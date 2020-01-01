— Елена, что звезды пророчат Украине в 2020 году?
— Известный украинский политолог Вадим Карасев, выступая на телеканале "NewsOne" (2 декабря 2019-го), сказал: шесть президентов было в Украине, и ни одного успешного. Думаю, сказал Карасев, Зеленский — последний президент. В государстве надо что-то менять кардинально, возможно, даже Конституцию и форму правления. Ни один президент не смог осуществить в этой стране того, что обещал.
Эти идеи давно высказывают астрологи, знакомые с гороскопом создания Украины. Дата провозглашения независимости (24 августа 1991 года, 17:59 по местному времени) выбрана крайне неудачно. Это государство ждут постоянные жёсткие трансформации.
Плутон карты Украины находится в квадрате к Луне. Постоянная смена власти, вечный «Майдан». Очень тяжкое бремя для народа. Плутон, как бог подземного мира, символизирует постоянную трансформацию, вплоть до разрушения. Неимоверно тяжёлый аспект для народа Украины.
Нестабильность государственной структуры, желание эпатировать, сделать по-своему, "хай гирше, абы инше" — тоже записаны в карте.
Не зря некоторые астрологи пытаются привязать карту государства к другой дате. Фатальность и неудачность этого гороскопа очевидна.
Все сложные точки карты Украины были активированы затмением в ноябре 2013 года. Как раз перед началом последнего Майдана. В последующие годы произошло ещё несколько ударов. Если бы это была карта человека, а не государства, то можно было бы предположить, что этот человек перенес несколько тяжелейших ударов судьбы.
Этот "человек", сказала бы я, перенес личные болезни, расставания с близкими людьми. Удар по финансовому благополучию. Потерю способности радоваться жизни. Трансформацию дома и семьи, с разводами, разлуками, потерями жилья и близких. Травмы, одиночество.
— Изменится ли эта картина в 2020 году?
— По многим признакам видно, что 2020 год будет годом больших перемен. Даже таких, в которые сейчас трудно поверить. Особенно много невероятных событий произойдет ближе к концу 2020 года или уже в 2021-м.
Возможно, народ Украины получит землю в свое владение. Или её выкупит государство, что ещё более вероятно. Хотя и звучит сегодня невероятно.
Чрезвычайно укрепится власть и закон.
Но это произойдет в 2021 году или ближе к началу 2021-го. А не в ближайшие месяцы.
— Что же "запланировано" на 2020-й?
— Слишком большая самоуверенность, особенно у правящей части общества. Но впереди, к сожалению, крупные материальные потери. Потеря поддержки от самых дальних стран. Например, от США.
Произойдет серьезная трансформация общества и государства. Возможно, поменяется форма правления. Власть перейдет к премьер-министру, например. Либо к парламенту. Либо центры власти переместятся на уровень местного самоуправления.
Эти процессы будут происходить достаточно болезненно.
Ограничения, бессилие. На Украину "наложат вето". Что-то произойдет во внешнем мире такое, что государство будет ограничено в своих действиях и возможностях.
Вплоть до ограничения возможности действовать на международной арене.
— Что будет, как говорится, с "войной и миром"?
— Ещё по дате начала войны было ясно, что войну выиграть невозможно ни одной стороне. Военные действия бессмысленны. Решать надо только дипломатическим путем.
— Прекратятся ли военные действия?
— Да, но полностью, скорее всего, в 2021 году.
Тенденция к этому будет нарастать весь 2020 год. Что, конечно же, очень хорошо. Последние военные действия произойдут в первой половине 2020 года. Осень будет, скорее всего, уже совершенно мирной.
Первая половина 2020 года. Ограничения и "засуха" во всем. Финансовые ограничения испытывает и государство, и все его жители.
Открываются тайны и обманы. Будет множество скандальных разоблачений.
Общее состояние народа — нарастающее разочарование и усталость. Но все ещё сохраняется надежда на лучшее.
Вторая половина 2020 года — меняется "внешний облик" страны. Территория страны может увеличиться. Но и реформы будут значительными. Государство может трансформироваться до неузнаваемости. Одновременно с этим произойдет торможение всех процессов. Активность государства на внешней арене, например, заморожена.
В жизни народа — резкие, экстремальные ситуации. Возможно, они будут связаны с землёй.
Если в первой половине года народ, по крайней мере, какая-то его часть, сохраняет оптимизм и надежды, то во второй половине 2020 общественное настроение — пессимизм и желание перемен.
— Благоволят ли звезды Зеленскому?
— Натальная карта президента Зеленского подчеркивает его обаяние, миролюбие и невероятную, фантастическую коммуникабельность. Он жалуется, что устает на работе. Физически, возможно. Но этот человек способен общаться 24 часа в сутки. Не зря его достижение — самая долгая пресс-конференция в мире.
Это добрый и весёлый человек. Правда, слишком импульсивный и такой, что держит дистанцию с окружающими. Вряд ли он вообще подпускает к себе кого-то близко, кроме членов семьи. Да, он может имитировать рубаху-парня, для него это не составит никакого труда. Тем не менее он редко показывает себя настоящего.
И он будет сопротивляться всегда и везде, где, как ему покажется, им будут управлять или манипулировать.
Зеленский сейчас, в сегодняшней ситуации, напоминает Гамлета. Который говорил своим друзьям Розенкранцу и Гильденстерну: "Неужели вы считаете, что на мне играть так же просто, как на флейте?"
"Друзья", считающие, что президентом можно управлять, ошибаются. А Зеленский ошибается в том, что не видит предателей в своем окружении.
Из фигуры слегка комической он может превратиться в фигуру трагическую. Впереди у него — предательство друзей, неприятное осознание того, что у него нет команды, а есть откровенные приспособленцы. По сути, он одинок.
Иногда ему свойственны излишний сарказм и язвительность. Но и проницательность у него невероятная.
Марс, Сатурн и Юпитер в карте рождения президента ретроградные. Вряд ли он будет воинственным. Скорее наоборот. Для него сложно и неестественно идти на конфликт. Оскорбиться, обидеться, "надуться" — да. Конфликтовать, особенно с применением оружия — нет.
Поэтому не зря его называют "президентом мира". Скорее всего, да, он искренне хочет мира.
— Получится ли это? И что вообще ждёт нынешнего президента Украины в 2020 году?
— Внезапные неприятные перемены. Бунт мелких руководителей. Действия президента "заморожены" по каким-то причинам.
В то же время возможна невероятная удача в коммуникациях, переговорах. Поддержка от "королей" (президентов) других стран.
Возможна также невероятная перемена убеждений, идеологии. Зеленский выступит как политик-реформатор. Примет гениальные и хитроумные решения, основанные на интуиции.
Но появляются сильные и энергичные враги. Он сам будет принимать нелепые и глупые решения. Что ещё хуже, не будет этого признавать. Почему? При такой интуиции? Неблагоприятный период влияния планет.
В течение всего 2020 года увеличивается опасность обманов, дезориентации президента. Прямой обман и предательство.
Сейчас в это невозможно поверить, но в течение будущего года Зеленский может тем или иным образом оказаться в изоляции. В местах лишения свободы. Возможно, будет вынужден на время покинуть страну (не с рабочим визитом и не на отдых, а вынужденно). Может временно "уйти на пенсию".
Неуверенность, хаос в мыслях, бессилие и "грызня" в его окружении будут увеличиваться.
Энтропия будет нарастать. Все действия президента приводят к ошеломляющим результатам. Совершенно не к тем, которых он ожидает.
Бессилие и хаотичность увеличиваются. С кульминацией, к сожалению, именно осенью 2020-го. На период, когда запланированы местные выборы.
Все это — набор возможностей. Президент может принять гениальное решение. И в то же время может самоустраниться от дел, требующих его вмешательства. Что он выберет — зависит и от него, и от множества внешних сил.
Скорее всего, как всегда, будет все смешано. В одном направлении — прорыв, в другом — хаос и тупик.
— А что будет с другими политиками?
— На этом хаосе смогут сыграть другие игроки. Порошенко, Тимошенко. У Зеленского слишком много врагов. Может быть, они не столь сильны, но на фоне слабости президента их средние возможности (имею в виду поддержку народа, а не их личные качества) возрастают многократно.
Петр Порошенко, скорее всего, займётся беспощадной борьбой за власть. Его ситуация не очень перспективная. Но не такая "предательская", как у Зеленского. Бороться будет, но, скорее всего, ничего не добьется.
Юлия Владимировна Тимошенко. Она тоже включится в борьбу за власть. Но будет действовать значительно тоньше. Кроме того, она тоже столкнется с обманом и предательством.
Но надо сказать, что из всех известных на сегодня "претендентов" на власть (например, из руководителей фракций парламента) именно ее шансы очень высоки. Карта выглядит невероятно удачно.
Вполне возможно, что в 2020 году политическая карьера Тимошенко переживет новый взлет. Вплоть до того, что это будет тот человек, который изменит судьбу государства. Возможно, в качестве нового руководителя страны. Или ближайшего соратника руководителя.
— В 2020 году будут затмения. Они как-то повлияют на украинскую политику?
— Борьба за власть будет нарастать и проявится в активной фазе в период летних затмений. Это май и июнь 2020 года. У президента в это время, к сожалению, ситуация патовая, "связан по рукам и ногам". В переносном смысле, конечно.
Очень тяжёлая ситуация будет в ноябре-декабре 2020 года. Затмения этого периода приведут к очередной фазе борьбы за власть в Украине.
Для президента конец года — очень тяжёлое время. Он не только сам не сможет действовать, но и лишится покровительства влиятельных фигур.
Итог такой: к концу 2020 года произойдет невероятная трансформация Украины как государства. И такая же невероятная трансформация ждёт президента как политического лидера.
Кому-то придется снять маски. А кто-то уйдет со сцены. Все как всегда. Политика — это тот же театр.