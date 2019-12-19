Святослав Вышинский, политолог и телеведущий из Черновцов, в интервью изданию Украина.ру рассказал о ситуации на Буковине вообще и в её румыноязычной части в особенности, перспективах возникновения «румынской партии» и автономизации

Святослав Вышинский подходит к анализу политики профессионально: он кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии имени Григория Сковороды Академии наук Украины, автор двух монографий и десятков статей, посвящённых традиционализму, модерну и постмодерну. Однако широкой публике он известен прежде всего как ведущий еженедельных программ «Без эмоций» и «Реплика» на телеканале «Чернівецький промінь» («Черновицкий луч»).

- Святослав, на днях Венецианская комиссия де-факто поддержала ликвидацию на Украине системы школьного образования на языках национальных меньшинств до 2023 года. Это коснётся и нескольких десятков румынских школ в Черновицкой области, которые работают ещё со сталинских времён. Какой может быть реакция местной румынской общины и соседней Румынии, если такая ликвидация состоится?

— Судя по категорическим высказываниям языкового омбудсмена Татьяны Монаховой в духе «закон действует, и мы должны его выполнять», новая украинская власть действительно не настроена на пересмотр положений закона о языках. Она попытается кормить Европу обещаниями определенных уступок в отдельном законе о нацменьшинствах, но это вовсе не означает, что его положения будут противоречить букве и духу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В лучшем случае следует ожидать прояснений двусмысленных мест, но никак не коррекции языковой политики. Это значит, что все болезненные точки останутся и будут усугублять и без того не простые взаимоотношения Украины с соседями.

В случае Буковины напряжение может вылиться в протесты не только официального Бухареста и местных культурно-этнических организаций, но в осязаемый социальный конфликт. Ведь очевидно, что подавляющее большинство учителей румыноязычных районов не смогут, да и не захотят перестроить свою работу, и в соответствии с новыми требованиями их придется поголовно уволить. Однако заменить их будем некем, ведь «обязанность предоставить каждому гражданину Украины возможность овладения государственным языком через образовательную систему» в румыноязычных районах Черновицкой области Украинское государство выполнить неспособно и в сущности уже многие годы не выполняет. Румыноязычные учителя — это та основа, на которой зиждется начальное и среднее образование в нескольких районах, и если ее искоренить, придется говорить не о языковой, но гуманитарной катастрофе. Об угрозе разрушения системы образования целых районов. Чего хотят венгры Закарпатья © commons.wikimedia.org/Igor Bubin

Как в этой ситуации поведут себя ученики и родители, отдельный вопрос. Ряд общественных и политических сил этот процесс наверняка возглавят, и я не вижу никаких козырей в руках местной и киевской властей. Им все равно придется идти на уступки, а это означает серьезные репутационные потери. К тому же очевидно, что в этом конфликте против партии власти выступят ее же румыноязычные мажоритарники, — так, как против языковой политики Петра Порошенко ранее выступил народный депутат от партии «Солидарность» Григорий Тимиш, представитель 203 румынского избирательного округа. Поэтому языковой демарш депутата Георгия Мазурашу против «Слуги народа» — лишь вопрос времени и здравого смысла, в соответствии с которым сам Мазурашу в 2019 году проводил избирательную кампанию преимущественно на румынском языке.

- Недавно назначенный «языковой омбудсмен» пригрозила штрафами в том случае, если в сфере торговли и обслуживания, в детских кружках и т.д. не будет использоваться исключительно украинский язык. Причём «языковая полиция», как сразу окрестили «языковых инспекторов», получит право налагать штрафы уже 16 января 2021 года. Может ли это вызвать протесты в тех населённых пунктах Черновицкой области, где большинство населения говорит на румынском языке?

— Ситуация будет развиваться по той же траектории. Это значит, что либо закон de facto не будет выполняться на отдельных территориях страны, и целые районы превратятся в гетто, живущие в параллельной правовой реальности. Либо протест выльется во всеобщее социально-политическое движение — против власти выступят не только гуманитарии, но и предприниматели. Вы можете представить себе ситуацию в 100% румыноязычном населенном пункте, где два соседа — продавец и покупатель — будут ритуально переходить между собой на чужой им язык в магазине? Ведь речь даже не о государственных институтах.

Боюсь, такими темпами Буковина очень скоро потеряет реноме самого толерантного региона Украины, и в ближайшей перспективе мы получим в Черновицкой области мощное и организованное румынское движение, которое рано или поздно начнет ставить вопрос об автономии либо о полном отделении. Киевская власть своей непродуманной политикой провоцирует ответную консолидацию нацменьшинств, которые после языковых притеснений наверняка начнут формулировать более радикальную повестку. Если раньше на Буковине не было организованной румынской партии или политического движения, теперь они возникнут. Киев своими руками создает все условия для их появления.

- В ноябре 2019-го депутат Черновицкого облсовета Дмитрий Павел заявил о необходимости в пределах Герцаевского района области создать румынскую общину и административно оформить район как Румынский. Он также намекнул, что к этому району нужно присоединить сёла из соседних Сторожинецкого, Глыбокского и Новоселицкого районов, которые являются преимущественно румыноязычными и где проживает большое количество этнических румын. Его предложение поддержал руководитель Румынского сообщества Украины, бывший вице-президент ПАСЕ Иван Попеску, который также высказался за создание на Украине министерства по делам национальностей. Как Вы оцениваете перспективы подобной идеи, которая перекликается с требованиями венгерской общины Закарпатья создать отдельный Венгерский район на основе существующего Береговского?

— Поезд, как говорится, ушел. Никакого отдельного румынского округа или района концепция децентрализации не предполагает, и власть на подобные шаги наверняка не отважится. Политическое давление на президента и «Слугу народа» в части Минских соглашений охладило пыл не только относительно реинтеграции Донбасса, но и будет выполнять функцию предохранителя в других щекотливых вопросах. Даже если власти и хотели бы пойти навстречу национальным меньшинствам, политические радикалы и оппозиция им этого не позволят. После попытки созыва «нормандского» Майдана Зеленский просто не может предстать в роли слабой фигуры, разбазаривающей земли и государственный суверенитет в приграничных областях.

Поэтому парламентское монобольшинство поддержит президентский законопроект об изменениях Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны, который уже активно обсуждают в Черновицкой области. И отнюдь не в части этнического деления — силовая линия конфликта проходит между местными элитами за право оказаться у бюджетной кормушки новообразованных округов. Внятного национального запроса в обществе нет — пока что. Но наступательные действия власти на поле гуманитарной политики, вне сомнения, приведут к тому, что подобный запрос возникнет в ближайшие несколько лет.

- Черновицкая область много лет является своеобразным «логистическим тупиком», даже авиарейс в соседнюю Румынию собираются открыть не из Черновцов, а из Ивано-Франковска. Как решить проблему транспортного сообщения Буковины с другими регионами Украины и Европы?

— Точечные меры, последние месяцы предпринимаемые «Укрзализныцей», носят временный характер: искусственная привязка к Буковине нескольких транзитных поездов не решает проблемы. На развитие железнодорожного сообщения между Черновицкой областью и «материковой» Украиной, не говоря уже об элементарном сообщении со Львовом и другими уголками Западной Украины, у государства просто нет денег, а у «Укрзализныци» — локомотивов и подвижного состава. К тому же полноценно эту проблему не решить в сугубо украинском контексте. Скорее следует вести речь о проекте нового железнодорожного пути между Польшей и Румынией, необходимости прямой колеи между Пшемыслем и Сучавой (ближайший к Черновцам уездный город Румынии. — Прим. ред.). Без участия Евросоюза подобный инфраструктурный задел Украине не по плечу.

Надежды же на авиацию тают с каждым новым успехом соседних аэропортов Ивано-Франковска и Сучавы, которые перебирают на себя буковинский пассажиропоток и делают все более дорогостоящим и соответственно все менее привлекательным для инвестиций черновицкий аэропорт. Боюсь, что предложение Министерства инфраструктуры передать его в концессию запоздало, — Черновцы безвозвратно потеряли несколько лет. Найти перспективного инвестора теперь, когда авиаперевозчикам намного проще и выгоднее зайти в развивающиеся Ивано-Франковск и Сучаву, будет намного сложнее. Переломить ситуацию может только уверенный экономический рост черновицкого региона, приток денег и, следовательно, пассажиров, но признаков будущего буковинского экономического чуда пока незаметно.

- Вы уже упоминали законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно «децентрализации», поданный президентом Зеленским. Не превратится ли предлагаемый в нём институт префекта в реальный центр управления регионом, при этом вся ответственность будет возложена на исполнительный комитет облсовета, де-факто лишённый полномочий? Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

— Действительно, подобные опасения уже высказывают эксперты и представители местных элит. Как будет работать этот закон, покажет лишь время, хотя маловероятно, что спорные положения и «дубинка» префекта будут когда-либо задействованы на практике. Скорее всего они будут выполнять функцию «Дамоклова меча», инструмента кулуарного шантажа местных властей, что сделает местную политику и взаимоотношения Киева и регионов еще менее прозрачными. Следовательно, реальный центр силы из регионов окончательно переместится в столицу, тогда как реальную ответственность перед жителями областей будут нести местные политики, подвешенные между требованиями избирателей и тайными интересами правительства. Не случайно, что будущий институт префекта в политических кругах и средствах массовой информации уже отождествили с приснопамятными «смотрящими» времен Виктора Януковича.

- Согласно новому закону, префект получит право приостанавливать или даже отменять решения местных советов и их исполкомов, которые покажутся ему несоответствующими Конституции или угрожающими нацбезопасности или территориальной целостности Украины, а также получит право досрочно прекращать полномочия местных советов, как это предлагалось в соответствующем проекте Порошенко. Не приведёт ли это к фактической ликвидации местного самоуправления в Украине?

— Полномочия единолично распускать местные советы настолько скандальны, что, полагаю, парламент остановится на обсуждаемом ныне варианте рассмотрения спорных вопросов в Конституционном суде. Но это не отменяет общего расклада, а, напротив, позволит исполнительной власти и президенту переложить ответственность за роспуск местных советов на судебный орган, который всегда был подконтролен главе государства. В подобной связке префект будет исполнять роль «подающего»: по своему усмотрению назначаемое президентом должностное лицо сможет приостанавливать действие решений местных советов и отправлять их в высшую инстанцию — Конституционный суд. Далее по результатам торгов между киевской властью и местными элитами будет выноситься соответствующее решение. Где в этой цепочке президент? Формально он отсутствует, но его тень высится над всем процессом, наделяя его огромным объемом скрытой власти.

Это понимают в регионах, и свои замечания в отношении законопроекта уже высказала экс-депутат ВР из Буковины Оксана Продан — супруга секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана, лидера одной из самых влиятельных местных финансово-политических групп. Ведь Черновицкий горсовет уже несколько лет работает в подвешенном состоянии под постоянными угрозами роспуска со стороны центра. А поскольку местные элиты не самоубийцы, финансово-промышленным группам и впредь придется договариваться с Киевом, искать сотрудничества и поддержки в Офисе президента.

Оспорить новый закон в суде могут только опальные лидеры, которым в остром противостоянии с Банковой терять уже нечего, — глава Львова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов или киевский градоначальник Виталий Кличко, да и то хорошо взвесив все риски подобного вызова центральной власти.

- Децентрализация, федерализация, автономизация — это возможные пути реализации Минских соглашений и реинтеграции ныне неподконтрольной Киеву части Донбасса в Украину. Какой из них Вы считаете наиболее реалистичным?

— Очевидно, что возврат Донбасса на общих правах в состав Украины невозможен — подобного поворота событий не допустит Россия, не заинтересованная в восстановлении status quo 2013 года. Равно как и руководство непризнанных республик, для которых реинтеграция на украинских условиях в лучшем случае будет означать люстрацию и добровольный отказ от обретенного в боях суверенитета и власти, в худшем — тюремные сроки и политические преследования. Эти варианты исключены, никто не выстрелит себе в висок, поэтому ситуация будет заморожена.

В сложившихся условиях официальная федерализация и автономизация Украины, исходящие от центра, совершенно исключены — малейшая попытка внедрения подобных проектов приведет к масштабному внутриполитическому и гражданскому противостоянию, новому Майдану и вероятному распаду страны. Федерализация либо автономизация украинских территорий возможны лишь как следствие подобного конфликта, как последнее средство сохранения целостности государства после острой фазы конфликта. Ввиду этого, возвращаясь к началу нашей беседы, любое, даже на первый взгляд малозначимое, обострение в сфере гуманитарной политики — на почве языка, истории, религии — может привести к необратимым для Украинского государства последствиям.