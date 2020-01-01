Астролог Елена Мурзина рассказала изданию Украина.ру, что война на Украине может угаснуть в 2020 году, а полностью прекратиться в 2021. При этом Владимир Зеленский имеет все шансы оказаться в изоляции и даже покинуть страну

— Елена, что звезды пророчат Украине в 2020 году?



— Известный украинский политолог Вадим Карасев, выступая на телеканале "NewsOne" (2 декабря 2019-го), сказал: шесть президентов было в Украине, и ни одного успешного. Думаю, сказал Карасев, Зеленский — последний президент. В государстве надо что-то менять кардинально, возможно, даже Конституцию и форму правления. Ни один президент не смог осуществить в этой стране того, что обещал.

Эти идеи давно высказывают астрологи, знакомые с гороскопом создания Украины. Дата провозглашения независимости (24 августа 1991 года, 17:59 по местному времени) выбрана крайне неудачно. Это государство ждут постоянные жёсткие трансформации.

Цикл Черной Луны и Уран в доме власти. Астролог предсказал Украине новый Майдан © CC0, Pixabay

Нестабильность государственной структуры, желание эпатировать, сделать по-своему, "хай гирше, абы инше" — тоже записаны в карте.

Не зря некоторые астрологи пытаются привязать карту государства к другой дате. Фатальность и неудачность этого гороскопа очевидна.

Все сложные точки карты Украины были активированы затмением в ноябре 2013 года. Как раз перед началом последнего Майдана. В последующие годы произошло ещё несколько ударов. Если бы это была карта человека, а не государства, то можно было бы предположить, что этот человек перенес несколько тяжелейших ударов судьбы.

Этот "человек", сказала бы я, перенес личные болезни, расставания с близкими людьми. Удар по финансовому благополучию. Потерю способности радоваться жизни. Трансформацию дома и семьи, с разводами, разлуками, потерями жилья и близких. Травмы, одиночество.

— Изменится ли эта картина в 2020 году?



— По многим признакам видно, что 2020 год будет годом больших перемен. Даже таких, в которые сейчас трудно поверить. Особенно много невероятных событий произойдет ближе к концу 2020 года или уже в 2021-м.

Возможно, народ Украины получит землю в свое владение. Или её выкупит государство, что ещё более вероятно. Хотя и звучит сегодня невероятно.

Чрезвычайно укрепится власть и закон.

Но это произойдет в 2021 году или ближе к началу 2021-го. А не в ближайшие месяцы.

— Что же "запланировано" на 2020-й?

— Слишком большая самоуверенность, особенно у правящей части общества. Но впереди, к сожалению, крупные материальные потери. Потеря поддержки от самых дальних стран. Например, от США.

Произойдет серьезная трансформация общества и государства. Возможно, поменяется форма правления. Власть перейдет к премьер-министру, например. Либо к парламенту. Либо центры власти переместятся на уровень местного самоуправления.

Эти процессы будут происходить достаточно болезненно.

Ограничения, бессилие. На Украину "наложат вето". Что-то произойдет во внешнем мире такое, что государство будет ограничено в своих действиях и возможностях.

Вплоть до ограничения возможности действовать на международной арене.

Исторические перемены: астролог предсказала, каким для Украины станет 2020 год © Daniel Tokarets / flickr — Что будет, как говорится, с "войной и миром"?

— Ещё по дате начала войны было ясно, что войну выиграть невозможно ни одной стороне. Военные действия бессмысленны. Решать надо только дипломатическим путем.

— Прекратятся ли военные действия?

— Да, но полностью, скорее всего, в 2021 году.

Тенденция к этому будет нарастать весь 2020 год. Что, конечно же, очень хорошо. Последние военные действия произойдут в первой половине 2020 года. Осень будет, скорее всего, уже совершенно мирной.

Первая половина 2020 года. Ограничения и "засуха" во всем. Финансовые ограничения испытывает и государство, и все его жители.

Открываются тайны и обманы. Будет множество скандальных разоблачений.

Общее состояние народа — нарастающее разочарование и усталость. Но все ещё сохраняется надежда на лучшее.

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В жизни народа — резкие, экстремальные ситуации. Возможно, они будут связаны с землёй.

Если в первой половине года народ, по крайней мере, какая-то его часть, сохраняет оптимизм и надежды, то во второй половине 2020 общественное настроение — пессимизм и желание перемен.

— Благоволят ли звезды Зеленскому?

— Натальная карта президента Зеленского подчеркивает его обаяние, миролюбие и невероятную, фантастическую коммуникабельность. Он жалуется, что устает на работе. Физически, возможно. Но этот человек способен общаться 24 часа в сутки. Не зря его достижение — самая долгая пресс-конференция в мире.

Это добрый и весёлый человек. Правда, слишком импульсивный и такой, что держит дистанцию с окружающими. Вряд ли он вообще подпускает к себе кого-то близко, кроме членов семьи. Да, он может имитировать рубаху-парня, для него это не составит никакого труда. Тем не менее он редко показывает себя настоящего.

И он будет сопротивляться всегда и везде, где, как ему покажется, им будут управлять или манипулировать.

Зеленский сейчас, в сегодняшней ситуации, напоминает Гамлета. Который говорил своим друзьям Розенкранцу и Гильденстерну: "Неужели вы считаете, что на мне играть так же просто, как на флейте?"

Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Из фигуры слегка комической он может превратиться в фигуру трагическую. Впереди у него — предательство друзей, неприятное осознание того, что у него нет команды, а есть откровенные приспособленцы. По сути, он одинок.

Иногда ему свойственны излишний сарказм и язвительность. Но и проницательность у него невероятная.

Марс, Сатурн и Юпитер в карте рождения президента ретроградные. Вряд ли он будет воинственным. Скорее наоборот. Для него сложно и неестественно идти на конфликт. Оскорбиться, обидеться, "надуться" — да. Конфликтовать, особенно с применением оружия — нет.

Поэтому не зря его называют "президентом мира". Скорее всего, да, он искренне хочет мира.

«Место и время подобраны очень удачно»: астролог предрёк итоги встречи «нормандской четверки» © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин — Получится ли это? И что вообще ждёт нынешнего президента Украины в 2020 году?

— Внезапные неприятные перемены. Бунт мелких руководителей. Действия президента "заморожены" по каким-то причинам.

В то же время возможна невероятная удача в коммуникациях, переговорах. Поддержка от "королей" (президентов) других стран.

Возможна также невероятная перемена убеждений, идеологии. Зеленский выступит как политик-реформатор. Примет гениальные и хитроумные решения, основанные на интуиции.

Но появляются сильные и энергичные враги. Он сам будет принимать нелепые и глупые решения. Что ещё хуже, не будет этого признавать. Почему? При такой интуиции? Неблагоприятный период влияния планет.

В течение всего 2020 года увеличивается опасность обманов, дезориентации президента. Прямой обман и предательство.

Сейчас в это невозможно поверить, но в течение будущего года Зеленский может тем или иным образом оказаться в изоляции. В местах лишения свободы. Возможно, будет вынужден на время покинуть страну (не с рабочим визитом и не на отдых, а вынужденно). Может временно "уйти на пенсию".

Неуверенность, хаос в мыслях, бессилие и "грызня" в его окружении будут увеличиваться.

Энтропия будет нарастать. Все действия президента приводят к ошеломляющим результатам. Совершенно не к тем, которых он ожидает.

Бессилие и хаотичность увеличиваются. С кульминацией, к сожалению, именно осенью 2020-го. На период, когда запланированы местные выборы.

Все это — набор возможностей. Президент может принять гениальное решение. И в то же время может самоустраниться от дел, требующих его вмешательства. Что он выберет — зависит и от него, и от множества внешних сил.

Скорее всего, как всегда, будет все смешано. В одном направлении — прорыв, в другом — хаос и тупик.

— А что будет с другими политиками?

— На этом хаосе смогут сыграть другие игроки. Порошенко, Тимошенко. У Зеленского слишком много врагов. Может быть, они не столь сильны, но на фоне слабости президента их средние возможности (имею в виду поддержку народа, а не их личные качества) возрастают многократно. «Бабушка русской революции»: Ищенко рассказал, боится ли нынешняя власть Тимошенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Петр Порошенко, скорее всего, займётся беспощадной борьбой за власть. Его ситуация не очень перспективная. Но не такая "предательская", как у Зеленского. Бороться будет, но, скорее всего, ничего не добьется.

Юлия Владимировна Тимошенко. Она тоже включится в борьбу за власть. Но будет действовать значительно тоньше. Кроме того, она тоже столкнется с обманом и предательством.

Но надо сказать, что из всех известных на сегодня "претендентов" на власть (например, из руководителей фракций парламента) именно ее шансы очень высоки. Карта выглядит невероятно удачно.

Вполне возможно, что в 2020 году политическая карьера Тимошенко переживет новый взлет. Вплоть до того, что это будет тот человек, который изменит судьбу государства. Возможно, в качестве нового руководителя страны. Или ближайшего соратника руководителя.



— В 2020 году будут затмения. Они как-то повлияют на украинскую политику?

— Борьба за власть будет нарастать и проявится в активной фазе в период летних затмений. Это май и июнь 2020 года. У президента в это время, к сожалению, ситуация патовая, "связан по рукам и ногам". В переносном смысле, конечно. Как побеждать в футболе: Черный кролик, дикое видео, свитер Ахметова и другие проверенные методы © AFP, GENYA SAVILOV | AFP, GENYA SAVILOV | Перейти в фотобанк

Очень тяжёлая ситуация будет в ноябре-декабре 2020 года. Затмения этого периода приведут к очередной фазе борьбы за власть в Украине.

Для президента конец года — очень тяжёлое время. Он не только сам не сможет действовать, но и лишится покровительства влиятельных фигур.

Итог такой: к концу 2020 года произойдет невероятная трансформация Украины как государства. И такая же невероятная трансформация ждёт президента как политического лидера.

Кому-то придется снять маски. А кто-то уйдет со сцены. Все как всегда. Политика — это тот же театр.