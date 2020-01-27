Работающий в Пекине российский блогер Александр Копысов в интервью изданию Украина.ру подробно рассказал об обстановке, сложившейся в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэай, от которого заразились уже около 3 тысяч человек, а 81 скончался

В Казахстане зафиксировали массовую рассылку фейковых сообщений о китайском коронавирусе © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк - Александр, когда раньше поступали новости об эпидемии эболы или птичьем гриппе, то со стороны все это казалось преувеличением. Насколько серьезна эта ситуация?

— Есть вспышка вируса, но говорить об эпидемии нельзя. Кроме того, не стоит сравнивать сегодняшние события с эболой или с птичьим гриппом. Этот вирус распространяется довольно-таки медленно. Учитывая и объемы перевозок, и количество людей, проживающих в крупных городах.

Возможно, что данные о пострадавших в ближайшее время ухудшатся, потому что инкубационный период занимает от одного до 14 дней. То есть теоретически те люди, которые могли заразиться, возвращаются в свои города после праздников, и все может случиться.

Власти пытаются это предусмотреть, каникулы в честь праздника весны продлены на два дня, чтобы подготовить города, больницы и все необходимые материалы (а то сейчас есть дефицит по маскам).

Если люди действительно получили этот вирус, то нужно, чтобы они оставались пока в тех местах, где заразились, и не распространяли его дальше. Важно, что в городе Ухань почти построена клиника, и 2 февраля она будет сдана.

В данный момент уже в более 300 железнодорожных точек измеряется температура прибывших пассажиров. Основная цель, помимо всего остального, чтобы диагностировать этот вирус. В данный момент накапливается информация о пассажирах, прибывших из провинции Хубэй, — куда они дальше едут, чтобы это возможно было отслеживать.

У Китая есть опыт борьбы с пандемией в 2003 году, когда было страшное заболевание атипичной пневмонией. И сейчас, например, в Ухани работает целая бригада врачей из Пекина, из той самой клиники, которая была построена в то время буквально за неделю.

Параллельно с больницей возводятся станции по передачи связи 5G, чтобы после открытия больницы за ситуацией могли наблюдать не только из Пекина и других городов, но и со всего мира.

Кроме того, в Китае оперативно разработан экспресс-тест, который точно подтверждает наличие или отсутствие этого вируса.

- В своих видео вы говорили о том, что ситуация в Пекине напряженная, но паники нет. А как обстоят дела в городах по мере приближения к Ухани?

— Я точно могу сказать только про Пекин, но ситуацию в других городах я тоже отслеживаю. Например, у меня на странице есть видеообращение девушки из Казахстана, которая учится в Ухани по программе PHD, и она рассказывает реальную ситуацию, и насколько она отличается от того, что говорят сегодня в российских СМИ. Я думаю, этому мнению можно доверять.

Девушка опять же призывает не поднимать панику. Ведь от этого страдаем не мы в Китае, а наши родственники, которые находятся по уши в дезинформации.

Я снимаю свои видео не для того, чтобы помочь информационно китайскому правительству. Но когда я говорю, что нет паники, то говорю это не потому, что ситуация очень легкая, а потому, что ситуация прозрачная.

Да, мы видим, как каждый день пострадавших становится больше, но параллельно с этим мы знаем, какие уже вакцины сейчас делаются, или какие новые советы есть по тому, чтобы не заразиться. Кроме того, тем людям, которые находятся в других городах и не могут вернуться, им это все оплачивается.

То есть людей стараются уберечь от того, чтобы они не сделали неверные шаги и не распространили инфекцию. Что мне нравится, что это делают не только административно-командными методами (не пущу, и все), но и объясняют, что это вам компенсируют, это у вас будет нормально, здесь у вас задержится выход на работу в начале учебного года.

Сейчас разворачивается и благотворительность. Поначалу бывали случаи, когда людей, прибывших из провинции Хубэй, отказывались размещать в гостинице или задерживали машины с хубэйскими номерами.

Потом эта информация стала известна, многие СМИ и блогеры выступили с призывом, что хотя мы не можем сейчас справиться с вирусом, мы можем показать свою любовь и поддержку тем людям, которые в ней нуждаются.

Миллиард юаней выделила компания Ali-express, фирма по разработке компьютерного оборудования и фирма-разработчик соцсети Tick-tock тоже выделили большую сумму для поддержки медиков, которые работают в зоне риска.

«Китайский» грипп: паника и украинская политика © AP, Ahn Young-joon | AP, Ahn Young-joon | Перейти в фотобанк

- С какими именно слухами об этом вирусе вам приходилось сталкиваться?

— Что нас раздражает в этой ситуации, так это попытка устроить хайп на этой трагедии. В китайских соцсетях больше пользователей, чем в «Одноклассниках» и «Вконтакте», и очень много разных видеозаписей.

Например, когда снимают очереди в больнице, и какой-нибудь человек засыпает на ходу, это подается таким образом, будто бы люди умирают прямо в больнице от атипичной пневмонии. Или есть какие-то другие кадры, которые выдаются за последствия эпидемии.

Мы уже знакомы с ситуацией, когда к новогодним праздникам лучше готовиться заранее: лучше в эти дни не болеть, лучше в эти дни не ходить по магазинам, потому что очень много народу. И когда в больницах остаются только дежурные врачи, то им придется в одиночку справляться с пациентами, которые заболели тем же ОРВИ.

Мы, например, привыкли к тому, что в китайских поликлиниках очереди, — это нормально. Но это становится поводом для спекуляций, мол, в больницах километровые очереди, и что у врачей нет сил с ними справляться. Совсем недавно еще были фейки, будто бы над Пекином что-то распыляют, мол, не выходите на улицу. И так далее.

Очень раздражают призывы некоторых российских комментаторов не пускать китайцев или проверять каждого из них. Друзья мои, посмотрите на статистику Москвы (я москвич, я там родился и прожил 43 года), у нас от кори умирает людей больше, чем в провинции Хубэй умирают от этого вируса.

«Передается через что угодно»: Голубовская рассказала, как китайский вирус может пробраться на Украину © Ольга Голубовская / facebook

Поэтому речь не идет о том, что хорошо, а что плохо, а насколько я предупрежден и насколько я соблюдаю правила. И если я не выполняю правила, насколько меня могут изолировать (сейчас, к примеру, рассматривается вопрос, чтобы людей без масок не пускать в транспорт).

- Как обстоит ситуация с междугородним сообщением?

— По поводу перекрытия городов. Уже было заявление, что Пекин не будет изолирован и закрыт для въезда. Сейчас отменили междугородние перевозки. Я думаю, что это делалось для того, чтобы улучшить контроль над теми, кто возвращается в Пекин.

На железных дорогах это сделать проще. Там другая вентиляция, там есть возможность высадить пассажира на какой-то станции и так далее. Это большая нагрузка на железнодорожников, но командно-административная система работает.

И когда российские СМИ сообщают о том, что в Москве семь китайцев чем-то заболели (да они могли просто простудиться), то вопрос должен состоять в том, насколько наши города в принципе готовы к какой-то серьезной вспышке: количество масок, мыла и других вещей, которые могут понадобиться.

Трагедия в Китае может сплотить весь мир и уже сплачивает китайцев. Потому что отгородиться — это проще всего. Дело в том, что вирус пройдет, а стыд останется.