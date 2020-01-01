Звездочеты констатируют: будет сложно, грядет много жертв. Какие же испытания в такой тяжелый год Вселенная подготовила Украине? На этот вопрос изданию Украина.ру ответили астролог Валерий Московченко и астропсихолог Янина Массини.
- Что ждет мир, Украину и ее граждан в следующем году?
Валерий Московченко: — У нас продолжится нестабильная ситуация. Большую роль начнут играть спецслужбы, в частности, полиция. Будут проводиться репрессии инакомыслящих. Украина по государственному строю будет тяготеть к полуполицейскому государству.
Психологически людям будет тяжело, появится ощущение безысходности. Многие уедут за границу. Вырастут цены как на продукты питания, так и на бытовые товары. Зарплаты, которые искусственно поднимаются, будут расти не очень большими темпами. Доллар по отношению к гривне будет скакать в сторону повышения, эти скачки будут периодически гасить, например, Нацбанк. Но все это повлияет на психологическое состояние народа.
Больше внимания в 2020 году государство уделит медобслуживанию. Я не думаю, что введут страховую медицину. Но пройдут реформы в этой сфере, будут какие-то сдвиги в сторону интересов граждан.
Янина Массини: — Астрологи всего мира ждут три великих соединения Плутона, Сатурна и Юпитера. Они повлияют на историю и судьбу Украины.
Плутон — это политическая планета, связанная с порядком. Сатурн — это закон и дисциплина, контроль, правоохранительные органы. Юпитер — планета большого счастья, возможностей и расширения. Первое соединение — Плутона с Сатурном — произойдет 12 января в 23-м градусе Козерога. В этот момент будет закладываться программа для Украины на 35-40 лет. В этот момент начнется борьба за власть, большие политические изменения, недовольство народа.
Следующее соединение — Юпитер и Плутон. Оно ближе к весне-лету, 25-й градус. Здесь будет закладываться программа для Украины на 13 лет. Начиная с этого времени у нас будут происходить перераспределения финансовых потоков.
Третье соединение — Юпитера с Сатурном — случится 21 декабря в первом градусе Водолея. Здесь для Украины будет закладываться программа на 200 лет. Это воздушная стихия, и будет закладываться прогресс — это космические и новые технологии, появится новая электронная валюта вроде криптовалюты.
В 2020 году доллар пойдет вверх, гривна не сможет удержаться на текущих позициях. Это однозначно. И будет это ближе к весне. Так что рекомендую не менять валюту на гривны. Какой-то рост экономики мы можем наблюдать не раньше начала 2021 года. Видимый рост экономики — 2022-2023 годы. Пик расцвета Украины — 2025-2026 годы.
- Как сложится судьба Владимира Зеленского, Петра Порошенко? Что будет с парламентской фракцией «Слуга народа»?
ВМ: — Смену власти, как кому-то бы хотелось, я не вижу. Сомневаюсь, что Порошенко посадят. Точно так же сомневаюсь, что новая власть будет бороться с коррупцией. Может, кинут косточку голодным, как это у нас всегда бывает. В общем, серьезных перемен в этом плане не ожидается.
Что до Верховной Рады, то она будет полностью нивелирована. Она настолько потеряет свой авторитет среди граждан, что на нее не будут обращать внимания. Она станет невидима — что она есть, что ее нет. Разницы нет. Правда, не думаю, что она будет распущена. Хотя предпосылки и показатели к этому есть.
ЯМ: — Есть большие вопросы по «Слуге народа». Велик шанс преобразований в Верховной Раде. Есть большое народное негодование.
В феврале 2020 года Владимир Зеленский будет на своем месте до конца своего первого президентского срока. И в следующем году будет явно и сильно заявлять, что он лидер государства и на родине, и на международной арене, где будет отстаивать законы и права Украины. Сейчас же он в подвешенном состоянии и не знает, как действовать.
Юпитер в Козероге переходит с февраля, в частности, оказывается в 1-м доме. А 1-й дом — это глава государства. Плюс с 15 февраля идет транзит Сатурна в соединении с Солнцем. Это очень хороший аспект. Первую половину года президент будет решать вопросы, связанные с законом и судебной системой. А благоприятные месяцы для президента — апрель, май, июнь и конец года.
У Петра Порошенко будет жесткий, крайне негативный год. В феврале — а это транзит на Юпитер в квадратуре Плутона — теряется его авторитет, начинаются очень большие проблемы с законом. В течение 2020 года и до декабря у него будет этот аспект. Но в апреле, мае, июне, июле ему улыбнется удача — Порошенко как-то попытается решить свой вопрос. В итоге, несмотря на сложный для Порошенко год, привлечь его к уголовной ответственности вряд ли получится.
- Будет ли проведена земельная реформа?
ВМ: — Я думаю, что наполовину она произойдет. Есть признаки, которые демонстрируют решение этого вопроса. Так, Луна будет в девятом доме, что говорит о том, что душа, статус народа и земля окажутся за границей. Здесь будут присутствовать иностранцы. Как они будут обставлять реформу, я не знаю. Но то, что они сюда попрут — это факт.
ЯМ: — Я вижу, что закон о снятии моратория на продажу земель не примут, так как народ станет возмущаться. В 2020-м году законы вообще не будут нравиться народу. Принятые законы будут пересматриваться. Скорее всего Зеленского вынудят отказаться от реформы.
- Какими будут взаимоотношения между Украиной и Россией? Произойдет ли реинтеграция Донбасса?
ВМ: — Во-первых, войны не будет. Во-вторых, взаимоотношения между странами будут трансформированы. Вопрос Донбасса будет переосмыслен, к нему будут применены новые подходы. Россия отведет войска, но вместе с тем, проблема Донбасса для Украины останется — будет ли там особый статус, неизвестно. Точно будет разработка новых планов в решении этого вопроса, может быть переделают Минские соглашения.
Все это будет выглядеть по-другому, так как на этом фоне рядом с Украиной покажутся новые и достаточно влиятельные союзники. Скорее всего это будет Америка. Но думаю, и Европа поменяет отношение к Украине в хорошую сторону.
ЯМ: — Боевые действия будут тянуться еще долго. Разрешения военной темы я вижу не ранее 2024 года.
- Как будет вести себя Запад в контексте потепления между Киевом и Москвой?
ВМ: — Он будет это приветствовать — хоть какая-то разрядка напряжения между двумя странами. Затухание напряжения на Донбассе Европой будет восприниматься, как победа.
Однако в Украине тем самым закладывается мина замедленного действия. Много вопросов не будет решено кардинально. Это вопрос анклава на Донбассе. Да, Россия выведет оттуда войска, но по договору нам ничего там делать не разрешат. Например, проводить чистки, мероприятия по перевоспитанию Донецка, если так можно выразиться. Украина будет содержать груз — практически безработный Донбасс, поскольку там экономика не работает. Нам придется выплачивать пенсии, зарплаты. Из-за этого нас ждут внутренние саботажи, диверсии по Украине будут нарастать.
Словом, вроде бы Россия и Украина идут на сближение, но Донбасс для Украины станет чемоданом без ручки, если так можно сказать.
ЯМ: — Появится поддержка других государств, пройдет определенная трансформация международных отношений по украинской проблематике. Хотя остаточные военные моменты на Донбассе будут продолжаться, и я не вижу, чтобы получилось нам с Россией как-то окончательно договориться. Точки соприкосновения найдем, но вопроса это глобально не решит.
Но и Запад, точнее Европа, будет склонять Украину к переговорам и миру. 2020-й год для Украины очень миротворческий. Все понимают, что Минские соглашения не выполняются. Но, опять же, вопрос с Донбассом будет в подвешенном состоянии.
Наши отношения с Америкой тоже претерпят трансформацию. Визиты Зеленского в США завершились не так успешно, как бы нам того хотелось.