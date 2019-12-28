Есть надежда, что в новом, 2020 году на Украине будут сделаны хотя бы первые шаги к установлению мирной и справедливой жизни, прекратятся политические преследования. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал признанный международными организациями узником совести житомирский журналист Василий Муравицкий

- Василий, чем запомнился уходящий год?

Муравицкий: На Украине легче заниматься разбоем, чем журналистикой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Как встречаете и чего ожидаете от года 2020-го?

— Мы встречаем его с осторожной надеждой на полную победу, ведь, несмотря на то, что я теперь под ночным арестом и могу днём свободно передвигаться, суды продолжаются, и они не только не завершены, а входят в самую острую стадию.

Но те смешные доказательства, которые приносит прокурор, не оставляют, по моему мнению, ему никаких надежд. Хотя украинское правосудие очень непредсказуемо.

Поэтому в 2020-м я ожидаю окончания своего бессмысленного, глупейшего преследования, затеянного в политических целях, а также установления мирной и справедливой жизни в Украине, хотя бы первых шагов к этому после годов бесправия и безмолвия. Но, повторюсь, битва в самом разгаре. Журналист Муравицкий: Властям Украины нужна война — для оправдания репрессий © Facebook/Василий Муравицкий

И я наконец хочу вернуться к работе — писать книги и статьи.

- Чего хотели бы пожелать всем согражданам и всем людям Земли?

— Согражданам — мира, мира и ещё раз мира. Возвращения всех изгнанных из Украины или покинувших её по своей и чужой воле. Восстановления свободы слова, нормализации экономики.

А всем людям Земли — понимания хрупкости нашего существования.

От редакции: Василия Муравицкого задержали 2 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына. Журналисту вменили посягательство на территориальную целостность Украины, госизмену, разжигание межнациональной ненависти и содействие терроризму за публикаций в СМИ.

Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский.