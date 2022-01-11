11 января 1942 года в захваченном нацистами Артёмовске (немцы в 1941-м и украинская власть в 2016-м переименовывали его в Бахмут) произошло преступление, по количеству жертв менее масштабное, чем массовые убийства в Киеве, Львове и других городах Украины, но по жестокости - одно из самых страшных.

Немцы оккупировали Артёмовск 31 октября 1941 года. С самого начала оккупации они приступили к уничтожению людей. В первую очередь ликвидации подверглись коммунисты, выданные предателями подпольщики, семьи комсостава и НКВД — те, кто не успел уехать. «Мы их били лопатами по головам и закопали». Как было уничтожено еврейское население Киева © xxiveklnr.su

Комендантом города стал некий майор Вильгельм фон Цобель. Начальником полиции Бахмутского уезда он назначил предателя из местных — Васильева, городским главою — бывшего учителя немецкого языка Романа Головню. Совместно с ними и другими пособниками Цобель разработал план ликвидации еврейского населения города. Непосредственными его исполнителями предстояло стать как бойцам из полицейских войск СС, так и полицаям, набранным из местных хулиганов, уголовников и просто пьяниц.

19 ноября комендант подписал приказ, который обязал всех евреев зарегистрироваться в комендатуре и носить на правой руке белую повязку. 7 января 1942 года на афишных тумбах, стенах и заборах появилось расклеенное объявление, напечатанное в оккупационной газете «Бахмутский вестник».

«Обращение к евреям Бахмута.

1. В целях изолированного размещения все евреи г. Бахмута мужского и женского полов, всех возрастов, должны в пятницу 9 января в 8 часов утра собраться в помещении бывшего железнодорожного НКВД в парке.

2. Каждому лицу разрешается иметь с собой багаж в 10 кг, а также запас продовольствия на 8 дней.

3. На вышеупомянутом месте сбора должны быть сданы ключи от квартир с указанием фамилии и адреса (улица, № дома) владельца квартиры. Вход в пустые еврейские квартиры или изъятие каких-либо предметов оттуда со стороны гражданского населения рассматривается как грабёж и карается смертью. День в истории. 13 ноября: в Мариуполе нацистами замучен самый знаменитый сталевар Советского Союза © tosbs.ru

4. Противодействие данному постановлению, в особенности неточная явка или отсутствие на указанном месте сбора, наказывается строжайшим образом.

5. Евреи, состоящие где-либо на работе, должны уволиться».

К назначенному времени по улицам города потянулись толпы людей — в основном это были женщины, старики, дети. Инвалидов и немощных родственники везли на саночках. Больше всего было детей, так как довоенные еврейские семьи отличались многодетностью. Среди отправившихся к месту сбора были и члены смешанных семей других национальностей — они не хотели отпускать своих жён, мужей и детей одних. На улицы вышли почти все евреи, скрыть у себя своих знакомых и соседей, которых угораздило родиться с неправильной национальностью, рискнули очень немногие.

В пункте сбора у людей стали насильно отбирать их вещи, пытавшихся сопротивляться избивали. Так постепенно в подвалы бывшего железнодорожного НКВД немцы и их пособники загнали более трёх тысяч человек. Три дня: 9-го, 10-го и 11-го января им не давали ни еды, ни питья. Крики и стоны несчастных доносились до города. Люди слышали, как дети пронзительно просили: «Пить, пить, пить…» Многие жители пытались помочь несчастным — бросали в зарешёченные окна снежки, куски хлеба. Полицаи таких отгоняли.

В ночь с 10 на 11 января началось уничтожение. Убийственный Харьков. Как был ликвидирован штаб 68-й дивизии вермахта © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Часть обреченных вывезли газовыми душегубками (газенвагенами) в песчаные карьеры, где их тела выкинули просто на снег. Этим людям повезло — им досталась лёгкая смерть. Остальных «цивилизаторы» и их приспешники загнали в кузова грузовиков и повезли за город. Обречённые люди кричали, плакали, но их загоняли ударами дубинок, немощных заставляли нести на руках. Грузовики ехали недолго, вскоре колонна остановилась у горизонтальной штольни Алебастрового завода.

К шурфу № 46 ведут прорубленные в породе несколько сотен метров подземных коридоров, и можно только догадываться, что думали эти люди, какой животный ужас они испытывали, когда шли под землёй к месту своей гибели. Убийцы придумали им страшную смерть. Когда все три с лишним тысячи жертв очутились внутри шурфа, их… их замуровали заживо. По свидетельским показаниям палачей стоны и плачи из-за стены доносились потом ещё несколько дней.

Артёмовск советские войска освободили 5 сентября 1943 года.

Вскоре в комендатуру стали поступать сообщения о том, что несколько тысяч советских граждан немцы собрали и вывезли в неизвестном направлении. Из допросов попавших в руки НКВД предателей и полицаев удалось быстро выяснить куда и зачем.

К зловещей шахте отправилась государственная комиссия и неравнодушные жители города. В заделанный кирпичом шурф № 46 взрывчаткой проделали проход. Свидетель этого, впоследствии работник завода шампанских вин, Владимир Михайлович Кийченко вспоминал: «Из пролома пошёл тёплый воздух… И вот, когда тёплый воздух пошёл, залезли туда люди, государственная комиссия под председательством т. Пожидаева».

Взору свидетелей открылась холодящая кровь страшная картина. «Потеря Ростова не отменяет Вашу задачу...». Как в степях Донбасса нацисты впервые потерпели поражение © Public domain

В сухом алебастровом воздухе шахты тысячи трупов мумифицировались, их кожа высохла, глазницы ввалились, и зловещие фигуры покрыли весь пол шурфа. Их позы заставляли присутствующих плакать от одной мысли, какими были их последние минуты.

У стены обнявшись стояли муж и жена — Шая и Бася Вахсман, внизу их обнимали их дети — Маша и Миша. Рядом на узле с вещами прикорнула женщина лет 30-ти. Ещё рядом какая-то женщина обхватила руками свою дочь — маленькую девочку, другая прижимала к высохшей груди костлявыми руками застывшего грудничка. Двое малышей 5-6 лет, стоя на коленках, уткнулись своими головёнками в дедушкины ноги. И таких вызывающих ужас «скульптурных» композиций уходили в темноту сотни, тысячи… тысячи на тысячу квадратных метров шурфа № 46.

Занято было всё пространство, только посредине и у стены оставался узкий проход.

С того конца, где загоняли людей, а возили их к шахте в несколько приёмов, были найдены стрелянные гильзы и тела с пулевыми ранениями. Похоже, когда люди поняли, какая смерть им уготована, кто-то попытался вырваться в последней надежде на спасение, или в поиске лёгкой смерти.

В акте комиссии сообщается:

«В двух километрах к востоку от города Артемовска в туннеле карьеров Алебастрового завода на расстоянии 400 метров от входа имеется небольшое отверстие, замурованное кирпичами. После вскрытия этого отверстия обнаружено продолжение туннеля, заканчивающегося широкой овальной пещерой. Вся пещера завалена трупами людей, лишь небольшое пространство у входа и узкая полоса в центре ее свободны от трупов. Все трупы тесно прижаты один к другому и обращены спинами к входному отверстию пещеры. Трупы настолько близко соприкасаются, что на первый взгляд представляют собой сплошную массу тел». Холокост в Галиции. Что российский олигарх рассказал о гибели своих родственников © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Выносить останки заставили пособников фашистов — полицаев. Они выкладывали их в десятки длинных рядов, а выжившие родные и близкие ходили вдоль этих страшных «линеек», пытаясь по одежде и каким-то признакам опознать своих знакомых и близких.

Всего удалось опознать 408 человек, имена порядка полутора тысяч погибших удалось занести в мартиролог этого преступления — городскую «Книгу Скорби», остальные, так как в живых у них никого не осталось, ушли в лучший мир неизвестными.

Материалы следствия по преступлению в Артёмовске немецких извергов вошли в материалы Нюрнбергского процесса. В них подтверждается, что по приказу майора фон Цобеля было убито более 3 000 человек. К сожалению, автору не удалось выяснить судьбу этой мрази. Всего же за время войны погибло более 15 000 артёмовцев.

Но война закончилась. В конце 40-х в СССР началась программа по улучшению быта советских граждан. Вдобавок к оставшимся ещё с царских времён заводам шампанских вин в Новом Свете и Абрау-Дюрсо добавились заводы в молдавском городке Крикова и в Артёмовске. Выбор пал на эти города, поскольку здесь есть пригодные для использования в качестве винных погребов штольни.

Первоначально в Артёмовске пытались использовать отработанные соляные шахты, но вскоре от этой идеи отказались, так как соль разъедала метал оборудования и нержавеющих чанов. Тогда мощности завода шампанских вин разместили в отработанных штольнях алебастрового завода… Здесь же был и зловещий шурф № 46, историю которого знает весь город. Десятки лет рядом с местом гибели тысяч людей хранились миллионы бутылок шампанского — символа жизнерадостности и любви, но проходя мимо этого скорбного места мало кому из работников и гостей завода хотелось улыбаться. Дробицкий яр. Трагедия еврейского гетто Харькова © commons.wikimedia.org,

12 января 1999 года на стене шурфа был открыт мемориал, в создании которого непосредственное участие приняла администрация завода. Он представляет собой фигуры трёх женщин, означающих горе, страдание и скорбь. На груди у каждой колокол, который не даёт памяти уснуть.

Стену, в которую вмонтирован мемориал неофициально назвали «Стеной Плача». Через несколько лет после окончания войны по ней начала сочиться вода, словно сама природа стала оплакивать разыгравшуюся в этих подземельях трагедию и людей, которые так страшно закончили здесь свой жизненный путь.

Восемь десятилетий спустя из Донбасса вновь приходят шокирующие новости об эксгумации тел жертв военных преступлений. За этими преступлениями стоят духовные наследники нацистских полицаев. Само их появление показывает, что может случиться, если общество начинает забывать страшные уроки той Войны.