнал себя ничем, кроме поездки в Севастополь, надо так жестоко наказать.

- Ваш друг, композитор Игорь Крутой, дружит с бизнесменом Ринатом Ахметовым, который очень влиятелен на Украине. Вы, как все мы знаем, первый исполнили гимн «Шахтера», который написал Крутой. Вы не думали обратиться к Ахметову через Крутого, чтобы он помог решить вашу проблему?

— Я с Ринатом тоже в прекрасных отношениях. Очень его уважаю. Считаю его потрясающим человеком. Человеком большой души, который помог Донецку и дончанам, когда началась вся эта катавасия.

Но мне как-то неловко к нему обращаться, чтобы не было видно, что наша дружба переходит границы ради каких-то корыстных моментов, чтобы я поехал на Украину и заработал деньги.

Поэтому, обсудив это с Игорем Крутым, мы решили этот вопрос не поднимать.

- Хорошо, а непосредственно к господину Зеленскому вы не хотите обратиться с письмом? Вы артист, и он артист. Может, он бы понял вас. Нет?

— Ну, Володю Зеленского я знаю. Был у него в «95 квартале». Он меня приглашал выступить. Он талантливый человек. У него серьезный проект, который действительно стал суперпопулярным на Украине.

Но обращаться к нему, когда у него 150 вопросов на рассмотрении и надо решать государственные проблемы, мне тоже неловко.

В общем, я решил не обращаться.

- То есть вы махнули на концерты на Украине рукой или все-таки решили за себя побороться?

— Ну, почему я должен бороться? Бороться надо тому человеку, который ничего для Украины не сделал и рвется туда зарабатывать деньги. А меня зачем делать персоной нон грата, чуть ли не врага народа из меня делать? Мне некомфортно и неловко выпрашивать: пустите меня, пожалуйста! Почему я должен унижаться? Пусть они рассмотрят мою биографию и еще раз мой приезд в Севастополь, пусть проведут через СБУ все вопросы и дадут ответ.

Я вырос на Украине. Меня взрастили берега Южного Буга. Як то кажуть: мене взростили схили Днипра. Моя любовь к Украине безмерна, потому что Украина — это песенный край. Может, если б я не вырос на Украине, то я бы не стал певцом.

Песни Белаша, Майбороды, Скорика, Гнатюка, Кондратюка, Соловьененко оставили след в моей душе, когда я еще был пацаном. Это все вплелось в мою детскую душу, когда мне было еще 10-12 лет. Я украинские песни впитал в себя как губка, потому что эти песни призывали к свету, добру и любви.