Под Новый год астрологи готовы выдавать свои прогнозы на будущее. 2020-й год непростой, високосный. Это раз. Два – будет аж шесть солнечных затмений, что бывает очень редко. Это означает катаклизмы (ураганы, бури, землетрясения), неуверенность в принятии решений и политическое напряжение в разных уголках земного шара.

Звездочеты констатируют: будет сложно, грядет много жертв. Какие же испытания в такой тяжелый год Вселенная подготовила Украине? На этот вопрос изданию Украина.ру ответили астролог Валерий Московченко и астропсихолог Янина Массини.

- Что ждет мир, Украину и ее граждан в следующем году?

Валерий Московченко: — У нас продолжится нестабильная ситуация. Большую роль начнут играть спецслужбы, в частности, полиция. Будут проводиться репрессии инакомыслящих. Украина по государственному строю будет тяготеть к полуполицейскому государству.

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Больше внимания в 2020 году государство уделит медобслуживанию. Я не думаю, что введут страховую медицину. Но пройдут реформы в этой сфере, будут какие-то сдвиги в сторону интересов граждан.

Янина Массини: — Астрологи всего мира ждут три великих соединения Плутона, Сатурна и Юпитера. Они повлияют на историю и судьбу Украины.

Плутон — это политическая планета, связанная с порядком. Сатурн — это закон и дисциплина, контроль, правоохранительные органы. Юпитер — планета большого счастья, возможностей и расширения. Первое соединение — Плутона с Сатурном — произойдет 12 января в 23-м градусе Козерога. В этот момент будет закладываться программа для Украины на 35-40 лет. В этот момент начнется борьба за власть, большие политические изменения, недовольство народа.

Следующее соединение — Юпитер и Плутон. Оно ближе к весне-лету, 25-й градус. Здесь будет закладываться программа для Украины на 13 лет. Начиная с этого времени у нас будут происходить перераспределения финансовых потоков.

Астролог назвала самые опасные даты в 2020 году © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В 2020 году доллар пойдет вверх, гривна не сможет удержаться на текущих позициях. Это однозначно. И будет это ближе к весне. Так что рекомендую не менять валюту на гривны. Какой-то рост экономики мы можем наблюдать не раньше начала 2021 года. Видимый рост экономики — 2022-2023 годы. Пик расцвета Украины — 2025-2026 годы.

- Как сложится судьба Владимира Зеленского, Петра Порошенко? Что будет с парламентской фракцией «Слуга народа»?

ВМ: — Смену власти, как кому-то бы хотелось, я не вижу. Сомневаюсь, что Порошенко посадят. Точно так же сомневаюсь, что новая власть будет бороться с коррупцией. Может, кинут косточку голодным, как это у нас всегда бывает. В общем, серьезных перемен в этом плане не ожидается.

Что до Верховной Рады, то она будет полностью нивелирована. Она настолько потеряет свой авторитет среди граждан, что на нее не будут обращать внимания. Она станет невидима — что она есть, что ее нет. Разницы нет. Правда, не думаю, что она будет распущена. Хотя предпосылки и показатели к этому есть.

ЯМ: — Есть большие вопросы по «Слуге народа». Велик шанс преобразований в Верховной Раде. Есть большое народное негодование.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский будет на своем месте до конца своего первого президентского срока. И в следующем году будет явно и сильно заявлять, что он лидер государства и на родине, и на международной арене, где будет отстаивать законы и права Украины. Сейчас же он в подвешенном состоянии и не знает, как действовать.

Юпитер в Козероге переходит с февраля, в частности, оказывается в 1-м доме. А 1-й дом — это глава государства. Плюс с 15 февраля идет транзит Сатурна в соединении с Солнцем. Это очень хороший аспект. Первую половину года президент будет решать вопросы, связанные с законом и судебной системой. А благоприятные месяцы для президента — апрель, май, июнь и конец года.

У Петра Порошенко будет жесткий, крайне негативный год. В феврале — а это транзит на Юпитер в квадратуре Плутона — теряется его авторитет, начинаются очень большие проблемы с законом. В течение 2020 года и до декабря у него будет этот аспект. Но в апреле, мае, июне, июле ему улыбнется удача — Порошенко как-то попытается решить свой вопрос. В итоге, несмотря на сложный для Порошенко год, привлечь его к уголовной ответственности вряд ли получится.

- Будет ли проведена земельная реформа?

ВМ: — Я думаю, что наполовину она произойдет. Есть признаки, которые демонстрируют решение этого вопроса. Так, Луна будет в девятом доме, что говорит о том, что душа, статус народа и земля окажутся за границей. Здесь будут присутствовать иностранцы. Как они будут обставлять реформу, я не знаю. Но то, что они сюда попрут — это факт. Украина под опекой Вселенского разума. Что нашаманили стране астрологи в 2019 году © CC0, Pixabay

ЯМ: — Я вижу, что закон о снятии моратория на продажу земель не примут, так как народ станет возмущаться. В 2020-м году законы вообще не будут нравиться народу. Принятые законы будут пересматриваться. Скорее всего Зеленского вынудят отказаться от реформы.

- Какими будут взаимоотношения между Украиной и Россией? Произойдет ли реинтеграция Донбасса?

ВМ: — Во-первых, войны не будет. Во-вторых, взаимоотношения между странами будут трансформированы. Вопрос Донбасса будет переосмыслен, к нему будут применены новые подходы. Россия отведет войска, но вместе с тем, проблема Донбасса для Украины останется — будет ли там особый статус, неизвестно. Точно будет разработка новых планов в решении этого вопроса, может быть переделают Минские соглашения.

Все это будет выглядеть по-другому, так как на этом фоне рядом с Украиной покажутся новые и достаточно влиятельные союзники. Скорее всего это будет Америка. Но думаю, и Европа поменяет отношение к Украине в хорошую сторону.

ЯМ: — Боевые действия будут тянуться еще долго. Разрешения военной темы я вижу не ранее 2024 года.

- Как будет вести себя Запад в контексте потепления между Киевом и Москвой?

ВМ: — Он будет это приветствовать — хоть какая-то разрядка напряжения между двумя странами. Затухание напряжения на Донбассе Европой будет восприниматься, как победа.

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Словом, вроде бы Россия и Украина идут на сближение, но Донбасс для Украины станет чемоданом без ручки, если так можно сказать.

ЯМ: — Появится поддержка других государств, пройдет определенная трансформация международных отношений по украинской проблематике. Хотя остаточные военные моменты на Донбассе будут продолжаться, и я не вижу, чтобы получилось нам с Россией как-то окончательно договориться. Точки соприкосновения найдем, но вопроса это глобально не решит.

Но и Запад, точнее Европа, будет склонять Украину к переговорам и миру. 2020-й год для Украины очень миротворческий. Все понимают, что Минские соглашения не выполняются. Но, опять же, вопрос с Донбассом будет в подвешенном состоянии.

Наши отношения с Америкой тоже претерпят трансформацию. Визиты Зеленского в США завершились не так успешно, как бы нам того хотелось.