- Василий, чем запомнился уходящий год?
— У меня родился второй сын. Большего ничего не могу сказать, так как я провел этот год исключительно у себя дома и никаких особых событий в нём для меня не было — вернее, я был искусственно ограждён от всех тех событий, которыми живут люди.
- Как встречаете и чего ожидаете от года 2020-го?
— Мы встречаем его с осторожной надеждой на полную победу, ведь, несмотря на то, что я теперь под ночным арестом и могу днём свободно передвигаться, суды продолжаются, и они не только не завершены, а входят в самую острую стадию.
Но те смешные доказательства, которые приносит прокурор, не оставляют, по моему мнению, ему никаких надежд. Хотя украинское правосудие очень непредсказуемо.
Поэтому в 2020-м я ожидаю окончания своего бессмысленного, глупейшего преследования, затеянного в политических целях, а также установления мирной и справедливой жизни в Украине, хотя бы первых шагов к этому после годов бесправия и безмолвия. Но, повторюсь, битва в самом разгаре.
И я наконец хочу вернуться к работе — писать книги и статьи.
- Чего хотели бы пожелать всем согражданам и всем людям Земли?
— Согражданам — мира, мира и ещё раз мира. Возвращения всех изгнанных из Украины или покинувших её по своей и чужой воле. Восстановления свободы слова, нормализации экономики.
А всем людям Земли — понимания хрупкости нашего существования.
От редакции: Василия Муравицкого задержали 2 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына. Журналисту вменили посягательство на территориальную целостность Украины, госизмену, разжигание межнациональной ненависти и содействие терроризму за публикаций в СМИ.
Amnesty International и швейцарская правозащитная организация «Сеть Солидарности» признали Василия Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста. Благодаря этому 27 июня 2018 года, после 11 месяцев заключения, мера пресечения Муравицкому была изменена на круглосуточный домашний арест. 29 ноября суд смягчил меру пресечения, теперь это ночной домашний арест. Однако обвинения не сняты, суды продолжаются. Очередное заседание назначено на 27 января 2020 года.
Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский.